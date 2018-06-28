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Tarhan Erdem

tarhanerdem33@gmail.com

TARİH

28 Haziran 2018

CHP'nin tarihi görevi

Cumhurbaşkanlığı seçimleri, CHP’nin önüne demokratikleşme devrimi sorumluluğunu bir kez daha getirmiştir

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TARİH

25 Haziran 2018

Ne ararsak onu buluruz…

Türkiye’de demokratik bir parti yoktur!

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TARİH

20 Haziran 2018

Adalar'daki atların özgürlüğü!

Demokratik sistem de, dikta da sonuçta yönetim ister; yerinden yönetime geçilmeden bir ülke yönetilemez

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TARİH

18 Haziran 2018

AGİT Raporu

"Eşitlik olmayan bir seçimin sonucu 'seçim sonucu' değildir..."

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TARİH

11 Haziran 2018

Her muhalif teröristtir!

Son 'Erdal İnönü, Ecevit, Çiller' karışıklığı da, aynı algı oluşturma çabasının bir parçası ve asıl niyetin bir sonucudur

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TARİH

07 Haziran 2018

Seçimden hemen sonrası…

Bütün göstergeler, ekonomik durumumuzun, ancak bütün partilerin birlikte adım atmaları halinde düzelme yoluna girebileceğini göstermektedir

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TARİH

02 Haziran 2018

Seçimlere doğru

Halkımız büyük bir göreve hazırlanıyor. Unutmayalım ki, 25 Haziran ve sonrasında birlikte yaşayacağız!

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TARİH

26 Mayıs 2018

İkinci tur için 8 milyondan fazla 'kararsız oyu' alması gereken muhalefet, seçmene ne anlatacağını biliyor mu?

Erdoğan'ın, 18 milyon kararsızın 10 milyondan fazlasını alması gerekiyor

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TARİH

19 Eylül 2016

Yazılara ara

Bir süre yazmayacağım

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TARİH

12 Eylül 2016

Halkın parasını teröre 28 belediye mi gönderiyor?

Bu karar varken, kimse demokrasiden bahsetmesin!

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TARİH

06 Eylül 2016

Tercih iktidarın: Savaşarak ölme veya barışarak yaşama!

Savaşın bitmesi için, iki yıldır uygulanan “terör belasını bitirme” politikasını, “terör belasını barışarak çözme” politikasıyla değiştirilmelidir

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TARİH

29 Ağustos 2016

Türban polise de zorunlu mu?

Yönetmeliğin, anayasanın laik cumhuriyet ilkesine aykırı olduğu inancındayım

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