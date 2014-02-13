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Nuray Mert

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TARİH

13 Şubat 2014

Bir sirkin perde arkası

Çocukluğumdan beri hiç sevmem sirkleri; birazcık alkış uğruna insanların kendilerini ve eğittikleri diğer canlıları binbir şekle sokmaları beni hep rahatsız etmiştir, görmek istemem hiçbir canlıyı böylesi bir durumda

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TARİH

30 Ocak 2014

Kürtler ve iktidar: Yazmalı mı, yazmamalı mı?

Son siyasi kriz karşısında, iktidar partisi Kürt barış sürecini, bir kez daha koz olarak ileri sürdü.

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TARİH

14 Ocak 2014

Paralel devlet: Yeni deli gömleği

İktidar ve cemaat arasındaki kavgada, taraf tutmak ilkesizlik olur dedik, durum ciddi serinkanlılığımızı kaybetmeyelim dedik, her zamanki gibi, olmadı

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TARİH

10 Ocak 2014

Orkidenin adı

Başbakanımızın Asya turunun Singapur ayağında, kendisine jest yapılmış, adı bir orkideye verilmiş. Aslında o orkidenin adı ‘yeni otoritaryanizm’.

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TARİH

07 Ocak 2014

Daha açık konuşalım mı?

‘Mesele yolsuzluk davası değil, kumpas’ diyen de haklı, ‘kumpas arkasına sığınmayın yolsuzluk yok mu?’ diyen de haklı.

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TARİH

03 Ocak 2014

Ne muhalefet, ne Gül, ne Kürtler, kolay çıkış yok!

Sonuçta, hepimiz için çok karanlık bir süreç içinde yol alıyoruz ve nereye gittiğimiz henüz belli değil, o nedenle en azından hâlâ kolay çıkış arayışı içinde boş hayallere, sığ akıl yormalara bel bağlamaya bir son verelim.

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TARİH

27 Aralık 2013

Şark Ekspresi'nde siyaset

‘Yeni Türkiye’nin Şark Ekspresi’nde siyaseti de, seyahati de içeride ve dışarıda sona geldi. Ama bu yolculuğun faturasını sadece mevcut iktidar değil, bu ülkede yaşayan hepimiz ağır ödeyeceğiz gibi görünüyor.

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TARİH

13 Aralık 2012

Yalçın Akdoğan'a Açık Mektup

Yalçın Akdoğan, Yasin Doğan imzasıyla yazdığı köşesinde, ‘Değişen talepler ve ham hayaller’ başlığı altında geçen hafta Brüksel’de yapılan Kürt Konferansında söylenenlere değinmiş

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TARİH

30 Kasım 2012

Kürtler ‘Doğal’ olmayan haklarını istiyor

Doğallık bir ‘hal’ ifadesidir, ‘hak’ ise siyasal bir kavramdır. İnsanların doğal halleri vardır, doğal hakları yoktur...

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TARİH

23 Temmuz 2012

Kürtlerin ‘Haysiyet Meselesi’ ve Biz

Kuşkusuz hayır bildiklerimizde şer, şer bildiklerimizde hayır var

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