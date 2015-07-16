Vefa Tarhan

TARİH
16 Temmuz 2015
Yunanistan, onur kırıcı şartları kabul ettikten sonra bile sadece ve geçici olarak ‘direkten dönmüş’ olacakDevamını Oku
TARİH
06 Temmuz 2015
'Ҫılgınlığın bir tanımı, aynı şeyleri yapmaya rağmen, değişik sonuҫlar beklemektir'Devamını Oku
TARİH
02 Temmuz 2015
Avrupalı olma kavramı, Amerikalı olma kavramına kıyasla pamuk ipliği kuvvetindedirDevamını Oku
TARİH
30 Haziran 2015
Para politikası, mali politika gibi silahları kullanamayan Yunanistan ekonomisi yumruklarıyla savaşıyorDevamını Oku
TARİH
06 Haziran 2015
Ekonominin durumu bir 'saatli bomba' olarak tanımlanabilirDevamını Oku
TARİH
28 Ocak 2015
Satılmamış konut stokunun 300-400 bini İstanbul’da olmak üzere Türkiye genelinde 1-1.5 milyona yaklaşmış olduğu iddia ediliyorDevamını Oku
TARİH
21 Ağustos 2014
Sayın ekonomik yönetici, tamam hikâye anlat, hatta abartılı hikâye anlat, hatta masal da anlat, ama lütfen abartılı masal anlatma!Devamını Oku
TARİH
23 Temmuz 2014
Bankaların aktifleri çoğaldıkça, eklenen aktiflerin giderek hem daha az kârlı, hem de daha riskli olduğu ortaya çıkıyor.Devamını Oku
TARİH
18 Temmuz 2014
Bankaların 2009-2013 arasında toplam kredileri yılda 26.6 artmış olmasına rağmen, kârlarında sadece yüzde 3.6’lik bir artış yaşanmış olduğu görülüyor.Devamını Oku
TARİH
14 Temmuz 2014
Kredi değerlendirme şirketleri Türk bankaları hakkında ne düşünüyor? Bankaların sermaye yeterliliği konusunda endişe edilecek bir durum var mı?Devamını Oku
TARİH
10 Haziran 2014
Türk şirketlerinin döviz kredilerini ödemekte zorlanmalarının yabancı bankaların problemi olduğu görüşü gerçekleri yansıtmıyor:Devamını Oku
TARİH
07 Haziran 2014
Türkiye’de kredi hacminin yüksek bir hızla büyümekte olduğu yaygın olarak biliniyorDevamını Oku
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