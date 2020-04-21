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Berat Albayrak: 1 milyon yazılımcı projemiz tamamlandı

21 Nisan 2020 11:15

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "1 Milyon Yazılımcı" projesine ilişkin olarak açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, proje için "Tarihi bir istihdam hamlesi" dedi.

Bakan Albayrak Twitter'dan video ile şu açıklamalarda bulundu:

Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız Türkiye'ye yazılım alanında tarihi bir kapasite kazandıracak 1 milyon yazılımcı projemiz tamamlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bu proje kapsamında gençlerimize online eğitimle yazılımcı olma imkanı sağlayacağız.

Bildiğiniz gibi yazılım sektörü geleceğin değil bugünün en önemli iş alanlarından biri haline geldi. Türkiye bugün 140 bin civarında yazılımcı insan kaynağı mevcut. Özellikle ara eleman açığımız bulunuyor. Türkiye olarak büyük ideallerimiz ve hedeflerimiz var. Yazılımcılık alanında büyük bir sıçrama sağlarsak inanın hedeflerimize ulaşmamız çok daha kolay olacak.

Türkiye'de sınırlı sayıda yazılımcı bulunması nedeniyle yazılımcılar bir projede; sistem analisti, sistem test uzmanı, proje yöneticisi, tasarım uzmanı, güvenlik uzmanı gibi birçok görevi aynı anda yürütmek zorunda kalıyor. Ve firmalarımız bu alanlarda çalıştıracak insan kaynağı bulamamaktan yakınıyor.

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