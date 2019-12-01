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T24 Haftalık Yazarı

Serhat Güney

bilgi@t24.com.tr

TARİH

01 Aralık 2019

Kadıköy: Hülyalı-hüzünlü bir şehir efsanesi

Kadıköy, kimliğini oluşturan sembolik özün parlatılarak bir marka değerine dönüştürülüp sonra da insafsızca pazara sürüldüğü bir evreyi yaşıyor. Bunun en önemli sebebinin, mahallenin yaşam tarzına tüketim ve eğlence kültürünü insafsızca dayatan servis sektörü yığışması olduğunu söyleyebiliriz

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TARİH

03 Kasım 2019

Öte dünya korkusu

Geçenlerde sosyal medyada karşıma çıkan bir görüntü, 'korkunun veya korkutmanın ideolojik biçimleri' üzerine düşünmek gerektiğini hatırlattı bana. Tıpkı bir musalla taşı gibi tahtanın önüne yerleştirilmiş okul sırasının üstünde kefene sarılmış bir öğrenci yatıyordu

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TARİH

06 Ekim 2019

Nazizm'in geri dönüşü: Dresden'e gitmeli mi, gitmemeli mi?

Sadece Almanya'da değil, dünya coğrafyasının büyük kısmında aşırı sağ eğilimler ve yabancı düşmanlığı yaygınlaşıyor. Mesela, yerel SS fanatiklerinin mirasına sahip çıktıklarını ilan eden gruplar, bakımsız soykırım anıtlarının yanı başında, rastgele seçtikleri yabancıları infaz edip hendeklere atıyor bugün…

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TARİH

01 Eylül 2019

Medusa'nın saçları, Bugs Bunny'nin üçlükleri

Doğayı kendimize benzetelim derken ortaya çıkan şey neyse, o biziz işte!

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TARİH

04 Ağustos 2019

Çocuklar çocuktur, göçmen değil!

Bir vatandaş Twitter'da paylaşmış. Bir hastanede Arapça isimlerden oluşan hasta listesi. Fotoğrafın altında "Burası Türkiye'de bir hastane" karalaması. Birden o detayı görüyorum; fotoğrafa yarım yamalak sıkışmış bir yazı: Çocuk Kliniği… Vatandaş meğer sabi sübyandan rahatsızmış!

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TARİH

30 Haziran 2019

Yerli malı tükendi, havalı bir şey alır mıydınız?

Geçmişte sadece ezber ve hamasetle donatılmış biçimde karşımıza çıkarıldığı için kolayca vazgeçebildiğimiz birçok ‘anlamlı’ gün veya haftanın yerini bugün gösteriş ve tüketime dayalı etkinlikler dünyası almış durumda. Oysa ‘yerli malı’ denen şey özünde bir gündelik yaşam pratiğiydi ve keşke hep öyle kalabilseydi

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TARİH

19 Mayıs 2019

Bir nesil dönümünde, cehalet, feraset ve vakar

İlkel ve yontulmamış, henüz ferasetle baharlanmamış olsa da vakar esintileriyle dolu bir kuşağı karşılamaya hazırlanıyor olabiliriz. ‘Biz bu nesli adam edeceğiz’ dersek yandık. Bu sefer bırakalım, onlar bizi adam etsin!..

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TARİH

28 Nisan 2019

Kaybetmenin erdemi

Netflix’te yayınlanan belgesel dizi “Losers”, kaybedenlerin hikayesine zafer veya çöküş ikilemi üzerinden değil, deneyim ve süreç perspektifinden bakıyor.

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