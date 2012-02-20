Ruşen Çakır

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20 Şubat 2012
Karşılıklı “aramıza kimse giremez” mesajlarını daha sık işiteceğe benzeriz ama her iki taraftan
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