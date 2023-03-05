Nur Kıpçak

TARİH
05 Mart 2023
Taksim Camii'nin açılış töreninde Cumhurbaşkanı'nın sarf ettiği sözlerse Ayasofya'nın, Çamlıca ve Taksim gibi camilerle aynı kategoriye dâhil edildiğini düşündürüyorDevamını Oku
TARİH
26 Şubat 2023
Boğaz'daki cumhurbaşkanı karargâhından Çamlıca'daki cami inşaatına kadar muhtelif stratejilerle Osmanlı tenasühünün izinde kurulan yeni İstanbul devletinde aslında söz konusu olan, iddia edildiği gibi "eser kazandırma" değil, Zeynep Sayın'ın ifadesiyle, talan ve yıkımı yeni bir replikayla taçlandırma pratiğiDevamını Oku
TARİH
19 Şubat 2023
Her cami farklı kullanıcılar tarafından farklı şekillerde deneyimlenir. Genel geçer kategorilere yüklenen beklentiler ancak yanıltır bizi. Bu yüzden bir camiyi en iyi orada ibadet edenler, vakit geçirenler anlatabilir. Bir araştırmacıya düşen, kişilerin anlatılarını dinlemek, deneyimlerini anlamaktır. Bu yazı dizisi bir saha çalışmasına, İstanbul camilerinde yaptığım mülakatlara ve etnografik tanıklıklara dayanıyor. Burada geçen alıntıların her biri farklı deneyim sahiplerinin anlatılarına; anlatılar ise 2018’den beri sosyoloji doktora programı bünyesinde sürdürdüğüm "İstanbul Camilerinde Gündelik Hayat: Beden, Deneyim, Direniş" başlıklı saha araştırmama atıftırDevamını Oku
© Tüm hakları saklıdır.