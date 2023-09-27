Ruhat Sena Akşener

Ateşkes, tüm tarafların hukuka aykırı saldırılarına son verecek, Gazze'de ölümleri durduracak ve yardım kuruluşlarının yaşanan acılara çözüm bulmak için Gazze Şeridi'ne insani yardım, su ve tıbbi malzeme ulaştırmasına olanak tanıyacak tek yoldur. Ayrıca, Gazze'de tutulan rehinelerin serbest bırakılması için müzakere yapılmasına ve uzun süredir devam eden ve zulmü besleyen cezasızlığın sona erdirilmesi için tüm tarafların işlediği savaş suçlarına ilişkin bağımsız uluslararası soruşturmaların başlatılmasına fırsat verecek tek yoldur