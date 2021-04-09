Katil kim?

Polisiye sever misiniz? Hani son sayfalara kadar katilin kim olduğu anlaşılmaz. Çeşitli ters köşelerle bir o yana bir bu yana gidersiniz. Tecrübeli polisiye okurları ama, daha ilk anda, bu cinayet en çok kimin işine yarar diye sormaya başlar.

Hadi biz de 103 emekli amiralin bildirisini polisiye romanmış gibi okuyup soruları soralım, cevaplara bakalım.

1. Son günlerde Montrö Sözleşmesi gündeme geldi mi?

- Evet geldi.

Başta meclis başkanı, havuz medyası ve kimi iktidar çevreleri, Türkiye'nin tek kişinin kararıyla Montrö Sözleşmesi'nden çıkabileceğini ifade etti mi?

- Evet etti.

3. Bayram değil, seyran değil bu konu neden gündeme geldi?

Hem bayram, hem seyran, Karadeniz ısınıyor. Ukrayna ile Rusya savaşın eşiğinde. Amerika Ukrayna'yı arkalıyor. Yunanistan'da, Bulgaristan ve Romanya'da üs kurma peşinde. Karadeniz'e büyük bir donanma filosu çıkartmak istiyor.

4. Amerika Karadeniz'e donanma filosu çıkartabilir mi?

- Güçlü ve büyük bir filo çıkartamaz.

5. Neden?

- Montrö Sözleşmesi engel.

6. Siyasal İslamcılar Montrö'ye bunun için mi karşı? Ekonomi çökmüşken Kanal İstanbul diye tutturmalarının nedeni bu mu? Siyasal İslamcılar Amerikancı mı?

- Vallahi öyle görünüyor, olabilir yani, karışık işler vesselam.

7. 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu kim?

- FETÖ terör örgütü. Bu örgütün orduya sızmış subayları.

8. Fethullah Gülen nerede?

-Amerika'da.

9. Ne zamandır?

- Uzun zamandır.

10. FETÖ'ye bağlı subayları Türk Ordusu'nda yüksek rütbelere kim getirdi?

- Tayyip Erdoğan liderliğindeki iktidar.

11. FETÖ ekibi orduda kritik yerlere yükselirken, Atatürkçü subaylar tasfiye edilip hapse atılırken o davalara sahip çıkıp davaların savcısıyım diyen kimdi?

- Başbakan Tayyip Erdoğan.

12. FETÖ'cülere yer açmak için bu davalarda yargılanıp, ordudan tasfiye edilen, hapis yatanlarla, son bildiriyi imzalayanlar aynı kişiler mi?

- Hepsi değilse de özellikle gözaltına alınanlar arasında FETÖ kumpasıyla yıllarca hapis yatmış olanlar var.

13. 103 emekli amiralin uzmanlık alanları nedir? Uluslararası deniz hukuku, denizlerle ilgili savaşlar, deniz taşımacılığı, denizlerden enerji elde edilmesi gibi konular mı?

- Aynen öyle. Hayatlarını bu konuya vermişler.

14. Tarihimizde Boğaz'lardan geçip bizi savaşa sokan yabancı ülke donanmasına ait gemiler var mı?

- Tabii, Birinci Dünya Savaşı'na bu nedenle girdik.

15. Tam aynı olmayabilir ama bir analoji yapıp şöyle bir soru sorsam: Pandemi ile ilgili emekli enfeksiyon uzmanları bir bildiri yayımlayıp uyarıda bulunsalar sorun olur mu? Kimse sabaha karşı evlerini basıp tutuklar mı?

- Yok canım daha neler?

16. Montrö Sözleşmesi ile ilgili emekli büyükelçiler bir bildiri yayınlamıştı. Bu konuda bir soruşturma falan açıldı mı?

- Tabii ki açılmadı.

17. Eski milletvekilleri de bu meyanda bir bildiri yayınladı değil mi? Onlarla ilgili bir soruşturma, gözaltı falan oldu mu?

- I- ıh.

18. Tapu Kadastro, YÖK, İçişleri Bakanı, Yargıtay, Boğaziçi kayyumu, büyükelçiler ve milletvekilleriyle ilgili bir kınama mesajı yayınladılar mı?

- Yooooo.

19. Bu emekli amirallerin bir kısmı strateji kuruluşlarında çalışıyor, denizciliğimiz, deniz hukuku, denizlerde olası gerginlikler vb. üzerinde fikir yürütüyorlar değil mi? Hatta bir dönem iktidar, bildiride imzası olanların tezleri doğrultusunda dış politika üretiyordu sanki?

- Haliyle, evet. Hatta Cem Gürdeniz Amiral Mavi Vatan'ın fikir babasıdır.

20. Karadeniz'de neredeyse savaşın eşiğine gelinmişken, barış içinde bir Karadeniz'i savunmakla, Montrö Sözleşmesi'nin önemine dikkat çekmekle, darbeye teşebbüs arasında bir ilgi kurulabilir mi?

- Hukukçu olmayan bana göre asla kurulamaz da, çok saygın hukukçuların görüşlerine göre de kurulamaz.

21. Eee o zaman sorun ne?

- Bildiri gece yarısı yayınlanmış. Bir de tarikatçı amirale dikkat çekiyorlar. Daha önce orduda tarikatçı subayları kolladınız, bakın başımıza neler geldi, diyorlar?

22. Pardon kafam biraz karışık. İstanbul Sözleşmesi'nden tek kişinin kararıyla ne zaman çıkmıştık?

- Bir cumartesi gece yarısı.

23. Merkez Bankası başkanları ne zaman görevden alınıyorlar?

- Genellikle geceyarıları.

24. Allah Allah... Geceyarısı bildiri yazanlar emekli amiral olunca neden sorun oluyor o zaman? A'dan Z'ye herkes neden gece yarısı yayımlamışlar ki diyor. Hem bu dijital çağda, sosyal medyanın 24 saat aktif olduğu bir dünyada gece, gündüz mü kaldı? Bir de tarikatçı amirale dikkat çekmenin neresi yanlış?

- Sen vaziyeti anlamamışsın, tuhaf tuhaf sorular soruyorsun. Bak sana anlayışı kıt bazı arkadaşlar var. Onlara anlatır gibi anlatayım: Amaç üzüm yemek değil, bağcı dövmek.

25. Bağcı kim?

- CHP.

26. Amirallerle CHP'nin ilgisi mi var?

- Var tabii. Bir kaç tanesinin ikinci dereceden kuzeninin, torununun arkadaşının falan cep telefonları CHP genel merkezi ile aynı bölgedeki baz istasyonundan sinyal vermiş.

27. Ne alaka?

- Osman Kavala bu telefonun aynı baz istasyonundan sinyal verme meselesi yüzünden yıllardır hapiste. Telefonun olmadık yerde, olmadık birileriyle aynı yerde sinyal verdi mi yandı gülüm keten helva, Silivri'de yer ayarla.

28. Amirallerin CHP'li akrabaları olduğunu nereden öğrendin?

- Ahmet Bey'in gazetesinden.

29. Hangi Ahmet Bey?

- Üç gün önce, pudra şekerci için, ben hayatım boyunca suçun şahsiliği prensibinden zerre kadar ödün vermedim diyen Ahmet Bey.

30. Vay anasına atom alt parçacığı gibi bunlar. Kuantumcu. Aynı anda ayrı yerlerde bulunup bulundukları karşıt yerleri aynı iştahla savunabiliyorlar. Kedi Sekter'in çok dikkat etmesi gerek. Schrödinger'in kedisinin başına gelen onun başına da gelmesin. Kediyi korumaya mı alsak? Bir soru daha. Bağcıyı dövmeye karar verdilerse gözünün üstünde kaş var der, yine döverler, ne yapılabilir ki?

- Bunlara sesini yükseltip karşı çıkmazsan, bugün amiraller, yarın bağcılar, öbür gün senin belediye başkanların, sonraki gün tweet atanlar, kayyıma direnen öğrenciler, üç zaman içinde amiraller zevzeklik yapmış diyenler, soyadı Gergerlioğlu olmayan milletvekilleri, derken işçiler, emekçiler, çevreciler, LGBTİ+ zaten olağan şüpheli, gak diyenler, guk diyenler hooop gözaltına. Böyle devam edip gider.

31. Bir de amirallerin rütbeleri söküle, emeklilik hakları elinden alına diyen gür bir ses vardı, adamın bir dediğini iki etmiyorlar, yaparlar mı acaba?

- O arkadaşı boşver, bugün böyle der, iki gün sonra döner onlar kahraman der. Bugünlerde herkese atar yapıyor. Geçen misket oynayan çocuklar konuşuyordu, yanlarından geçerken durmuş misketlerinin rengine bakmış dik dik, misketlerimizi elimizden alır mı diye telaşlanmışlar.

32. Abi saçma olabilir ama bir şey sorucam. Bu amirallerin bir kısmını haksız yere dört beş sene içeride yatırmışlardı. Şimdi yeniden mahkûm etseler bile, haksız yere FETÖ kumpası nedeniyle yattıkları için mahsuplaşılabilir mi acaba?

- Tee Allahım sen bi çok anlamamışsın.

33. Abi son bir soru? Katil kim?

- Berlinli edebiyat doktoru Joseph Goebbels.

Vay arkadaş ya, hiç aklıma gelmemişti. Ben Boğaz'da yalı komşusu olan Ziyagillerden Adnan Bey ya da Pelikangillerden Fahrettin Bey sanıyordum.

Editörün notu: Ahmet Hakan'nın Hürriyet'te yayımlanan, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiride imzası olan emekli amirallerin CHP üyesi yakınlarının listesinin paylaşıldığı ve "fişleme" tepkilerine neden olan habere dair özrü bu yazı kaleme alındıktan sonra geldi.