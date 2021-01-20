27 Şubat 2017...

Yandaş medya davul çalıyor:

"Türkiye gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında gerçekleştirdiği başarılı teknik operasyonlarla adından söz ettiriyor. Bu başarının altında savunma sanayiinde artan yerlilik oranları yatıyor."

Yerlilik oranları artıyor ama...

Hedef "Altay Tankı" üretmek... Malum, "savunma sanayiinde başarı var!..

Türkiye'nin ilk dizel motor üreticisi özelliği taşıyan TÜMOSAN, Konya'daki fabrikasında yılda 45 bin traktör, 75 bin motor üretebiliyor. Tesis, sahip olduğu birikimi savunma sanayiinde de kullanıyor.

Bununla birlikte, Altay Tankı projesinde ilk etapta üretilecek 250 tank için yerli motor söz konusu değil.

"İlk tanklar için Alman firmasının motorları kullanılacak."

Birisinin kulakları çınlasın, "burası önemli."

"Alman firmasının motorları..."

Avusturya firması

Nisan 2017...

Yandaşlar yine davul çalıyor:

"Türk mühendisler tank motoru üretiminde görev hazır!.."

Yerli motora geçiş çalışmaları başlatılıyor. Savunma Sanayii Müsteşarlığı TÜMOSAN ile anlaşıyor. Bir Avusturya firması TÜMOSAN'a teknik destek sağlıyor.

"Bizim mühendisler hazır" ama, Almanlar elde bir, ayrıca Avusturya Hükümeti ile anlaşma sağlanıyor, bir Avusturya firması destek veriyor...

Tam veriyor ki...

"Avusturya Hükümeti tank ihracatına izin vermiyor!.."

İzin vermeyince, ne oluyor?..

Avusturya firmasıyla anlaşma feshediliyor

TÜMOSAN: "Siyasi sebep"

"Bizim mühendisler hazır", ne var ki, Avusturya firmasıyla anlaşma feshedilince...

TÜMOSAN anlaşmanın bozulma nedenini açıklıyor:

"Batılı ülkelerden teknik destek almak şart. Ancak, birçok kritik parça siyasi sebeplerle sağlanamıyor. Türkiye'nin söz konusu teknolojiyi kazanamaması yönünde, bu teknolojiyi elinde bulunduran ülkeler olumsuz tavır sergiliyor."

Bakan'dan müjde

10 Ocak 2018...

Dönemin Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli yıllardır beklenen müjdeyi veriyor, TV'ler ve yandaş medya manşetleri çalkalanıyor:

"2019 sonu, 2020 başında Altay Tankı seri üretime başlayacaktır."

Demek ki, teknik güçlükler aşılmış!..

Ayrıca, "bizim firmalar hazır!.."

Mesele yok!..

"Yerli ve milli"

Bakanın verdiği müjdenin üstünden bir ay geçiyor, 20 Şubat 2018'de...

Savunma Sanayii Müsteşarlığı tank motoruyla ilgili yerli firmaların tekliflerini değerlendiriyor. Aynı Müsteşarlık açıklamasında üç yerli firmayla görüşmelerin sürdüğünü belirtiyor:

"Altay tankının üretiminde dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması, yerli ve milli imkanların azami derecede kullanılması amaçlanıyor."

Malum, hedef Bakan Canikli'nin verdiği tarih gibi, Altay Tankı'nın 2019 sonu, 2020 yılı başına yetişmesi söz konusu.

Malum, bizi on sekiz yıldır yöneten iktidar hem, her verdiği sözü yerine getiriyor hem de, "yerli ve milli" niteliğe önem veriyor.

2019 ve 2020 geçti

Bakan Canikli Altay Tankı için tarih vermiş olabilir...

Hiç fark etmez!..

2019 geçiyor, 2020 geçiyor, geliyoruz 2021'e...

"Ortada tank filan yok!.."

Elbet, kimsede de, ses yok!..

Gayet normal!..

Bununla birlikte çalışmalar yürütülüyor.

"Yerli ve milli üretim" elbette öncelik taşıyor.

Yine de...

Bir Alman firmasıyla anlaşma var ya... O elde bir!..

Çavuşoğlu ve Alman Bakan

Anlaşma var ama, tank motoru hâlâ yok!..

Tank motoru yoksa, tank nasıl olacak?..

Konuya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklık getiriyor.

Önceki gün Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Ankara'ya beş saatlik bir ziyarette bulunuyor. Dostlar alış verişte görsün, Maas Almanya'yı bağlayacak hiçbir söz vermeden basın toplantısını ustalıkla geçiştiriyor.

Ne var ki, Mevlüt Çavuşoğlu:

"Bazı savunma sanayii ürünlerinde Almanya'dan henüz ihracat izni çıkmadı. Orada Dışişleri Bakanlığı başkanlığında bir komisyon var. Onların listesini Heiko Maas'a verdim."

Ne var o listede?..

Çavuşoğlu basın toplantısında devam ediyor:

"Savunma Sanayii ile ilgili gerek kamu, gerekse özel firmalarımızın, bazı ürünlerin parçası, motoru, tank motoru gibi ürünler var. O ürünlere ihracat izni henüz çıkmadı. O ürünlerin listesini verdim. Onların firmaları da, bu işbirliğinden çok memnun, ancak olumlu karar çıkması lazım."

Çavuşoğlu tamamlıyor:

"Listede Altay Tankı'nın motoru da var!.."

Alman firması bizimle işbirliğinden memnun ama, Almanya henüz ihracat izni vermiyor!..

Olsun biz listeyi veriyoruz!..

Eski Bakan Nurettin Canikli'nin kulakları çınlasın!..