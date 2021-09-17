Cihangir'de bir pazar gezintisi | Cumhuriyet bile benden genç çıktı

TV ve sinemanın 40 yıllık yıldızı Nur Sürer - Ezhel, Hrant Dink anısına beste yapar da ben atlar mıyım? - Az ve orta zengin İzmirli Mülkiyelilerin Çeşmealtı âlemi - Heteronormatif arkadaşlara karışmazsa Cengiz Semercioğlu, MedyaTava ile beni kıskandırabilir

Özellikle taşralı fanlarım Cihangir'de hep az ve orta ünlü oyuncu, şarkıcı, çok az ünlü yazar ve ünsüz gazeteciler mi ikamet ediyor diye meraktan ölüyorlar. Son pazar günü, sırf onların meraklarını belgeyle gidermek için öğleden önce kafelere düştüm.

Masa 1

Sınıfsal olarak Upper Cihangirlilerin gittiği Sis and Bros. Biraz Cihangir-Nişantaşı karışımı bir masaya ısrar kıyamet oturtuldum. Belli ki, YT'nin aksine herkes sayfamda fotoğrafının çıkmasına bayılıyor.

Doktor, eczacı, girişimci ya da sadece zengin olmaları kesmiyor. Resim altında hiç isim görmeyeceksiniz ama tam karşıya gelen Dr. Taylan Şahin'in adını geçirmek zorundayım. Çünkü benim kardiyologum ve ürologum Dr. İsmet Hazar gibi, onunla da iyi geçinmek zorundayım. Beden benim bedenim ama alttan mı üstten mi vuracağı hiç belli olmuyor.

Sis and Bros'un magazin değeri az olan orta ve üst orta zenginleri