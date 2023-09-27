Özlem Kaygusuz

TARİH
14 Ocak 2025
Dış politikada hâkim olan kriz yönetimi, 'al- ver' mantığı ve güvenlikçi paradigma yerini akılcı ve uzun vadeli hedeflerle içinde tehdit, savaş, şiddet olmayan yeni bir anlayışa bırakabilir mi?Devamını Oku
TARİH
13 Ocak 2025
AKP dış politikasının Batı sonrası dünya varsayımının en azından belirli bir süre durakladığı yeni dönem Türkiye açısından hangi acil riskleri barındırıyor ve bunlar hükûmetin pragmatik iş birlikleri ve 'al-ver' mantığı ile aşılabilir mi?Devamını Oku
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