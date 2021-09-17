Cihangir'de bir pazar gezintisi | Cumhuriyet bile benden genç çıktı

Üşenmedim, konuk yazarı katmadan salı günü yazan köşe yazarlarının yaşlarını buldum, aritmetik ortalamalarını aldım. Ortalama 73. 38 yaşındaki Oda TV'den yetişme Barış Pehlivan'ın ortalamayı düşürdüğünü de not edeyim. Ortalamanın benden genç olması tarafsız bir gazeteci olduğum için, içim parçalanarak da olsa 73 yaşı açıklamamı zorunlu kılıyor.
Sokak dergisinden stajyerim, daha sonra da yıllarca Hürriyet'te çalışmak zorunda kalan Cengiz Semercioğlu, İmam Hatipli'den kurtulur kurtulmaz MedyaTava'nın başına geçmiş. MedyaTava'yı bir haber sitesi olarak yeniden düzenliyor. Semercioğlu umarım kendisine örnek olarak Hürriyet'i değil, Sokak dergisindeki günlerini alır.
Keşke cevap vermeselerdi
AKP sözcüsü "şahıs" hem soru sordurmamıştı hem de bunu eleştirenlere çok tutarsız isnatlarda bulunmuştu. Buna cevap veren iki gazetecinin (Deniz Zeyrek, Selçuk Tepeli) yanıtlarından ben gibi cahillerin aklında sadece "Ne var daha önce AKP'ye prim verdiysek" kaldı. Hele yurtdışında burssuz okuyan Tepeli'nin 15 dakikaya yakın "Ben sadece sunucuyum" tiradı gerçekten yersizdi.
Sıkça sorulan sorular ve cheap shots
* Hafta başında çok sayıdaki Cihangir muhbirlerimden biri aradı: "Yandaki eve Murat Çelikkan, Murathan Mungan, İpek Bilgin ve Mehmet Bilâl Dede gizli gizli girdiler." Ben de, herhalde tiyatro ya da edebiyatla ilgili bir toplantı yapıyorlardır diye fazla kaale almadım. Aman tanrım, o ne, iki saat içinde iyi bir gazeteci olarak tüm gerçeği öğrenmiştim.
Uzun tatillerinden nihayet dönen bu zevat, gizli gizli yaptıkları kanasta partilerine başlamışlar bile. Toplantı evinin kapısını iki kere çaldığım hâlde yaşlı ve sarı noktalı hâlime rağmen beni içeri almadılar. Bu yüzden ben de istemeyerek de olsa onları teşhir ediyorum.
Kanastanın dört atlısı: Murat Çelikkan-Murathan Mungan-İpek Bilgin-Mehmet Bilâl Dede
- Cihangir'deki egemenliğimi bir türlü kabul edemeyen oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, Gain için, benim favori mekânım HomeRoom'da yaptığı çekimi benden gizledi. Halbuki, magazinin kesat olduğu bu dönemde bana da haber verseydi, elimde güzel bir konu olacaktı. Büyük bir ihtimalle arkadaşı YT, "Haber verme" demiştir. Yanlışsa günahı boynuma.
- CHP Genel Başkanı ve muhtemel Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 40 şarkılık Spotify listesinde benim de sevdiğim şarkılar var. Fakat yine de hiç değilse The Beatles, The Stones demiyorum ama Joan Baez, Edith Piaf ya Bob Dylan'dan biri de listeye yakışmaz mıydı?
Advertorial (!)
Kırkambar Bozcaada
Meslektaşlarım Ferai ve Lütfü Tınç epey bir zamandır Bozcaada'da yaşıyorlar. Gazeteci bu, rahat durur mu? Lütfü Tınç, hemen Bozcaada üzerine bir kitap attırmış.
Kırkambar Bozcaada, Tınç'ın, 1995-2015 yılları arasında adadaki yaşantısı, izlenimleri çevresinde yaptığı röportajlar ve ada ile ilgili bilgiler içeriyor. Keyifli bir okuma.
Haydi dostlarımızla dayanışmaya
İBB'nin Vetbüs'ü önünde muhtarlar, veterinerler ekibi, ben Tuğrul the Gonzo ve en önde, umutla yürüyeceğini beklediğimiz köpeğimiz
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "Vetbüs"ü Cihangir'de. Fakat sadece Cihangir'de değil; Tophane, Çukurcuma, Kabataş gibi komşu semtlerdeki yardıma ihtiyaç duyan tüm sokak hayvanlarına hizmet verecekler.
Yer: Cihangir Caddesi'ndeki Vetbüs
Tarih: 17 Eylül Cuma (Bugün) 11.00-14.00 arası
Müzik önerisi
Ezhel'in Hrant Dink'e ithaf ettiği "Mayrig", ilk kez Uluslararası Hrant Dink Ödülü gecesinde çalmış.