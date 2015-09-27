Robert Schild

TARİH
27 Eylül 2015
Oyunun daha ilk sahnesinde anlıyoruz ki, iki kadının ortak noktası yalnızlıklarıdır...Devamını Oku
TARİH
14 Mayıs 2015
Hayal-i Temsil oyunuyla, bu asırlık kurumun sezon içindeki tüm ayıpları ve nice başarısız yapımları geride kaldı benim için!..Devamını Oku
TARİH
23 Nisan 2015
Eveeet... Tiyatro ödülleri dönemi geldi – ve polemikler başladı!..Devamını Oku
TARİH
16 Mart 2015
İmparatorluk Kuranlar Yahut Şümürz oyunu çözümlemeye gittiğimizde, yüzümüze vurulan gerçekler apaçık ortaya çıkıyor!Devamını Oku
TARİH
17 Şubat 2015
Brecht’in 'Arturo Ui’nin Önlenebilir Tırmanışı'nın gösterimi sürerken, İsviçreli Friedrich Dürrenmatt’ın '5. Frank' oyunu kısmen aynı kadro ile sahnelerdeDevamını Oku
TARİH
15 Ocak 2015
“Cadı Kazanı”nın ülkemizde bugüne dek sadece Devlet Tiyatroları tarafınca büyük sahnelerde gösterilmiş olduğunu biliyoruz.Devamını Oku
TARİH
31 Aralık 2014
Şurası kesindir ki, ödenekli tiyatrolarımız olmadan, klasik oyunları bırakalım, bir Çehov’un, bir Brecht’in bile tam hakkı verilemezdi...Devamını Oku
TARİH
17 Aralık 2014
biriken Sanat Topluluğu, 2014 İstanbul Tiyatro Festivali’nin de desteği ile, bu kez değişik bir Çehov uyarlamasına el atmış.Devamını Oku
TARİH
03 Aralık 2014
Mehmet Birkiye’nin oldukça çizgi dışı rejisiyle Çehov’un “Üç Kız Kardeş”ine henüz gitmemişsenizDevamını Oku
TARİH
19 Kasım 2014
Yönetmen Yiğit Sertdemir Shakespeare’nin bu önemli yapıtını Lear’ın soytarısının gözünden yorumluyor...Devamını Oku
TARİH
04 Kasım 2014
“Katil Joe”nun parmak ısırtacak (ve nice ödüller de kazanmış) bu cast’ının dışında, yönetiminin de usta ellerden çıkma olduğu hemen belli oluyorDevamını Oku
TARİH
21 Ekim 2014
Türkiye’nin yenilikçi sahnelerinden Dot’un son oyunu “Dövüş Gecesi”nden çıkarken, önümde yürüyen orta yaşlı bey, eşine bu eleştirel soruyu yöneltiyorduDevamını Oku
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