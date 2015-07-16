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Vefa Tarhan

vtarhan@t24.com.tr

TARİH

16 Temmuz 2015

Yunanistan'ı kurtarma paketi doğmadan ölebilir

Yunanistan, onur kırıcı şartları kabul ettikten sonra bile sadece ve geçici olarak ‘direkten dönmüş’ olacak

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TARİH

06 Temmuz 2015

Türkiye AB'ye 'Evet'; Avro'ya 'Hayır' demeli

'Ҫılgınlığın bir tanımı, aynı şeyleri yapmaya rağmen, değişik sonuҫlar beklemektir'

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TARİH

02 Temmuz 2015

Avro sisteminin ҫökecek olması: Kültürel faktörler

Avrupalı olma kavramı, Amerikalı olma kavramına kıyasla pamuk ipliği kuvvetindedir

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TARİH

30 Haziran 2015

Avro sistemi çökmeye mahkûm

Para politikası, mali politika gibi silahları kullanamayan Yunanistan ekonomisi yumruklarıyla savaşıyor

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TARİH

06 Haziran 2015

Seҫimler ve ekonomik tablo

Ekonominin durumu bir 'saatli bomba' olarak tanımlanabilir

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TARİH

28 Ocak 2015

Türkiye'de bir konut balonu var mı?

Satılmamış konut stokunun 300-400 bini İstanbul’da olmak üzere Türkiye genelinde 1-1.5 milyona yaklaşmış olduğu iddia ediliyor

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TARİH

21 Ağustos 2014

Haber hoşunuza gitmiyorsa, muhabiri cezalandırın

Sayın ekonomik yönetici, tamam hikâye anlat, hatta abartılı hikâye anlat, hatta masal da anlat, ama lütfen abartılı masal anlatma!

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TARİH

23 Temmuz 2014

Bankacılık sektörünün aktifleri ve kredilerinin riski

Bankaların aktifleri çoğaldıkça, eklenen aktiflerin giderek hem daha az kârlı, hem de daha riskli olduğu ortaya çıkıyor.

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TARİH

18 Temmuz 2014

Bankacılık kârlılık ve sermaye yeterliliğinin erozyonu

Bankaların 2009-2013 arasında toplam kredileri yılda 26.6 artmış olmasına rağmen, kârlarında sadece yüzde 3.6’lik bir artış yaşanmış olduğu görülüyor.

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TARİH

14 Temmuz 2014

Ekonomilerin kırılganlığında bankacılık sektörünün önemi

Kredi değerlendirme şirketleri Türk bankaları hakkında ne düşünüyor? Bankaların sermaye yeterliliği konusunda endişe edilecek bir durum var mı?

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TARİH

10 Haziran 2014

Ekonomiyi etkileyen kırılganlık: Şirketlerin kur riski

Türk şirketlerinin döviz kredilerini ödemekte zorlanmalarının yabancı bankaların problemi olduğu görüşü gerçekleri yansıtmıyor:

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TARİH

07 Haziran 2014

En önemli kırılganlık kaynaklarından biri; kredi hacminin aşırı büyümesi

Türkiye’de kredi hacminin yüksek bir hızla büyümekte olduğu yaygın olarak biliniyor

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