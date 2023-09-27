Serfiraz Ergun

Koray Ariş, doğadan topladıklarını bahçenin bir kenarında biriktiriyor. Ancak bunları birbirleriyle buluşturup heykele dönüştürürken hiçbir zaman ne ahşabın ne taşın ne de derinin kişiliklerini bozmuyor. Onları birbirleriyle kaplamıyor, örtmüyor, varlıklarını inkâr etmiyor