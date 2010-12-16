Berlusconi güvenoyu alınca aklıma gelen ilk cümle “seks satar” oldu. Yaklaşık 12 milyar dolarlık servetiyle, medya patronluğuyla, futbol kulübü sahipliğiyle, villasında verdiği seks partileriyle tam bir neoliberal dönem adamı portresidir Berlusconi.

Rüşvet Kenti Skandalı / Berluscon’nin dayandığı siyasal geçmiş

Tangenopoli ya da Rüşvet Kenti skandalı, İtalyan savcı Antinio Di Pietro’nun İtalyan Sosyalist Parti üyesi Mario Chiesa’nın bir temizlik firmasına verdiği rüşveti araştırmasıyla ortaya çıktı. Bir ipucu diğerine götürdü. Siyasetin, mason locasının, iş dünyasının birbirine iplik iplik örüldüğü bir şebeke ortaya çıktı. Bunun üzerine Mani Pulito yani Temiz Eller operasyonu başlandı. 1990-1996 yıllarında, İtalya’nın siyasi yaşamın bir çoğu geçmişini temize çıkarmaya çalışmakla geçti. Ancak bu geçmişi ortaya çıkaramaya çalışan iki savcı Giovanni Falcone ile Paolo Borsellino birbirlerini takip eden aylarda arabalarının bombalanması sonucu öldürüldü.

Temiz Eller Operasyonu, Türkiye’nin gündemine de, devlet-siyaset-çete ilişkilerini araştırırken girdi. Özellikle, üzerinde çok kalem oynatılmasına rağmen, 1996 yılında Susurluk Kazası’nın somutluğunda gündeme geldi.

İtalya’yı derinden sarsan “Tangentopoli” döneminde de Berlusconi yine sahnededir. 1980’lerde Başbakanlık yapmış olan İtalyan Sosyalist Parti lideri / ardından parti sekreteri olan Bettino Craxi’nin de yakın bir arkadaşıdır. Craxi’yle olan arkadaşlığının, bir iş ilişkisine dayandığı ve aslında Craxi’nin Berlusconi yarattığı iddiaları da gündeme geldi, bu konuda davalar da açıldı.



Silvio Berlusconi



Geçtiğimiz haftalarda gündemi sarsan Wikileaks belgelerinde, Berlusconi’nin adı cinselliğe olan aşırı düşkünlüğü ile Rusya’nın “Avrupa’daki Adamı” tanımlamasıyla geçiyor. 1994 yılındaki 9 aylık hükümetinin ardından 2001 yılından itibaren İtalya’nın en “istikrarlı” hükümetinin başındadır. 2005’te Başbakanlıktan çekilir, ancak bu hamlesi de stratejiktir. Üçlü bir sol koalisyon, hükümetin başına geçer ibre değişir gibi olur. Ancak 2006’da da Romano Prodi’nin “başarısızlığı” nedeniyle Berlusconi yeniden Başbakan olur.

Berlusconi’nin, Sicilya mafya organizasyonu “Cosa Nostra” yle olan bağlantıları da, yakalanan mafya üyeleri tarafından dile getirilse de, Berlusconi bu iddiaları da reddeder.



Hangi söylemle geldi?



Seçimlerde bir kelimeyle, bir sloganla seçmenin gönlünü alma, onlara umut verme şansınız vardır.

Berlusconi’nin seçim kampanyasının onun “yeni bir adam” olduğu temel ilkesine dayanmıştı. Forza Italia partisinin de temel ilkeleri, özgürlüğe, bireye, aileye, girişim ruhuna, İtalyan ve Hıristiyan Geleneklerine ve güçsüz İnsanlara olan sevgiye olan inanç.

Neoliberal ekonominin prensipleriyle birebir örtüşen bu söylemler onun “yeniliğiyle” bütünleşmişti.



Dün



Dün, Berlusconi hükümetine, kılpayı bir farkla da olsa güvenoyu verildi. Bir seçim daha sonrasında da, Berlusconi’nin geçmişi silinecek, onun yolsuzluk dosyalarını açıklayanlar “yalancı” çıkarılacak; üzerine değen bir reklamcı eliyle villalarında dünya liderlerine, şirket yöneticilerine kadın pazarlaması da masum görünecek.

Ne yazık ki, Berlusconi’nin nüktedanlığı geçmişini de unutturacak.



Öğrenciler mi?



Roma’nın merkezinde, ODTÜ’nün merkezinde olay çıkarıp dursunlar; nasıl olsa “örgütlü” bağlantıları olan hep onlar.

Ve nasılsa bu ekonomik-siyasal sistemde, gerçekler değil, seks satar!



