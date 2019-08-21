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Konuk Yazar

Taner Akçam

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TARİH

21 Ağustos 2019

Ermenilerin imha kararı: 1 Aralık 1914

Bugün bölgede barış ve istikrara ilişkin sorunların en temel nedenlerinden birisi, Türkiye’nin kendi tarihi üzerine konuşmuyor olmasıdır

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TARİH

22 Haziran 2019

Bir açıklama ardından bazı sorular

Niçin Öcalan, Tayyip Erdoğan'ı desteklemek anlamına geldiğini bildiği bu çıkışı yaptı?

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TARİH

22 Mayıs 2019

Büyük koalisyon ve Erdoğan’ın seçimleri erteleme veya iptal etme ihtimali

Seçim, Başkanlık Sistemi Referandumu’nun tekrarıdır ve 2017 manupülasyonunu düzeltecektir

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TARİH

19 Kasım 2015

Ne ondurmak ne de öldürmek

Kendi sonunu kendi elleriyle hazırlayan bir toplum görünümündeyiz

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