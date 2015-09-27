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Robert Schild

rschild@t24.com.tr

TARİH

27 Eylül 2015

ikincikat’daki 'Savaş ve Barış Oyunları'nın üçüncüsü "Karküresinde Bir Tavşan"

Oyunun daha ilk sahnesinde anlıyoruz ki, iki kadının ortak noktası yalnızlıklarıdır...

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TARİH

14 Mayıs 2015

Hayal-i Temsil; Şehir Tiyatroları için hayallere eşdeğer bir başyapıt!

Hayal-i Temsil oyunuyla, bu asırlık kurumun sezon içindeki tüm ayıpları ve nice başarısız yapımları geride kaldı benim için!..

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TARİH

23 Nisan 2015

Tiyatro ödülleri üzerine...

Eveeet... Tiyatro ödülleri dönemi geldi – ve polemikler başladı!..

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TARİH

16 Mart 2015

Seçici Kurul Üyeleri’ne 'mecburi hizmet'

İmparatorluk Kuranlar Yahut Şümürz oyunu çözümlemeye gittiğimizde, yüzümüze vurulan gerçekler apaçık ortaya çıkıyor!

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TARİH

17 Şubat 2015

Tiyatroadam’dan çarpıcı benzetmeler / anımsatmalar

Brecht’in 'Arturo Ui’nin Önlenebilir Tırmanışı'nın gösterimi sürerken, İsviçreli Friedrich Dürrenmatt’ın '5. Frank' oyunu kısmen aynı kadro ile sahnelerde

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TARİH

15 Ocak 2015

Sıraselviler/Cihangir ekseninde bir “Cadı Kazanı”

“Cadı Kazanı”nın ülkemizde bugüne dek sadece Devlet Tiyatroları tarafınca büyük sahnelerde gösterilmiş olduğunu biliyoruz.

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TARİH

31 Aralık 2014

“Combo”dan “Big Band”e...

Şurası kesindir ki, ödenekli tiyatrolarımız olmadan, klasik oyunları bırakalım, bir Çehov’un, bir Brecht’in bile tam hakkı verilemezdi...

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TARİH

17 Aralık 2014

Bir Çehov uyarlaması daha...

biriken Sanat Topluluğu, 2014 İstanbul Tiyatro Festivali’nin de desteği ile, bu kez değişik bir Çehov uyarlamasına el atmış.

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TARİH

03 Aralık 2014

'Dört' kız kardeş

Mehmet Birkiye’nin oldukça çizgi dışı rejisiyle Çehov’un “Üç Kız Kardeş”ine henüz gitmemişseniz

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TARİH

19 Kasım 2014

“Soytarım Lear”a kadar uzanan iki başarı öyküsü

Yönetmen Yiğit Sertdemir Shakespeare’nin bu önemli yapıtını Lear’ın soytarısının gözünden yorumluyor...

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TARİH

04 Kasım 2014

Oyuncu mu, oyun mu – ancak “Katil Joe” da her ikisi!..

“Katil Joe”nun parmak ısırtacak (ve nice ödüller de kazanmış) bu cast’ının dışında, yönetiminin de usta ellerden çıkma olduğu hemen belli oluyor

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TARİH

21 Ekim 2014

'Bu ne biçim tiyatro?!..'

Türkiye’nin yenilikçi sahnelerinden Dot’un son oyunu “Dövüş Gecesi”nden çıkarken, önümde yürüyen orta yaşlı bey, eşine bu eleştirel soruyu yöneltiyordu

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