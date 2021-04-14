Ralf Arditti

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14 Nisan 2021
Ayaküstü konuşmamızdan önce uyarılmıştım: "'Dikkat et, pervasızdır, garip sorular sorar.'' Halbuki kısa görüşmemizde Türkiye hakkında merak ettikleri içten idi
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