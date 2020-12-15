Bir WhatsApp hikâyesi

Ah: Bizim WhatsApp grubu kaç kişi oldu?
Ba: 120'yi aştık.
Ca: Vay be, o kadar zaman toplayıcı var mıymış?
Gö: Sayı çok daha fazla olmalı, ama herkes katılmadı, hem zaten grup sayısında da bir kısıtlama var, eğer artarsa Telegram'da bir grup açarız, onun sayı kısıtlaması yok sanırım.
Ja: Buradaki herkes zaman toplayıcı mı gerçekten, ses biriktiriciler de katılmış olmasın?
De: Ben öyle biliyorum, ses biriktiricilerin ayrı grubu var.
Ya: Kimler hangi zamanları topluyor, bir yazsa ya?
Ja: Bir de telefonların ve e-posta adreslerinin olduğu bir liste yapsak, bazı zaman, bir başka zamana ihtiyacımız olabilir.
Sü: Ben dünleri topluyorum.
Ti: Ben mümkün gelecekleri.
Mu: Ben yalnızca yarını, yani içinde bulunduğumuz andan sonraki 24 saati.
Be: Ben ilk beş yılı.
Le: Bense son beş yılı.
Ja: Bir dakika son beş yılı nasıl topluyorsun, senin zamanını topladığın insanların hepsi öldü mü?
Le: Hayır ama ölecekler.
Ja: Ne saçma, hem nasıl bilebilirsin ki öleceklerini?
Ne: WhatsApp gruplarında konuştuklarımızın yarısı saçma zaten.
Me: Hiç de bile değil. Son derece mantıklı, bilimsel paylaşımlar okuyoruz, haberler alıyoruz. Yeni şeyler öğreniyoruz.
Ne: Öyle mi? Sen hangi zamanı topluyorsun mesela?
Me: Ben hiçbir zamanı topluyorum.
Ja: Yani hem olmayan bir şeyi topluyorsun, hem de bilimsellikten bahsediyorsun öyle mi?
Me: Hiçbir zamanın olmayan bir şey olduğunu kim söyledi. Bazıları için hiçbir zaman olan şey, başkaları için her zaman olabilir.
Za: Sen hangi zamanı topluyorsun çok bilmiş hanfendi?
Ja: Eğer böyle devam edecekseniz ben gruptan çıkayım. Hem hakaret ediliyor, hem cinsiyetçilik yapılıyor. Zaman toplayıcılığının kadını, erkeği olmaz.
Za: Hemen de küstüm, alır topumu giderim yapma! Hem cevap versene hangi zamanı topluyorsun?
Ja: Anları topluyorum ben.
Ok: An derken, hangi anı?
Ja: O anları işte.
Za: Biraz daha spesifik olabilir misin acaba?
Se: daldurumankuru.com. Covid-19 aşıları üzerine çok iyi bir derleme. Mutlaka okuyun.
He: Aşı olcak mısınız?
Ja: Aramızdaki doktorlara sorsak.
Ta: Ben aşıyı bulduğum anda olurum.
Za: Hangisini olursun?
Ta: Hangisini bulursam onu olurum.
Ay: Çin aşısını üreten firmanın Ceo'su üçkağıtçı, rüşvetçi, şerefsizin biriymiş.
Ja: Diğer aşılar da genetiğimizi değiştirecekmiş.
Se: Youtube: Gözlerini Gözlerimden Ayırma Hiç. Çok güzel söylemiş yaaa.
Ja: Alkış, Alkış, Alkış
Za: Aşı meselesini konuşmuyor muyduk? Filancanın bugünkü yazısını okudunuz mu? Linkini gönderiyorum. www.seçmelerdensaçamalar.com//zurnanınsesi
Bü: Size bir şey söyleyeyim mi?
Ay: ?????
Bü: Ben var ya, Boşa Giden Zamanları topluyorum. Sayenizde var ya, koleksiyonum acayip zenginleşti.
Ja ayrıldı.
Za ayrıldı.