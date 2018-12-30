New York-Londra-Roma ŞEHİR TELLALI

Güneş denizin rengiyle oynarken kayaların üstünde, ben engin suların beraklığına dalıp mektuplarımı korsan maceralarıyla dolduruyorsam kabahat bu adanın nükteli ruhunda. Kayığı hafif hafif sallayan akıntıda Berber kıyılarının korsanlarının ruhu... Peşlerine takılan Cenova komutanı Andrea Doria.. ve bu suların üzerinde Hızır reis Barbaros ile Andrea Doria’nın karşı karşıya geldiği, gözleri birbirine kenetlenmiş halde birbirine hiç dokunmadan iki donanmanın birbirini geçtiği o tuhaf tarihi an... Nefesler kesilmiş, adaleler gerilmiş, sadece düzenli bir ritimle suya çarpan kürek sesinin duyulduğu pırıl pırıl bir tarih sanki uyanıyor derinlerden. Doria’nın genç atılgan adamlarından rütbesi en yüksek olanı Barbarossa’nın yanlarından gözünü bile kırpmadan geçip gittiğini farkettiğinde hayretinden uyanıp komutanına Akdeniz’in en azılı korsanını yakalamak için neden bu fırsatı kaçırdığını sorduğunda “genç gözlerin göremeyeceği şeyler” oluyor cevabı Cenovalı komutanın. Muhtemelen Barbaros da yanındaki genç korsanlardan birine aynı cevabı vermiştir o an. Çünkü iş, hasmın ufukta bir yerlerde sürekli varlığını gerektirir Doria ve Barbaros gibilerine. Hasım, yaşamanın, hayatta kalmanın sebebidir. 15. Yy’ın o vahşi koşullarında normalde insanın 40 yaşında hayatını tamamladığı tarihte Doria’nın 94, Barbaros’un 68 yaşına kadar hayatta kalabilmesindeki sır o karşılaşmada genç gözlerin göremediği şey olmalı.

2019 yılı için gazete bayiinde satılan takvimde dünyaya faşizmi kazandıran İtalyan faşist lideri Benito Mussolini posteri var bu yıl yine. Genç gözler için. Bayideki gazete satıcısı bu yıl takvimin son on yıla kıyasla çok daha fazla satıldığını doğruluyor.

İtalyan demokrasisini çiğnedikten sonra Alman diktatör Adolf Hitler ile ittifak yaparak 60 milyonun ölümüyle sonuçlanan İkinci Dünya Savaşı felaketinin sorumlusu olan bu savaş suçlusunun posterini alıp bir yıl boyunca duvarına asacak olan genç gözler arasında Casapound adıyla bilinen yeni faşistlerin arasında Roma bölgesinin futbol takımı Lazio’nun taraftarları da var.

Mussolini’nin Milano benzin istasyonunda partizan militanlar tarafından bir piyano teliyle asılmasından 68 yıl sonra gençler arasında faşizm hayranlarının sayısı gün giderek artmakta.

İtalya Mussolini’yi gögsüne çöreklendiği yerden bir türlü koparıp temizleyememekten mustarip. 1952’de çıkarılan yasa faşist partileri yasakladığı halde tam ciddiyetle uygulamaya konamadığından o gün bugündür. Bir ölçüde siyasi parti yasaklamanın demokrasiye ters düşmesi sorun. Ama büyük ölçüde de derinlerde bir yerde devam eden Mussolini sempatizanlığı.

Bu yüzden hasım sürekli etrafta yeni cepheler kazandıkça, takvimlerde boy gösterdikçe, hedef ve hayatın amacını da belirliyor yaşlı gözlere: her yeni yılda, anda, günde, dakikada, demokrasi, insanca, kardeşce, barış ve huzur içinde birlikte yaşamak için mücadele, hayat boyu faşizme karşı cepheleri kuvvetlendirerek genç gözlere de bunları göstermekten ibaret.