T24 LogoT24 Logo

Yalçın Doğan

a.yalcindogan@gmail.com

11 Kasım 2015

Başbakanlıkta havuz

Dışişleri'nde bir zamanlar baş tacı olan 'cemaate yakın' isimler şimdi tu-kaka

Siyasal bilgileri tam değil,  kültür eksik, daha önemli olan, yabancı dil bilmiyorlar. Yabancı dilleri yok, buna rağmen diplomat olmak istiyorlar. Dışişleri Bakanlığı’nda sınava giriyorlar.

O sırada Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, şimdi Başbakan. O sırada Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, şimdi geçici hükümette Dışişleri Bakanı.

Diplomat olmak isteyen gençlerin çoğu belli bir geleneğin temsilcisi, belli bir ekibin üyeleri, “cemaate yakın”, 17-25 Aralık yolsuzluk iddialarından bu yana “paralel yapıdan”. Malum, 17-25 Aralık öncesinde bu gençler çok muteber.

Yabancı dilleri mi yok, hiç fark etmez, “biz onları yabancı dil eğitimine göndeririz”. Bilgileri mi eksik, kültürleri bir diplomat olmaya mı yetmiyor, hiç fark etmez, “biz onların bu eksikliklerini tamamlatmak için, gerekli eğitimi aldırırız”. Ne de olsa, onlar cemaat üyesi, “bizim evlatlar”.

Dört-beş yıl içinde Dışişlerine “sınavla”, dikkat edin, “sınavla” bir sürü yeni memur alınıyor. O tarihteki ilk ve değişmez ölçü, “cemaat üyesi” olmak. AKP-cemaat içli, dışlı, Dışişleri bu yakınlığı ihmal etmiyor, cemaatten gelenlerin hakkını veriyor.

Buna karşılık, çağdaş, modern, bilgili, şakır şakır yabancı dil bilen gençler Dışişleri Bakanlığı kapısından geri dönüyor.

Daha önceki yıllarda Dışişleri memuru olan cemaat üyeleri var, tesadüfen Bakanlığa girmişler, cemaat öyle gözde ki, onların arasında 37 yaşında büyükelçi atananlar var. 37 yaşında büyükelçilik öyle kolay değil. Ancak, o sırada liyakat, kıdem, yetenek geride, cemaat önde.

Gel zaman, git zaman,  cemaat oluyor sana “paralel”, en büyük düşman. Poliste, askerde, yargıda, iş dünyasında, medyada tam bir cemaat avı başlıyor. Gün olmuyor ki, Türkiye’nin herhangi bir ilinden ya da aynı anda birkaç ilinden “cemaat operasyonu” haberi gelmesin. Gözaltılar, tutuklamalar, şirket basmalar, kayyum atamalar, TV karartmalar, gazetelere el koymalar, cemaate inanılmaz bir öfke, tam bir kan davası. Sık sık iddianameler yayınlanıyor, şunlar şunlar bir numaralı, bunlar iki, ötekiler üç numaralı sanık, yurt dışında ise, kırmızı bülten, v.s.

Ya el bebek, gül bebek Dışişlerine alınan genç memurlar ne olacak? Onlar gibi, devletin başka dairelerinde çalışan, başka birimlerine alınan  cemaat üyesi olduğu tespit edilen memurlar ne olacak? Kısaca, “cemaate yakın memurların” kaderi ne olacak?

Onlar devlet memur, atsan atamazsın, satsan satamazsın, onlara formül bulunuyor. İster Dışişleri, ister başka devlet dairesi, onlara işten el çektiriliyor, atılamadıkları için de, onları aynı yerde toplamak üzere, Başbakanlıkta bir havuz oluşturuluyor, yani işlevsiz bir daire.

Daha sonra başka bir formül bulunmaz ise, onlar bu havuzda toplanacak. Bir zamanlar baş tacı, şimdi tu-kaka.

İşin ironisi ise, örneğin Dışişlerinde bu ayıklamayı yapan, geçmişte müsteşar olarak bu insanları Dışişlerine alan Feridun Sinirlioğlu.  Alan ve atan aynı imza. Bir zamanlar güle oynaya yabancı dil öğrenimine gönderdiklerini, şimdi havuza gönderiyor. Çok tutarlı, zaman neyi emrediyorsa, ona ayak uydurmak tam bir beceri. Herkese nasip olmaz, Sinirlioğlu da bu beceriye sahip.

Bir zamanlar Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı, Sinirlioğlu Demirel’in danışmanı. Şimdi AKP’nin gözdesi, bakan olacak kadar. Cemaatçileri al, alıyor, at, atıyor.

Havuz hızla doluyor. Yakında taşacak.

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

cemaatdışişleriferidun sinirlioğluahmet davutoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

Yazarın Diğer Yazıları

TÜİK işsizliği çözdü, sıra evlenme ve boşanmalarda

Evlenme ve boşanma istatistiklerini yeniden düzenlemek, evlenme sayısını arttırmak, boşanma sayısını düşürmek... Böylece bu rejimde insanları mutlu göstermek...

"Bir umudum sende, anlıyor musun?"

Jülide Kural Devran’dan üç öykü, Ömer Şahin iki öykü okuyor, okurken oynuyorlar. Sahnede iki sanatçı daha, Talat Yeşil ve Cemal Özkan okumalara saz ve gitarla eşlik ediyor, ağıtlar söylüyor ve çalıyorlar

Amerika’yı son beş gün CIA yönetti

CIA Trump’a "Otur oturduğun yerde" diyor

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24