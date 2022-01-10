Bülent Korkmaz'dan Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'da teknik direktör adayları arasında yer alan Bülent Korkmaz, "Galatasaray'dan bana gelen herhangi bir teklif yok. Teklif gelmediği için de şu an herhangi bir yorum yapmayı doğru bulmuyorum" dedi.

Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi resmen sona erdi. Teknik direktör adayları arasında yer aldığı belirtilen Bülent Korkmaz, Skorer'den Nergis Aşkın'a yaptığı açıklamada "Galatasaray'dan bana gelen herhangi bir teklif yok. Teklif gelmediği için de şu an herhangi bir yorum yapmayı doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

Alanyaspor'da başarılı sonuçlara imza atan Bülent Korkmaz, 29 Aralık 2021'de teknik direktör görevinden istifa etmişti.

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