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Ümit Fırat

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TARİH

29 Ekim 2015

Yine kaybettiklerimiz üzerine...

Son 50 yılında; Kürt politik dünyasından başka kimleri kaybettiğimiz aklıma takılmıştı...

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TARİH

01 Ağustos 2015

Yarım yüzyılda kaybettiklerimiz

Arkadaşım Şerif Bayram’ın ölümüyle başlayan bir kazı; kimi işkenceyle, kimi vurularak hayatını kaybeden Kürt hareketinden tanıdıklarımın listesi…

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TARİH

22 Nisan 2013

Bir haddini bilmez ve İsmail Beşikçi'yi eleştirmek

2 Nisan 2013 tarihli HÜR HABER internet sitesinde, bir vesikalık fotoğrafa gömülü olarak yer alan “BALIKÇI Yorumluyor” logosuyla “Kürtlerin İsmail Beşikçi’ye bitmeyen diyet borcu” başlıklı tuhaf bir yazı yayımlandı

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