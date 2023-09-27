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Serfiraz Ergun

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TARİH

06 Temmuz 2025

İçinde yaşadığım deri

Koray Ariş, doğadan topladıklarını bahçenin bir kenarında biriktiriyor. Ancak bunları birbirleriyle buluşturup heykele dönüştürürken hiçbir zaman ne ahşabın ne taşın ne de derinin kişiliklerini bozmuyor. Onları birbirleriyle kaplamıyor, örtmüyor, varlıklarını inkâr etmiyor

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TARİH

29 Haziran 2025

Cazda Buluşalım: 32. İstanbul Caz Festivali 1 Temmuz’da başlıyor

İKSV İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer: Caz festivallerimizde biz buna bir süredir devam ediyoruz. Birkaç farklı mekânda hareket halinde festival izletmek istiyoruz. Hep genç yerli cazcılar ve Hollandalı bir grup, dinamik ekipler çalacak. Hafta sonlarına koyuyoruz ki dinleyiciler kolayca katılabilsin

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TARİH

22 Haziran 2025

Ali Kazma ve merceğinden sızan aklının manzaraları

Ali Kazma 'Aklın Manzaraları' sergisinde edebiyat, kitaplar, yazı ve yazıyla uğraşan sanatçılara, edebiyatçılara ve bunları yaparken kullandıkları araçlara gereçlere eğilmiş. Kazma, önce tasarlıyor, biçimlendiriyor, günlerce süren yüzlerce saatlik video çekiyor ve stüdyosuna getiriyor. Görüntüleri atlatmıyor, sanatsal görüntüler elde etmeye çalışmıyor. Belgeselci titizliğiyle, tarafsız biçimde montajını yapıyor ve görsel bir metin elde ediyor

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