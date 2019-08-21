Taner Akçam

TARİH
21 Ağustos 2019
Bugün bölgede barış ve istikrara ilişkin sorunların en temel nedenlerinden birisi, Türkiye’nin kendi tarihi üzerine konuşmuyor olmasıdırDevamını Oku
TARİH
22 Haziran 2019
Niçin Öcalan, Tayyip Erdoğan'ı desteklemek anlamına geldiğini bildiği bu çıkışı yaptı?Devamını Oku
TARİH
22 Mayıs 2019
Seçim, Başkanlık Sistemi Referandumu’nun tekrarıdır ve 2017 manupülasyonunu düzeltecektirDevamını Oku
TARİH
19 Kasım 2015
Kendi sonunu kendi elleriyle hazırlayan bir toplum görünümündeyizDevamını Oku
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