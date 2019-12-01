Serhat Güney

TARİH
01 Aralık 2019
Kadıköy, kimliğini oluşturan sembolik özün parlatılarak bir marka değerine dönüştürülüp sonra da insafsızca pazara sürüldüğü bir evreyi yaşıyor. Bunun en önemli sebebinin, mahallenin yaşam tarzına tüketim ve eğlence kültürünü insafsızca dayatan servis sektörü yığışması olduğunu söyleyebilirizDevamını Oku
TARİH
03 Kasım 2019
Geçenlerde sosyal medyada karşıma çıkan bir görüntü, 'korkunun veya korkutmanın ideolojik biçimleri' üzerine düşünmek gerektiğini hatırlattı bana. Tıpkı bir musalla taşı gibi tahtanın önüne yerleştirilmiş okul sırasının üstünde kefene sarılmış bir öğrenci yatıyorduDevamını Oku
TARİH
06 Ekim 2019
Sadece Almanya'da değil, dünya coğrafyasının büyük kısmında aşırı sağ eğilimler ve yabancı düşmanlığı yaygınlaşıyor. Mesela, yerel SS fanatiklerinin mirasına sahip çıktıklarını ilan eden gruplar, bakımsız soykırım anıtlarının yanı başında, rastgele seçtikleri yabancıları infaz edip hendeklere atıyor bugün…Devamını Oku
TARİH
01 Eylül 2019
Doğayı kendimize benzetelim derken ortaya çıkan şey neyse, o biziz işte!Devamını Oku
TARİH
04 Ağustos 2019
Bir vatandaş Twitter'da paylaşmış. Bir hastanede Arapça isimlerden oluşan hasta listesi. Fotoğrafın altında "Burası Türkiye'de bir hastane" karalaması. Birden o detayı görüyorum; fotoğrafa yarım yamalak sıkışmış bir yazı: Çocuk Kliniği… Vatandaş meğer sabi sübyandan rahatsızmış!Devamını Oku
TARİH
30 Haziran 2019
Geçmişte sadece ezber ve hamasetle donatılmış biçimde karşımıza çıkarıldığı için kolayca vazgeçebildiğimiz birçok ‘anlamlı’ gün veya haftanın yerini bugün gösteriş ve tüketime dayalı etkinlikler dünyası almış durumda. Oysa ‘yerli malı’ denen şey özünde bir gündelik yaşam pratiğiydi ve keşke hep öyle kalabilseydiDevamını Oku
TARİH
19 Mayıs 2019
İlkel ve yontulmamış, henüz ferasetle baharlanmamış olsa da vakar esintileriyle dolu bir kuşağı karşılamaya hazırlanıyor olabiliriz. ‘Biz bu nesli adam edeceğiz’ dersek yandık. Bu sefer bırakalım, onlar bizi adam etsin!..Devamını Oku
TARİH
28 Nisan 2019
Netflix’te yayınlanan belgesel dizi “Losers”, kaybedenlerin hikayesine zafer veya çöküş ikilemi üzerinden değil, deneyim ve süreç perspektifinden bakıyor.Devamını Oku
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