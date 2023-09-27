Serfiraz Ergun

TARİH
06 Temmuz 2025
Koray Ariş, doğadan topladıklarını bahçenin bir kenarında biriktiriyor. Ancak bunları birbirleriyle buluşturup heykele dönüştürürken hiçbir zaman ne ahşabın ne taşın ne de derinin kişiliklerini bozmuyor. Onları birbirleriyle kaplamıyor, örtmüyor, varlıklarını inkâr etmiyorDevamını Oku
TARİH
29 Haziran 2025
İKSV İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer: Caz festivallerimizde biz buna bir süredir devam ediyoruz. Birkaç farklı mekânda hareket halinde festival izletmek istiyoruz. Hep genç yerli cazcılar ve Hollandalı bir grup, dinamik ekipler çalacak. Hafta sonlarına koyuyoruz ki dinleyiciler kolayca katılabilsinDevamını Oku
TARİH
22 Haziran 2025
Ali Kazma 'Aklın Manzaraları' sergisinde edebiyat, kitaplar, yazı ve yazıyla uğraşan sanatçılara, edebiyatçılara ve bunları yaparken kullandıkları araçlara gereçlere eğilmiş. Kazma, önce tasarlıyor, biçimlendiriyor, günlerce süren yüzlerce saatlik video çekiyor ve stüdyosuna getiriyor. Görüntüleri atlatmıyor, sanatsal görüntüler elde etmeye çalışmıyor. Belgeselci titizliğiyle, tarafsız biçimde montajını yapıyor ve görsel bir metin elde ediyorDevamını Oku