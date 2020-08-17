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Konuk Yazar

Selahattin Demirtaş

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TARİH

17 Ağustos 2020

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem nedir?

Tek tek başlıklar halinde, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'in nasıl bir yönetim modeli olabileceğine dair kişisel önerilerimi sunuyorum

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