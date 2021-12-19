Efsane kadın

Hakikat Ajans: Doğru olduğunu gelişmelerden çıkarsadığımız dolaylı bir bilgiye göre, Melekler Konseyi son günlerde iki kritik toplantı yapmış. İlk toplantı 3 Aralık 2021 günü olmuş. Tek bir gündem maddesi varmış: İnsanlığın gidişine müdahale edelim mi, etmeyelim mi? Kısa süren bir görüş alış verişinin sonucunda sekreteryanın biri olumlu, diğeri olumsuz iki senaryo hazırlaması ve bunların ikinci bir toplantıda tartışılması kararlaştırılmış.

Desen: Selçuk Demirel

Birinci senaryo şöyleymiş: Müdahale edelim. İnsanlığın gidişi kötüdür. İnsanlar birbirini yemekten yorulmadığı, geçmiş felaketlerden ders almadığı gibi dünyanın da canına okumaktadır. Ancak kötü gidişten insanların hepsini sorumlu tutmak haksızlık olur. Çünkü aralarında iyi olanları vardır. İyi insanlara "melek gibi" derler. Yapılması gereken melek gibi insanları diğerlerinden kurtarmaktır. Bir giderme düzenlenmesi bu amaca varmanın en etkili, hatta tek yoludur. İnsanları yer altına inme sırasına dizmek, sonunda sadece melek gibi olanları yeryüzünde ecelleri gelene dek tutmak yerinde olacaktır. Önce kötüler, sonra zararlılar, daha sonra da işe yaramazlar Hades'in yanına gönderilmelidir. Yaptığımız araştırmaya göre, listenin en başına ismini şimdilik gizli tutmayı uygun gördüğümüz acımasız yönetici yerleştirilmelidir. Listenin en sonunda ise Bayan F. yer almalıdır, yeryüzünde kalıp ecelini bekleyecekler olanların en sonunda... Gözlerinden hayat fışkıran, pozitif enerji saçan, varoluşa olumludan bakan, gittiği her yerde hemen fark edilen ve etrafında hızla bir sevgi halesi oluşan, özgeci, güzel mi güzel, canlı, neşeli, hareketli, karizmatik bir kadındır. Onun hakkında tek bir olumsuz söz işitilmemiştir. Arı, sağlıklı dirim odur. Örnek olacaktır. İnsanlık ancak onun düzeyinde dengelenebilirse düze çıkabilir. Kadınla ilgili tek sorun kocası M.'dır. Karamsar, melankolik mendeburun tekidir bu herif. Zararlıdır, ama kadının yüzü suyu hürmetine onu işe yaramazlar kategorisine alabiliriz.

İkinci senaryo da şöyleymiş: Müdahale etmeyelim. İnsanlık düzelmez. Biz melekler olarak binlerce yıldır insanlara doğruyu göstermeye çalışıyoruz, ama boşuna. İnsanların yola girmeleri, getirilmeleri olanak dışıdır. Biz çok yorulduk, yıprandık, var olma sevincimiz ve enerjimiz azaldı. İnsanları kurtaralım derken, biz çürüyüp gideceğiz. Eşref –i mahlukatız diye böbürlenen o yaratıklarsa komik, trajik hayatlarını sürdürecekler... Asıl bizim yenilenmeye, varlığa yeniden bağlanmaya ihtiyacımız var. Bayan F. bize bunu sağlayabilir. Melek gibi insanlar arasından canımıza can katabilecek odur. Bir an önce getirilmesi gerekir. Kocası, evet, ah vah meraklısı, zihni bulanık, ruhu dolaşık bir ademdir. Görsün gününü, dikkate almaya değmez, ama, gene de, Bayan F. isterse onu idare ederiz.

İkinci toplantı 10 Aralık 2021 günü yapılmış. Çok kısa süre sürmüş. İkinci senaryo oy birliğiyle benimsenmiş.

Nitekim, 11 Aralık günü sabaha karşı iki melek indi yeryüzüne, Bayan F.'yi alıp götürdüler, göz göre göre.