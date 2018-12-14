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Konuk Yazar

Selin Sayek Böke

selinsayekboke@gmail.com

TARİH

14 Aralık 2018

Kriz: Ansızın gelmedi, bir çırpıda gitmeyecek

İktidar, krizi çıkartan düzenin yolundan yürümeye devam ediyor. Bilerek ve isteyerek…

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TARİH

14 Mayıs 2018

"Tüketici" olmaktan yeniden "Yurttaş" olmaya...

Saray düzeninin şifrelerini hepimiz biliyoruz: Önce borçlandır. Sonra da...

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TARİH

16 Nisan 2018

Nedir mesele?

"Mesele Saray rejiminin yerine, katılımcı siyasetle, halkın ekonomisini inşa etme meselesidir"

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TARİH

22 Kasım 2017

Borçlanma, vergi, rant ve kurumsal çöküş torbası

Torba yasayla, büyüme rakamlarına göre daha çok kazanan, rantçı inşaat sektöründen rant vergisi alınacağına, üretenleri de kapsayan kurumlar vergisini arttırıyor

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TARİH

17 Ocak 2016

Can Dündar ve Erdem Gül ziyareti sonrası bir Silivri yazısı

Hukuksuzluğun çelme taktığı kim varsa düştüğü yerden kaldıracağız

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