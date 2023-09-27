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Konuk Yazar

Özlem Kaygusuz

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TARİH

14 Ocak 2025

Suriye iç savaşı sonrası Türkiye dış politikası: Quo vadis? - II

Dış politikada hâkim olan kriz yönetimi, 'al- ver' mantığı ve güvenlikçi paradigma yerini akılcı ve uzun vadeli hedeflerle içinde tehdit, savaş, şiddet olmayan yeni bir anlayışa bırakabilir mi?

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TARİH

13 Ocak 2025

Suriye iç savaşı sonrası Türkiye dış politikası: Quo vadis? - I

AKP dış politikasının Batı sonrası dünya varsayımının en azından belirli bir süre durakladığı yeni dönem Türkiye açısından hangi acil riskleri barındırıyor ve bunlar hükûmetin pragmatik iş birlikleri ve 'al-ver' mantığı ile aşılabilir mi?

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