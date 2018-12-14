Selin Sayek Böke

TARİH
14 Aralık 2018
İktidar, krizi çıkartan düzenin yolundan yürümeye devam ediyor. Bilerek ve isteyerek…Devamını Oku
TARİH
14 Mayıs 2018
Saray düzeninin şifrelerini hepimiz biliyoruz: Önce borçlandır. Sonra da...Devamını Oku
TARİH
16 Nisan 2018
"Mesele Saray rejiminin yerine, katılımcı siyasetle, halkın ekonomisini inşa etme meselesidir"Devamını Oku
TARİH
22 Kasım 2017
Torba yasayla, büyüme rakamlarına göre daha çok kazanan, rantçı inşaat sektöründen rant vergisi alınacağına, üretenleri de kapsayan kurumlar vergisini arttırıyorDevamını Oku
TARİH
17 Ocak 2016
Hukuksuzluğun çelme taktığı kim varsa düştüğü yerden kaldıracağızDevamını Oku
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