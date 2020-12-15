Bir WhatsApp hikâyesi

Ah: Bizim WhatsApp grubu kaç kişi oldu?

Ba: 120'yi aştık.

Ca: Vay be, o kadar zaman toplayıcı var mıymış?

Gö: Sayı çok daha fazla olmalı, ama herkes katılmadı, hem zaten grup sayısında da bir kısıtlama var, eğer artarsa Telegram'da bir grup açarız, onun sayı kısıtlaması yok sanırım.

Ja: Buradaki herkes zaman toplayıcı mı gerçekten, ses biriktiriciler de katılmış olmasın?

De: Ben öyle biliyorum, ses biriktiricilerin ayrı grubu var.

Ya: Kimler hangi zamanları topluyor, bir yazsa ya?

Ja: Bir de telefonların ve e-posta adreslerinin olduğu bir liste yapsak, bazı zaman, bir başka zamana ihtiyacımız olabilir.

Sü: Ben dünleri topluyorum.

Ti: Ben mümkün gelecekleri.

Mu: Ben yalnızca yarını, yani içinde bulunduğumuz andan sonraki 24 saati.

Be: Ben ilk beş yılı.

Le: Bense son beş yılı.

Ja: Bir dakika son beş yılı nasıl topluyorsun, senin zamanını topladığın insanların hepsi öldü mü?

Le: Hayır ama ölecekler.

Ja: Ne saçma, hem nasıl bilebilirsin ki öleceklerini?

Ne: WhatsApp gruplarında konuştuklarımızın yarısı saçma zaten.

Me: Hiç de bile değil. Son derece mantıklı, bilimsel paylaşımlar okuyoruz, haberler alıyoruz. Yeni şeyler öğreniyoruz.

Ne: Öyle mi? Sen hangi zamanı topluyorsun mesela?

Me: Ben hiçbir zamanı topluyorum.

Ja: Yani hem olmayan bir şeyi topluyorsun, hem de bilimsellikten bahsediyorsun öyle mi?

Me: Hiçbir zamanın olmayan bir şey olduğunu kim söyledi. Bazıları için hiçbir zaman olan şey, başkaları için her zaman olabilir.

Za: Sen hangi zamanı topluyorsun çok bilmiş hanfendi?

Ja: Eğer böyle devam edecekseniz ben gruptan çıkayım. Hem hakaret ediliyor, hem cinsiyetçilik yapılıyor. Zaman toplayıcılığının kadını, erkeği olmaz.

Za: Hemen de küstüm, alır topumu giderim yapma! Hem cevap versene hangi zamanı topluyorsun?

Ja: Anları topluyorum ben.

Ok: An derken, hangi anı?

Ja: O anları işte.

Za: Biraz daha spesifik olabilir misin acaba?

Se: daldurumankuru.com. Covid-19 aşıları üzerine çok iyi bir derleme. Mutlaka okuyun.

He: Aşı olcak mısınız?

Ja: Aramızdaki doktorlara sorsak.

Ta: Ben aşıyı bulduğum anda olurum.

Za: Hangisini olursun?

Ta: Hangisini bulursam onu olurum.

Ay: Çin aşısını üreten firmanın Ceo'su üçkağıtçı, rüşvetçi, şerefsizin biriymiş.

Ja: Diğer aşılar da genetiğimizi değiştirecekmiş.

Se: Youtube: Gözlerini Gözlerimden Ayırma Hiç. Çok güzel söylemiş yaaa.

Ja: Alkış, Alkış, Alkış

Za: Aşı meselesini konuşmuyor muyduk? Filancanın bugünkü yazısını okudunuz mu? Linkini gönderiyorum. www.seçmelerdensaçamalar.com//zurnanınsesi

Bü: Size bir şey söyleyeyim mi?

Ay: ?????

Bü: Ben var ya, Boşa Giden Zamanları topluyorum. Sayenizde var ya, koleksiyonum acayip zenginleşti.

Ja ayrıldı.

Za ayrıldı.