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Vedat Özdan

vozdan@t24.com.tr

11 Eylül 2009

Twain, Freud ve Marx

Twain, Freud ve Marx, Amerikan edebiyatının mizah ve güldürü ustası...

Twain, Freud ve Marx
Amerikan edebiyatının mizah ve güldürü ustası...

30 Kasım 1835 tarihinde ABD'nin Missouri eyaletine bağlı çok küçük bir köy olan Florida'da doğdu.


“Tom Sawyer'ın Maceraları” ve “Huckleberry Finn'in Maceraları” (bize göre) başyapıtları...

Esas adı “Samuel Langhorne Clemens.”


Ama o takma adıyla, Mark Twain olarak bilinir.

Gerçek anlamda bir puro bağımlısı olan Twain, puro dünyasında özlü sözleriyle de hatırlanır:


“Yemek yemek ve uyumak, bir insanın puro içme zevkine ara vermesi gereken iki aktivitedir.”


“Eğer puro içmeye izin verilmeyecekse, cennete gitmek istemiyorum”


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Psikoanalizin kurucusu...

6 Mayıs 1856’da, o zaman Avusturya – Macaristan İmparatorluğu içinde, ama bugün Çek Cumhuriyeti sınırlarında kalan küçük bir şehirde (Pribor), orta halli Yahudi bir yün tüccarının ilk ve tek erkek çocuğu olarak dünyaya geldi.


“Günlük Yaşamın Psikopatolojisi”, “Düşlerin Yorumu”, “Totem ve Tabu”, “Musa ve Tektanrıcılık” (bize göre) başyapıtları...


Esas adı “Sigismund Scholomo Freud” ama biz onu Sigmund Freud olarak biliriz.

Günde yirmi adet puro içecek kadar puro bağımlısı olan Freud, halen (puroyla pek doğrudan ilgili olmasa da) özlü sözleriyle de hatırlanır:


“Henüz yanıtlanamamış ve kadın ruhuyla ilgili otuz yıl süren araştırmalarıma karşın benim de yanıtlamayı başaramadığım çok önemli bir soru var: Kadın ne ister?”


“Medeniyetin kurucusu ilk defa mızrak atmak yerine küfür kullanmış olan insandır.”


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Marksizmin kurucusu...

5 Mayıs 1818'de Almanya'nın Rhine Eyaleti'nin “Trier” kasabasında doğdu.

Esas adı “Karl Heinrich Marx”.


“Felsefenin Sefaleti”, “Ücretli Emek ve Sermaye”, “Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı”, “Kapital I. Cilt” (bizce) başyapıtları...


Birçok özlü sözü olan Karl Marx, puro dünyasında aşağıdaki sözüyle hatırlanır:


“Kapital’in 1. Cildi için aldığım telif ücreti, onu yazarken içtiğim puroların bile bedeli değil.”


Ne diyelim üçü de 19. Yüzyıl insanı.

Ama halen eski kafalı değil...


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