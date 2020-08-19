'1 Milyon Yazılımcı' projesinde kamuda doğrudan istihdam yokmuş!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın nisan ayında başlattığı ‘1 Milyon Yazılımcı Projesi’ne (1 Milyon İstihdam Projesi) başvuranların sayısı 658 bini aştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Sevda Mersin, proje kapsamında iş bulma süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre proje için geliştirdikleri sistemde işverenle gerekli programları başarıyla bitiren adayları bir araya getirmeyi planladıklarını söyleyen Sevda Mersin "Proje kapsamında doğrudan bakanlığımızın veya kamunun alım yapması gibi bir durum söz konusu değil'' dedi.

Sevda Mersin sözlerine şöyle devam etti:

''Proje için geliştirdiğimiz sistemde işverenlerle adayları bir araya getirerek gerekli programları başarıyla bitiren adayların işverenler tarafından istihdam edildiğini görmeyi planlıyoruz. Projenin bu kısmını da en yakın zamanda kullanıma açacağız. Staj, iş başı eğitimleri, yarı ve tam zamanlı istihdam, proje bazlı istihdam konularında bilgi teknolojileri alanında firmalarla görüşmelerimize devam ediyoruz."

Proje hakkında bazı veriler şöyle:

1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne şu ana kadar 658 bin kişi başvurdu.

Başvuranların 427 bini eğitim alıyor.

Katılımcıların yüzde 30'u kadın.

10 - 60 yaş arasında proje katılımcısı var. 18 - 35 yaş arası katılım yoğun.

En çok katılım İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa'dan.

Katılımcıların en çok ilgi gösterdiği alan yazılım geliştirme oldu. Onu mobil oyun geliştirme, mobil uygulama geliştirme ve siber güvenlik takip ediyor.

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