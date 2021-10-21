Ömer Önhon

Türkiye’nin başta Suriye olmak üzere birçok konuda Rusya’yla işbirliği gereği bulunduğu doğrudur. Öte yandan, Rusya’nın dostlukta da temkinle yaklaşılması gereken bir ülke olduğunu, NATO, ABD ve Batı’yla ilişkileri iyi olan bir Türkiye’nin Moskova karşısında elinin daha güçlü olacağını da söylemek gerekir...