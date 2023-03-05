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T24 Haftalık Yazarı

Nur Kıpçak

[email protected]@kipcaknur

TARİH

05 Mart 2023

Kutsal mekân stratejileri

Taksim Camii'nin açılış töreninde Cumhurbaşkanı'nın sarf ettiği sözlerse Ayasofya'nın, Çamlıca ve Taksim gibi camilerle aynı kategoriye dâhil edildiğini düşündürüyor

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TARİH

26 Şubat 2023

İstanbul bir protokol devleti

Boğaz'daki cumhurbaşkanı karargâhından Çamlıca'daki cami inşaatına kadar muhtelif stratejilerle Osmanlı tenasühünün izinde kurulan yeni İstanbul devletinde aslında söz konusu olan, iddia edildiği gibi "eser kazandırma" değil, Zeynep Sayın'ın ifadesiyle, talan ve yıkımı yeni bir replikayla taçlandırma pratiği

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TARİH

19 Şubat 2023

Böyle olur protokolün cuması

Her cami farklı kullanıcılar tarafından farklı şekillerde deneyimlenir. Genel geçer kategorilere yüklenen beklentiler ancak yanıltır bizi. Bu yüzden bir camiyi en iyi orada ibadet edenler, vakit geçirenler anlatabilir. Bir araştırmacıya düşen, kişilerin anlatılarını dinlemek, deneyimlerini anlamaktır. Bu yazı dizisi bir saha çalışmasına, İstanbul camilerinde yaptığım mülakatlara ve etnografik tanıklıklara dayanıyor. Burada geçen alıntıların her biri farklı deneyim sahiplerinin anlatılarına; anlatılar ise 2018’den beri sosyoloji doktora programı bünyesinde sürdürdüğüm "İstanbul Camilerinde Gündelik Hayat: Beden, Deneyim, Direniş" başlıklı saha araştırmama atıftır

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