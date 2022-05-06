Altı partiden HDP’yle dayanışma çağrısı

DBP, Devrimci Parti, ESP, SODAP, SYKP ve Yeşil Sol Parti, HDP genel merkez binası önünde yaşanan "siyah çelenk" gerginliğine karşı emek ve demokrasi güçlerine çağrıda bulunarak, “HDP’nin siyaset yapma hakkını savunmaya çağırıyoruz” dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Merkezi önünde dün gerçekleşen provokasyon girişimine dair Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Devrimci Parti, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), SODAP, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) ve Yeşil Sol Parti ortak açıklama yaptı.

Dün HDP Genel Merkezi önünde gerçekleşen saldırılar ve tehditlerin AKP-MHP iktidarının demokrasi ve halk düşmanlığının, hukuk ve etik tanımazlığının bir kat daha arttığını gösterdiği" vurgulanan açıklamada, “Bu saldırı, Deniz Poyraz yoldaşın İzmir Parti binasında katledilmesi, HDP binalarına yönelik saldırılar, HDP’nin kapatılmasına ilişkin dava, Kobanê-kumpas davası gibi saldırılar dizisinin yeni bir halkasını oluşturuyor” denildi.

"HDP en sağlam barikattır"

"Tüm saldırıların ortak amacının HDP’nin susturulması, Kürt halkının, emekçilerin, gençlerin, kadınların ve tüm ezilenlerin örgütlü iradesinin ezilmesi, sesinin kesilmesi olduğu" kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Siyasi iktidar; HDP’nin kapatılması veya pratikte etkisizleştirilmesini, siyaset yapamaz duruma sokulmasını, HDP kitlesinin örgütsüz ve hareketsiz hale getirilmesini önümüzdeki seçimleri kazanmanın zorunlu koşulu olarak görüyor. Gerçekten de HDP, ülkenin geri dönülmez bir faşizm karanlığına sürüklenmesinin, toplumsal yaşamın kurutulmasının önündeki en büyük engel, en sağlam barikattır.

"Kadın düşmanlığı"

İşte bu yüzden de HDP’yi hedef alan planlı ve kapsamlı saldırı, esasen tüm demokrasi güçlerine, barış ve özgürlük isteyen herkese, emekçilere, ezilenlere, baskı altındaki halklara, inanç topluluklarına yöneltilmiş bir saldırıdır. HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran’a bir polis amiri tarafından yöneltilen tehditler de AKP-MHP faşist bloğunun kadın düşmanlığının bir sonucu ve erkek-devlet şiddetinin bir belgesidir.

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Emek ve demokrasi güçlerine çağrı

Bugün HDP’yi savunmak, demokrasiyi, özgürlükleri, barışı, eşitliği savunmanın koşuludur. Bu nedenle tüm emek ve demokrasi güçlerini HDP’ye yönelik saldırılar karşısında ortak tutum almaya, HDP’nin siyaset yapma hakkını savunmaya çağırıyoruz.

"Tüm gücümüzle HDP’yi savunacağız"

Öte yandan HDP’ye yönelik provokasyon ve abluka, HDP’nin bileşenleri olarak bizler DBP, Devrimci Parti, ESP, SODAP, SYKP ve Yeşil Sol Parti’ye yapılmış bir saldırıdır. Ve bu saldırıyı boşa çıkarmak, tüm HDP’lilerle birlikte hepimizin ortak görevidir. Tüm gücümüzle HDP’yi savunacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bugün HDP’de cisimleşen halkların, emekçilerin ve ezilenlerin örgütlü iradesi engellenemez, susturulamaz! Çünkü HDP halktır, HDP umuttur! ‘Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez!’”

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