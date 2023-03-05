Nur Kıpçak

Her cami farklı kullanıcılar tarafından farklı şekillerde deneyimlenir. Genel geçer kategorilere yüklenen beklentiler ancak yanıltır bizi. Bu yüzden bir camiyi en iyi orada ibadet edenler, vakit geçirenler anlatabilir. Bir araştırmacıya düşen, kişilerin anlatılarını dinlemek, deneyimlerini anlamaktır. Bu yazı dizisi bir saha çalışmasına, İstanbul camilerinde yaptığım mülakatlara ve etnografik tanıklıklara dayanıyor. Burada geçen alıntıların her biri farklı deneyim sahiplerinin anlatılarına; anlatılar ise 2018’den beri sosyoloji doktora programı bünyesinde sürdürdüğüm "İstanbul Camilerinde Gündelik Hayat: Beden, Deneyim, Direniş" başlıklı saha araştırmama atıftır