Tarhan Erdem

TARİH
28 Haziran 2018
Cumhurbaşkanlığı seçimleri, CHP’nin önüne demokratikleşme devrimi sorumluluğunu bir kez daha getirmiştirDevamını Oku
TARİH
25 Haziran 2018
Türkiye’de demokratik bir parti yoktur!Devamını Oku
TARİH
20 Haziran 2018
Demokratik sistem de, dikta da sonuçta yönetim ister; yerinden yönetime geçilmeden bir ülke yönetilemezDevamını Oku
TARİH
18 Haziran 2018
"Eşitlik olmayan bir seçimin sonucu 'seçim sonucu' değildir..."Devamını Oku
TARİH
11 Haziran 2018
Son 'Erdal İnönü, Ecevit, Çiller' karışıklığı da, aynı algı oluşturma çabasının bir parçası ve asıl niyetin bir sonucudurDevamını Oku
TARİH
07 Haziran 2018
Bütün göstergeler, ekonomik durumumuzun, ancak bütün partilerin birlikte adım atmaları halinde düzelme yoluna girebileceğini göstermektedirDevamını Oku
TARİH
02 Haziran 2018
Halkımız büyük bir göreve hazırlanıyor. Unutmayalım ki, 25 Haziran ve sonrasında birlikte yaşayacağız!Devamını Oku
TARİH
26 Mayıs 2018
Erdoğan'ın, 18 milyon kararsızın 10 milyondan fazlasını alması gerekiyorDevamını Oku
TARİH
19 Eylül 2016
Bir süre yazmayacağımDevamını Oku
TARİH
12 Eylül 2016
Bu karar varken, kimse demokrasiden bahsetmesin!Devamını Oku
TARİH
06 Eylül 2016
Savaşın bitmesi için, iki yıldır uygulanan “terör belasını bitirme” politikasını, “terör belasını barışarak çözme” politikasıyla değiştirilmelidirDevamını Oku
TARİH
29 Ağustos 2016
Yönetmeliğin, anayasanın laik cumhuriyet ilkesine aykırı olduğu inancındayımDevamını Oku
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