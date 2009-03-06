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Vedat Özdan

vozdan@t24.com.tr

06 Mart 2009

Life is good !

Puro yanında viski mi, yoksa konyak mı daha iyi gider?

Size bugün ilginç bulduğum bir puro tartışmasından bahsedeceğim. Tartışmanın konusu şu: “Puro yanında viski mi, yoksa konyak mı daha iyi gider ?”
Verilen cevaplara bakın:
“Charlie Chaplin kendisine benzerler yarışmasına katılmış ve üçüncü gelmiş.”
“Biraz pahalı burbon, mükemmel bir el yapımı puro ve müstesna bir kadın... Hayat mükemmel !”
“Hayat kötü puro içecek kadar kısa değil.”
“Bir bardak Gentleman Jack ve iyi puro gibisi yok !”
“Gentleman Jack konusunda ben de hem fikirim; fakat Buffalo Trace, Wild Turkey (Rare Breed Barrell), Tortuga romu da gayet iyi."
“Çok nadiren viski olabilir.”
“Konyaktan nefret ediyorum.”
“Ben tam bir burbon adamıyım. İçine sadece birkaç buz kafi.”
“Eğer benimle birşeyler içmek isterseniz EW Single Barrel olursa bu harika olur.”
“Ben 12 yıllık İrlanda viskisi Jameson içerim.”
“Dün akşam Sol Cubano Sumatra ile Jameson içtim... Harikaydı. “
“Puromun yanında genelde birşey içmem. Belki su.”
Şaşmaz bir şekilde yanında burbon içerim ve yanlarında mutlaka kahve. Puro da Perdomo ESV olursa değmeyin keyfime !..”
“Hiçbir zaman viski ya da konyak tiyrakisi olmadım. Çok da tecrübem yok doğrusu. Ama benim için iyi bir votka veya Guatemala romu her zaman tercihe şayandır.”
“Genelde bira severim veya diyet kola, rom, tekila veya bir bardak Tom Collins veya Mai Tai, cin – tonik de olabilir, vodka – limon da, zorda kalırsam viski – seven up da olabilir ya da başka karışımlar... Zaten ben de g..tün tekiyim...”
Gördüğünüz gibi puro tiryakisinin tek tercihi yok. Puro yanında viski de olur konyak da, aklınıza gelecek başka içecekler de... Sıcak, soğu fark etmez; yeter ki puro içerken ağzımızın tadı bozulmasın ve bu nedenle hayal dünyamızda tökezlemeyelim.
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