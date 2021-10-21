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Konuk Yazar

Ömer Önhon

omeronhon@yahoo.com

TARİH

21 Ekim 2021

Üçüncü ülkeler destekli dönemsel oyuncu Yunanistan, bölgesel güç Türkiye’yi ittifaklar yoluyla sıkıştırma politikasını sürdürüyor

Yunanistan “Batı’nın/NATO’nun kanat ülkesi, cephe ülkesi Türkiye” rolünü üstlenmek peşindedir. 

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TARİH

09 Ekim 2021

Türkiye‘nin birleştirici gücünün son eseri: Fransa-Yunanistan savunma anlaşması...

Yunanistan ile Fransa arasındaki bu anlaşma, iki NATO müttefikinin (Fransa ve Yunanistan) bir diğer NATO müttefikine (Türkiye) karşı yaptıkları bir hamledir ve bu hamleden dostluk, komşuluk, müttefiklik çıkmaz.

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TARİH

02 Ekim 2021

Erdoğan ile Putin arasındaki Soçi zirvesinden sonra ne beklenebilir?

Türkiye’nin başta Suriye olmak üzere birçok konuda Rusya’yla işbirliği gereği bulunduğu doğrudur. Öte yandan, Rusya’nın dostlukta da temkinle yaklaşılması gereken bir ülke olduğunu, NATO, ABD ve Batı’yla ilişkileri iyi olan bir Türkiye’nin Moskova karşısında elinin daha güçlü olacağını da söylemek gerekir...

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