Beşiktaş ilk kez yenildi; Altay liderliği devraldı!

Süper Lig'de 7. hafta maçında Altay'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş, bu sezon ilk yenilgisini aldı.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakada 47. dakikada Güven Yalçın'la 1-0 öne geçen Beşiktaş karşısında Altay 57. dakikada Leandro Kappel'le 1-1 beraberliği yakaladı. 88. dakikada Karamoko Bamba ile bir gol daha bulan Altay, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Daha önce ligin 2. haftasında Gaziantep'le 0-0, 6. haftada da Adana Demirspor'la 3-3 berabere kalarak puan kaybı yaşayan Beşiktaş, Altay karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve bu sezon ilk yenilgisini aldı. Siyah-beyazlı ekip 14 puanda kaldı.

Süper Lig'de Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor'un yenilgileri bulunmuyor.

Pjanic de sakatlandı

Karşılaşmanın 30. dakikasında sakatlanan Miralem Pjanic, yapılan kontrollerden sonra oyuna devam edemedi. Arka adalesinde sorun olduğu öğrenilen Pjanic'in yerine 32. dakikadan itibaren Güven Yalçın forma giydi.

Sakatlıkları olan Wellinton, Domagoj Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal, Georges-Kevin N'Koudou, Alex Teixeira, Michy Batshuayi, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Francisco Montero ile cezalı Valentin Rosier'den yoksun olarak Altay maçına çıkan Beşiktaş'ta sakatlanan 11. oyuncu Pjanic oldu.

Süper Lig'de son golünü 28 Aralık 2020'de Demir Grup Sivasspor karşısında bulan Güven Yalçın, sonradan oyuna dahil olduğu müsabakada takımının tek golünü atmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

Altay'dan üst üste 3. galibiyet

Beşiktaş maçına kadar 6 maçta 4 galibiyet ve 2 yenilgisi bulunan Altay, renktaşını 2-1 yenerek 5. galibiyetine ulaştı. Süper Lig'e 18 yıl sonra dönen İzmir temsilcisi puanını 15'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Beşiktaş'tan önce iç saha maçında İzmir derbisinde Göztepe'yi konuk eden Altay, o müsabakada da 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Kappel, ikinci golüne ulaştı

Daha önce 2-1 kazandıkları Göztepe maçında skoru 1-1'e taşıyan Leandro Kappel, Beşiktaş karşısında da takımının beraberlik golüne imza attı.

Takımının galibiyet golüne imza atan Karamoko Bamba ise bu sezon 4. golünü kaydetti.

Beşiktaş'ı 6 maç sonra yendi

Beşiktaş'a karşı son galibiyetini 1997-1998 sezonun ikinci devresinde 21 Şubat 1998'de deplasmanda 1-0'lık skorla alan Altay, daha sonra oynadığı 6 lig maçında 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşamıştı.

Süper Lig'de 18 yıl sonra tekrar Beşiktaş'a rakip olan Altay, rakibini 2-1 yenmeyi başardı.

Müsabakayı 2665 seyirci takip etti. Altaylı futbolcular maçtan sonra galibiyet coşkusunu taraftarlarıyla paylaştı. Seyirciler, teknik direktör Mustafa Denizli'yi "Büyük Mustafa" tezahüratlarıyla kutladı.

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Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık Altay: Lis, Cebrail Karayel, Björkander, Murat Akça, Naderi (Dk. 46 İbrahim Öztürk), Kappel, Zeki Yıldırım, Aka (Dk. 71 Pinares), Ceyhun Gülselam, Erhan Çelenk (Dk. 71 Paixao), Bamba Beşiktaş: Mert Günok, Nsakala, Serdar Saatçı, Atiba, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Töre (Dk. 76 Umut Meraş), De Souza, Oğuzhan Özyakup (Dk. 76 Can Bozdoğan), Salih Uçan, Pjanic (Dk. 32 Güven Yalçın), Kenan Karaman Goller: Dk. 47 Güven Yalçın (Beşiktaş), Dk. 57 Kappel, Dk. 88 Bamba (Altay)

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Karşılaşmanın önemli anları

10. dakikada Gökhan Töre'nin sağ kanattan yaptığı ortada Altaylı savunma oyuncularından seken topla sol çapraz pozisyonda buluşan De Souza'nın şutunda, kaleci Lis topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

14. dakikada sol kanattan Erhan Çelenk'in yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Kappel'in şutunda, kaleci Mert iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

20. dakikada Pjanic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Ceyhun Gülselam'la topa müdahale eden Kenan Karaman'ın vuruşunda top filelere gitti. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine Kenan Karaman'ın topa elle temas ettiğini tespit eden Fırat Aydınus, filelere giden topu gol olarak geçerli saymadı.

22. dakikada Nsakala'nın kontrol edemediği topla sol çapraz pozisyonda buluşan Bamba'nın şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

30. dakikada sol kanattan Cebrail'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kappel'in şutunda, top direğin yanından auta gitti.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 0-0 eşitlikle sonuçlandı.