Ömer Önhon

TARİH
21 Ekim 2021
Yunanistan “Batı’nın/NATO’nun kanat ülkesi, cephe ülkesi Türkiye” rolünü üstlenmek peşindedir.Devamını Oku
TARİH
09 Ekim 2021
Yunanistan ile Fransa arasındaki bu anlaşma, iki NATO müttefikinin (Fransa ve Yunanistan) bir diğer NATO müttefikine (Türkiye) karşı yaptıkları bir hamledir ve bu hamleden dostluk, komşuluk, müttefiklik çıkmaz.Devamını Oku
TARİH
02 Ekim 2021
Türkiye’nin başta Suriye olmak üzere birçok konuda Rusya’yla işbirliği gereği bulunduğu doğrudur. Öte yandan, Rusya’nın dostlukta da temkinle yaklaşılması gereken bir ülke olduğunu, NATO, ABD ve Batı’yla ilişkileri iyi olan bir Türkiye’nin Moskova karşısında elinin daha güçlü olacağını da söylemek gerekir...Devamını Oku
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