Serhat Güney

Geçmişte sadece ezber ve hamasetle donatılmış biçimde karşımıza çıkarıldığı için kolayca vazgeçebildiğimiz birçok ‘anlamlı’ gün veya haftanın yerini bugün gösteriş ve tüketime dayalı etkinlikler dünyası almış durumda. Oysa ‘yerli malı’ denen şey özünde bir gündelik yaşam pratiğiydi ve keşke hep öyle kalabilseydi