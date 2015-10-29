Ümit Fırat

TARİH
29 Ekim 2015
Son 50 yılında; Kürt politik dünyasından başka kimleri kaybettiğimiz aklıma takılmıştı...Devamını Oku
TARİH
01 Ağustos 2015
Arkadaşım Şerif Bayram’ın ölümüyle başlayan bir kazı; kimi işkenceyle, kimi vurularak hayatını kaybeden Kürt hareketinden tanıdıklarımın listesi…Devamını Oku
TARİH
22 Nisan 2013
2 Nisan 2013 tarihli HÜR HABER internet sitesinde, bir vesikalık fotoğrafa gömülü olarak yer alan “BALIKÇI Yorumluyor” logosuyla “Kürtlerin İsmail Beşikçi’ye bitmeyen diyet borcu” başlıklı tuhaf bir yazı yayımlandıDevamını Oku
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