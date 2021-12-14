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Konuk Yazar

Selahattin Demirtaş

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14 Aralık 2021

Cin modeli

Halkın ekseriyeti konuyu tamı tamına anlamış durumda. Ben yine de nostaljik bir hatırlatma babında, konuyu özet geçeyim, bizim kuşakların çocukluğunun en sadık arkadaşı Cin Ali'den binlerce kez özür dileyerek

İşin uzmanları, büyük iktisatçı Cin Ali'nin ekonomi politikalarını anlamak için yıllardır çırpınıp duruyorlar. Çoğu iyi niyetli bu ekonomistler, her türlü ekonomi teorisiyle analiz etmelerine rağmen yine de Cin Ali'nin ekonomi politikaları tam olarak çözemiyor, Cin Ali'nin gerçekte ne yapmak istediğini bir türlü kavrayamıyorlar. Çünkü ekonomi bilimini biliyor ama Cin Ali'yi bilmiyorlar. "Acaba dünyada bir tek Cin Ali'nin bildiği bir ekonomi modeli keşfedilmiş olabilir mi?" diye, bir kez olsun düşünmüyorlar. Niye olmasın? Kazanın doğurduğuna inanıyorsunuz da…

Aslında meseleyi çözmek için ilkokul birinci sınıfı okumuş olmak yeterli. O nedenle halkın ekseriyeti konuyu tamı tamına anlamış durumda. Ben yine de nostaljik bir hatırlatma babında, konuyu özet geçeyim, bizim kuşakların çocukluğunun en sadık arkadaşı Cin Ali'den binlerde kez özür dileyerek. (Affet beni Cin Ali.)

 

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