Bugün Prinkipo’ya gitmek var!

Adalar Belediyesi’nin yeni (CHP) yöneticileri ve - eski (yine CHP) yönetimin Adalar Vakfı ile ortak projesi sonucu doğmuş - Adalar Müzesi idarecileriyle, Müze Açıkhava Sergi Alanı’nın akıbeti üzerinde çıkan tartışma sağduyunun galibiyetiyle bitti. Bugün Büyükada Çınar Caddesi’ndeki Çelik Gülersoy Kültür – Sanat Merkezi’nde TANRI’NIN EVLERİ: ADALAR’DAKİ İBADETHANELER sergisi açılıyor… Belediye Başkanı Atilla Aytaç ve arkadaşlarına teşekkür ediyoruz… Saat 16.30’da sanatsever, kültür sever, Adaları sever ama ille de cengâver de olan halkımızı bekliyoruz…

Kurulduğu günden beri, ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirilen, yerel coğrafyaların her tür kültürünü hoyratça yıkma-yakma-bozma eylemlerine karşı, sanki bir ucundan da biz tutalım dercesine ‘nerelerden nerelere gittiğimizi kalıcı şekilde göstermek’ diyelim amacıyla kurulan Adalar Müzesi, müthiş performansıyla çalışmalarına devam ediyor…

Türkiye’nin adeta bir insan – kültür laboratuarı olan Prens Adaları’nda olan değişiklikler, insan – kültür – uygarlık dokusunun değişimi, gelenek ve göreneklerin üzerine yenilerin eklenmesi, yerel renkler koleksiyonuna yeni renklerin eklenmesi ve tabii renkler arası adı konulmamış bir rekabetin doğuşu vs Türkiye’nin hiçbir tarih veya başka ders kitaplarında karşılaşamayacağınız şekilde, sergileniyor burada…

Adalar ve Yazarları-Şairler, Adalar ve Müzisyenler, Adalar’da(genelde) İz Bırakanlar, Adalar ve Binaları, Adalar ve Sporcular (Lefter Küçükandonyadis), Adalar ve Göç, Adalar ve Sosyal-Politik Olaylar (6-7 Eylül 1955, Zorunlu Göçler, Varlık Vergisi) ve daha konularda objelerin, sözlü tarih ürünleri, görüntülü tanıklıklar, foto, video, film, hikâyeler…

Uluslararası Kent Müzeleri Birliği’ne Türkiye’den kabul edilmiş tek üye…

Avrupa Birliği (AB) ve İstanbul Kalkınma Ajansı ve tabii daha kuruluş aşamasında 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından desteklenmiş ve diğer organizasyonlar tarafından desteklenmeye devam ediyor… Tabii bunun için sürekli ama durup dinlenmeden proje üretmek değil sadece ve aynı zamanda filli olarak da üretmek gerekiyor…

İşte bu seferki maceranın adı: Adalar’da İbadethaneler: Tanrının Evleri…

Küratör Hasan Kuruyazıcı yine yapmış yapacağını…

Küratör olarak zaten Adalar Müzesi’ni adetas mesken tutmuş,ülkemizin çok değerli mimari üstatlarından…

Adalar Vakfı’nın henüz Başkanı iken Mustafa Farsakoğlu, arkadaşları, hele-hele unutulmaz Halim Bulutoğlu, Zihni Tekin ve Aykut Mutlu ile ilerde bir Adalar Müzesi kurma fikrine imza atmışlar… Sonra Farsakoğlu Belediye Başkanı, Halim Bulutoğlu Vakıf Başkanı, ülkemizin mimari üstatlarından Aykut Mutlu da Meclis Üyesi, olup Zihni Tekin de tecrübe ve her tür özverisini ve bu satırların yazarı da kendi hayalleri ve iflah olmaz ısrarcılığını ve inadını da katınca, Müze doğmuş… Müze’nin Genel Yönetmeni Deniz Koç ve ekibini ve daha isimlerini sayamayacağımız isimli ve isimsiz nice kahramanın emeği var burada…

Bundan böyle, yeni Belediye Başkanı, Sayın Atilla Aytaç destek vermeye devam edecek, bir Ada’lıya yaraşır şekilde… Sayın Maestro Cem Mansur, bir Belediye ve bir de Vakıf temsilcisinin oluşturduğu bir collegia, Sergi Alanı’nın faaliyetlerini düzenleyecekler…

Müze’nin kalıcı hâlinden başka, aşağın yukarı her altı ayda bir tematik sergi hazırlanıyor…

İşte Adalar’da Tanrı’nın Evleri – İbadethaneler de bunların en çiçeği burnunda olanı…

Bugün, Büyükada Çınar Caddesi’nde, mevzubahis yer yani Çelik Gülersoy Kültür – Sanat Merkezi, Müze’nin Açıkhava Sergi Alanı’nda saat 16.30’da sizleri bekliyoruz…

Türkiye’nin genel boğuk ortamından bir nebze kurtulmak, tarih uğruna, bir iz bırakmak adına, geçmişte takılmayıp ama geleceği inşa etmek için geçmişi doğru okuyabilmek namına bir avuç, insanın mücadele vererek, yerel yöneticiler ile işbirliği ederek abartmasız dünya çapında nasıl bir yer kurarlar, onu izleyip bir nefes almanızı öneriyoruz sizlere…

Hadi acele edin…

Kabataş’tan hem vapur var, hem de benzin istasyonu arkası, Mavi Marmara İskelesi) motor…

Bostancı’dan keza öyle….

Vapurlar, motorlar kalkıyor, hadi buyurun!

Sıcak simitlerinizle demli birer çay içerek, ikinci bir simidi de vapura yanaşan martılara atıp, gelinler gibi yüzerken geminiz Prens Adaları’na doğru, onların havada kaptıklarını görerek, enfes ve üstelik (dünya örnekleriyle kıyaslandığında) inanılmaz ucuz bir masrafla, müthiş bir haz duyarak, bir arınma yolculuğu öneriyoruz…

Bekliyoruz…