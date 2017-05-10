“En mutlu kent” de nasibini aldı

-En güvenli,

-Yaşam memnuniyeti en yüksek,

-Kadınlar için ayrıca en güvenli,

-En mutlu,

-Ulaşım ve yerel hizmetler açısından en rahat kent:

Sinop.

Devletin resmi kurumu TÜİK’e göre, Türkiye’de 81 il içinde en mutlu kent Sinop. Verilen hizmetler, insan ilişkileri ve yaşam kalitesi açsından.

O zaman bu kent “tanıtımı” hak ediyor.

Geçen yıl birincisi düzenlenen “Sinop Tanıtım Günlerinin” bu yıl 11 - 14 Mayıs arasında ikincisinin düzenlenmesine karar veriliyor:

“Mutluluğun Başkenti Sinop,

Türkiye’nin Başkenti Ankara’da.”

Buraya kadar iyi, güzel.

Valilik onayı

Bir organizasyon firmasıyla anlaşmaya gidiliyor.

Firma bir ay önce Sinop’ta vali, kaymakamlar, belediye başkanları, sivil toplum örgüt temsilcilerinin katıldığı bir toplantıda projesini anlatıyor.

Tanıtıma Sinop’un yerel unsurlarını temsil eden birimler, kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, Sinop’a özgü özelliklerin sergileneceği standlar üzerinden bir dizi etkinliğin yer almasına oy birliği ile karar veriliyor.

On gün önce organizasyon firması Sinop’ta bu kez Kültür ve Turizm Müdürü ile bir araya geliyor, programın ayrıntıları yeniden gözden geçiriliyor.

Programı valilik onaylıyor.

Onay Sinop halkına ilan ediliyor.

Onay ile birlikte fiili hazırlıklar başlıyor.

Tanıtım için Ankara’ya gidecek olanlar pideci, mantıcı, manifaturacı, gemici ve diğer insanlar Ankara’da otellerde yer ayırtıyor, biletler alınıyor.

İyi, güzel.

Onur Akın

Vali Hasan İpek’in onayladığı programın ayrıca bir müzik bölümü var. O bölüme katılacak sanatçılar arasında Onur Akın da yer alıyor.

Onur Akın...

CHP’ye seçim şarkıları yazan...

2013 Gezi eylemlerinde sazıyla sözüyle destek olan Onur Akın...

İbrahim Karaca tarafından yazılan “Gezi Marşı”nı besteleyen, Gezi eylemlerini içeren klibinde Gezi Marşı’nı söyleyen Onur Akın...

“Mayıs özgürlük, emek,

haziran gezi demek,

yeşerip orman gibi,

kol kola girebilmek.

yanıyor içten içe,

baştan ayağa yürek,

yanağımda bir gülüş,

umudu büyüterek.

daha yeni başladı,

bir çağı ateşledik,

yeni yetme ömrünü,

ömrüme bağışladı.

en güzel çocuklar,

gidiyorsa, zamansız,

yürekte bu fırtına,

sürer amansız.

(...)

ileri demokrasi,

hangi yüzün örtüsü,

suyu, gazı, mermisi,

tek yaşayan belirtisi.”

Olabilir mi

O Onur Akın Sinop tanıtım günlerinde, öyle mi?

Hem CHP’ye seçim şarkısı yazacak, hem Gezi Marşı’nı besteleyecek, hem tanıtım günlerinde yer alacak...

Yoksa, AKP ezber mi değişiyor? Türkiye’de bugüne kadar dilden düşmeyen ama, hep lafta kalan “herkesi kucaklamak” yolunda yoksa bir adım mı atılıyor?

Olabilir mi?

“Bizden, sizden” faslı ortadan kalkmasa bile, buna mola mı veriliyor?

Çünkü, Onur Akın’ın da yer aldığı, adının yazıldığı programı daha on gün önce vali onaylıyor.

Valilikten tweet

O kadar acele etmeyin.

Önceki gece...

Sinop Kültür ve Turizm Müdürü organizasyon firmasını arıyor, “Onur Akın’ı programdan çıkartın, onunla olmaz.”

Firma, programın valilikçe onaylandığını hatırlatıyor.

Müdür, “Onur Akın’ı programandan çıkartın.”

Organizasyon firması, “programda yer alan sanatçılarla sözleşme imzalandığını, programın ilan edildiğini, herhangi bir değişikliğin bu saatten sonra mümkün olamayacağını” anlatmaya çalışıyor.

Müdür, “Onur Akın’ı çıkartın.”

Artık emir nereden geldiyse...

Devreye Sinop AKP milletvekillerinden bazıları mı giriyor, rüzgâr nereden esiyorsa...

Sorunu valilik kestirmeden çözüyor. Önceki gece Sinop Valiliği bir tweet atıyor:

“11 - 14 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek olan Sinop Tanıtım Günleri iptal edilmiştir. Kamu oyuna saygıyla duyurulur.”

İyilik, güzellik burada bitiyor.

Bu tweet valiliğin sitesinde hâlâ var.

Türkiye’de “siz ve biz” her yerde, türü ne olursa olsun, her olayda paçalardan akıyor.

“En mutlu kent” Sinop... Artık değil. Ona da çomak sokuluyor.

Mutluluk Sinop’un kursağında kalıyor.