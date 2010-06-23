Aşk-ı Memnu

<meta content="OpenOffice.org 3.0 (Win32)" name="GENERATOR" /><style type="text/css"> <!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> </style> <p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR"></span></span><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR"></span></span></span></span></p><p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><strong>Bahçe</strong></span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Peyker: Meraba Bihter. N’aber?</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter: Yeter kes sesini. Sen Firdevs Hanım’ın kızı olmak ne demek bilmiyorsun.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Peyker: Ayol nasıl bilmem, ben de onun kızıyım.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter: Babamız onun yüzünden öldü Peykel. Ya bu arada, senin ismin Peykel mi Peyker mi? Ne demek peki bu isim? Bir anlamı olmalı.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Peyker: Bihter delirdin sen iyice.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter: Annemden intikamımı onun aşık olduğu Adnan Ziyagil’le evlenerek alacağım.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Peyker: Ayol adam senden 45 yaş büyük?</span></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">Bihter: Adnan’ı seviyorum ben. Çok klas adam. Evlenicez. Ama anneme söyleme. Sürpriz olsun Firdevs Hanım’a. Sen Firdevs Hanım’ın kızı olmak ne demek bilmiyorsun Peykeş.</span></span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Peyker: Senden önce, benim anneme söyleyeceklerim var.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><strong>Ev</strong></span></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">Peyker: Anne, ben Niyat’la evl</span></span></span><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">enicem.</span></span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Firdevs Hanım: Ah benim kızlarım niye böyle gerizekalı yarabbim, niye böyle salak benim kızlarım.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Peyker: Evlenicem. </span></span> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Firdevs Hanım: Kızım hasta mısın, evlenmek demek çocuk demek, çocuk demek sizin gibi gerizekalı çocuklar demek. Onların yüzünden hayatının zindan olması demek. Fingirdeyememek, salak gibi eve tıkılmak demek.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Peyker: Evlenicem çünkü hamileyim.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Firdevs Hanım: Neyyy? Bir de beni bu yaşta anneanne mi yapacaksınız? Ben Melih Bey Takımı çocuk bakıyo dedirtmem. </span></span> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Peyker: Anne, bir de evlilik sözleşmesi imzalıcam. Mümkünse kocamın paralarını da yemiycem izninle.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">F: Cinnnneeeettttt!</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><strong>Bahçe</strong></span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter: N’oldu Peykür? Firdevs Hanım’ın kızı olmak ne demek bildin mi?</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Peyker: Ben gidiyorum. Bi daha da beni rahatsız etmeyin.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Firdevs Hanım (pencereden): Git sen salak kız. Ben sana o evlilik anlaşmasını kendime 5 milyon dolar almadan imzalatır mıyım? Melih Bey Takımı para almadan kız veriyo dedirtmem.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter: Firdevs Hanım’ın kızı diylim ben. Firdevs Hanım olmıycam ben.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül: Sen o değilsin. Sen Bihter’sin.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Peyker: Aaa, Behlül, eski sevgilim, sen nereden çıktın?</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül: Bunun adı, aşk.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter: Ben koca burun delikleriyle, pofuduk bıyıklarıyla Adnan’ı seviyorum. Sen de bana yandan yandan bakmaya devam et sarışın bomba Behlül.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül: Yalnız Nihal’in mutluluğu her şeyden önemli.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter: Nihal kim be?</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><strong>Ev</strong></span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Nihal: Günaytın! Babam nerte? Eski mutluluğumuz hiç bitmeyecek değil mi Matmazel?</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Adnan Bey: Nihalcim burdayım ya, gözünün önündeyim bir tanem.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Nihal: Bir an korktum babacım. Bazı kadınlar evimize gelicek, mutluluğumuza limon sıkacak, annemiz olmaya çalışacak zannettim.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Adnan Bey: Bak Nihal, bu Bihter. Kendisi annenizin yerini almayacak, korkma. Yalnız benim karım ve aynı zamanda sultanım.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Nihal: Ay ay ay (bayılır).</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül: Yine bayıldı mı suratsız? Hacı yatmaz. Tatlı zombi. Kalk kız şeker kabağı. Bak kafandan tutar sallarım seni. Sevgimi öyle gösteriyörüm ben.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Matmazel: Behlül, sus lütfen. Nihal’in mutluluğu her şeyden önemli.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Nihal: N’oltu bana? Babam nerte?</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Adnan Bey: Yahu burdayım nerde olucam Nihal, hep evin içinde bir yerlerdeyiz işte kızım.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül: Hah, uyandı narin vampir. Pamuk cadı. Behlül kaçar.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Adnan Bey: Matmazel, kahvaltı hazırlansın lütfen.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Matmazel: Durun, ben dişlek ve şaşkınım şu an. Nihal elimde büyüdü.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter: Dur Adnancım, ben hallederim. Hüoopppp! Ayak takımı! Çabuk kahvaltıyı hazırlayın!</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Süleyman Efendi: Başüstüne efendim. Ednan Bey’in karısı bizim efendimis, kıymetlimis.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><strong>Mutfak</strong></span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Cemile: Bunlar anne-kız Adnan Bey’i yolacak.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Süleyman Efendi: Dedikodu yapmayııııııın.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Nesrin: Servet avcısı bunlar. Baş piskopat da o anneleri Firdevs Hanım.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Süleyman Efendi: Dedikodi yapmoyııııın.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Şayeste Hanım: Olur mu öyle şey, Adnan Bey öyle şeye izin vermez.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Cemile: Ya, sen öyle san. Varını yoğunu alacaklar Melih Bey Takısı.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Nesrin: Takısı diyl kız, takımı.</span></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">Süleyman Efendi: Dodikodi yapmayıııın. Konuşamıyorum zatin, beni konişturmeyııın.</span></span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><strong>Kahvaltı masası</strong></span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Hilmi Önal: Günaydın Adnan Bey, ben hayat boyu sizinle uğraşıcam, onu haber vermeye geldim.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Adnan Bey: Hoşt!</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Nihal: N’oltu? Bu kim baba? Yine bu kadının marifeti mi bunlar? Bak bayılıcam yalnız söyliyim.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Ahsen Hanım: Hilmi Önal sen ne arıyorsun burada? Çok önemli bir toplantım olmasa durup dinlerdim ama çok önemli bi toplantım var şu an şirkette.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Adnan Bey: Tamam Ahsen Sultan, sen git, ben yine uzun bi kahvaltı eder sonra gelirim. İşe bazen erkenden gelirim, bazen uzun uzun kahvaltı eder gelirim, bazen hiç gelmem atölyede tahtalara çivi çakarım. </span></span> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Hilmi Önal: Seninle sonra hesaplaşıcaz Adnan Ziyagil. Melih Bey Takımı sana da yaptı yapacağını.</span></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">Bülent: Aa, baba, yine gazeteye çıkmışız. Hilmi Önal bizi tehdit etmiş. Biz niye bu kadar önemliyiz, ben çok anlamıyorum baba, niye gazeteler durmadan bizi yazıyo?</span></span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter: Çok önemli bir aileyiz de ondan Bülentcim. Ailenin en önemli ferdi de benim. </span></span> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bülent: Tamam annecim.</span></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">Nihal: Ne? Anne mi tetin sen o kadına Bülent? Ay ay ay (bayılır).</span></span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><strong>Odalardan biri</strong></span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül: Şşt, Bihter sana bişi dicem, sen Bihter’sin.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter: Bihterim, ne var?</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül: Bunun adı, aşk.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter: Ben de sana karşı boş değilim ama, Adnan’ı da seviyorum ama, sen de çok bitirimsin ama, Adnan da çok iyi bir insan ama, seninle farklı. Seni seviyorum.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül: Nihal’in mutluluğu önemli yalnız.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter: Böyle ortalıkta biri duymasın bizi? Gel başka bir yerde gizli gizli buluşalım.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül: Önce bir otel odasına gidelim sevişemeyelim, sonra domates serasında sevişelim. Evin arka bahçesinde var ya bi sera, orda sevişelim. Mis gibi otelde oda servisi falan varken biz tercihen sebze camekanında yerlerde yuvarlanalım. Orda biri bizi daha rahat görür hem, küpeni falan bulurlar, ne dersin? Sonra Riva’daki taş evime gider orda devam ederiz.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter: Oki doki.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR"><strong>Beşir’in ayrılık notu</strong></span></span></span><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">: </span></span></span> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Çok şey biliyorum. Her şeyi gördüm. Ben en iyisi bu yükü taşımayayım, Nihal’i biliyorsunuz, ölür bayılır. Ben en iyisi gideyim hayatımı zindan edeyim, gemilerde çürüyeyim. Elveda.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Süleyman Efendi: Alo Ednan bey, Beşür gitti.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Adnan Bey: Benim haberim olmadan yine neler dönüyor o evde ya? Kırk yılda bir atölyeye gitmedim, işe geldim.</span></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">Süleyman Efendi: Ednan bey, sizce ben sizin isminizi niye söylüyemiyorum ya?</span></span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Adnan Bey: “A” de bakayım?</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Süleyman Efendi: A</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Adnan Bey: A-dnan!</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Süleyman Efendi: E-dnan. Olmuyor Ednan bey. Neyse Beşür gitti. Bihter Hanım da bizi kovdu. Bize müseede.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Adnan Bey: Alo Matmazel? Ben iş yerindeyim. Süleyman Efendiler gidiyormuş. Bi zahmet durduruverin.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Ahsen Hanım: Çok önemli bir toplantım olmasa ben gider hallederdim. Ama çok önemli bir toplantım var. Sahi biz ne iş yapıyoruz Adnan böyle her gün kocaman bir şirkete gelip?</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Adnan Bey: Ne bileyim Ahsen, ben zaten sürekli atölyedeyim, tahtaları çakıyorum. Hergün buraya gelip toplantı yapan sensin.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Ahsen Hanım: Hilmi Önal peşimizde, bir boşluk bulur diye işe geliyorum. O girmesin diye kapıda duruyorum aslında ben. Oğlu Nihat’ı işe almışken onu da içeri alsak bitse bu iş. </span></span> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">Matmazel: Alo? Adnan Bey orda mısınız?</span></span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Adnan Bey: Ha, Matmazel, Ahsen Hanım’la lafa dalmışız. Sen evdekileri bir sakinleştiriver.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Matmazel: Peki ya ön dişlerim ne olacak? Ya kulağımın yanından sarkan büklüm büklüm buklelerim? Hergün hergün aynı şekilde şaşkınlıkla bakışlarım? Çat pat Fransızcam? Veletlerinize dın dın verdiğim onca piyano dersi? Sizi seviyorum Adnan Bey. O yetersiz kadının bana emanet çocuklara annelik etmesine katlanamam. Yanlış bişi bu! Adnan Bey?</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Adnan Bey: Ha, Matmazel, Ahsen Hanım’la lafa dalmışız. Siz Süleyman Efendi’yle konuşursunuz. Öptüm.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><strong>Kapının girişi</strong></span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter: Ne o Matmazel? Kiminle konuşuyodunuz? Bi şey sorucam, sizin adınız Matmazel mi, Deniz mi? Matmazel ne demek? Yoksa bir anlamı mı var?</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Firdevs Hanım: Ayol konuşma Bihter şu ayak takımıyla, her şeyi ayarladım, hepsi gidecek bu evden, korkma. Du bakim? Yoksa senin Behlül’le ilişkin mi var?</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter: Eee-eh! Yeter be! Pis bi iftira bu! Böyle bi şeyi ancak sen düşünürsün! Senin koca kafandan çıkar böyle düşünceler!</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Firdevs Hanım: Hiç çırpınma. O iş olmaz. Behlül Nihal’le evlenecek. Bak şuraya tükürükle yazıyorum.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Katya: Bravo hanımım çok güzel söylediniz. En az benim kırmızı topuzum kadar güzel.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><strong>Mutfak</strong></span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Nesrin: Behlül Nihal’le evlenecekmiş, duydunuz mu?</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Cemile: Valla Firdevs çakalı diyorsa öyle olur ha.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Süleyman Efendi: Dodikedi yapmayıııın. Benim bahçeyle ilgilenmem lazım ama daha bir çiçeğe ellemişliğim yok. Bu bahçe nasıl böyle güzel duruyor, hayret valla.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><strong>İşyeri</strong></span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Hilmi Önal: Alo Adnan Bey selam. </span></span> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Adnan Bey: Ne var piserif?</span></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">Hilmi Önal: Sinirlenme sinirlenmeee. Sana anlatacaklarım var. Belgelerim var. Riva’da bi ev var. Orda Bihter’le Behlül sevişiyo. Anahtarı adresine gönderdim. Yastığa Bihter’in kokusunu sıktım, nerden bulduysam artık. Bardağa da Bihter’in dudak izini çıkarttım. Bi DNA testi yapsan tuzak olduğunu anlarsın ama nerde sende o kafa. Git o günah evine, Melih Bey takımı sana neler yapıyo gör bence. Yoksa hayat boyu sizle uğraşıcam bak. Benim başka bir işim olduğu görülmedi şu dünyada.</span></span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Adnan Bey: Behtür, Bihlel, sinirden isimlerinizi karıştırdım, doğru mu bunlarrr!!!</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter: Ben gidiyorum Adnan. Bu hakareti kaldıramam.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül: Ben de gidiyörüm amcacım. </span></span> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Nihal: Behlül gitme. Ay ay ay (bayılır).</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül: Nihal’in mutluluğu her şeyden önemli. Ben onunla evleneyim olmayacak böyle ya. Ya da Bihter’le kaçalım biz. Yok yok yemez. Bu günaha bir son vermek için ben bu suratsız şirin cüceyle evleneyim diyörüm.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR"><strong>Nihal</strong></span></span></span><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR"><strong>’in odası</strong></span></span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Firdevs Hanım: Nihal, bence Behlül sana zil zurna aşık. Zurna gibi çocuk zaten.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bülent: Girebilir miyim ablacım?</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Firdevs Hanım: Gel saftorik Bülent gel, biz de Nihal’e yeni gardırop yapıyorduk.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bülent: Ya bir şey soracağım, siz niye evin içinde durmadan kıyafet değiştiriyosunuz?</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter: Behlül bizi beğensin diye.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bülent: Aa Bihter anne hoşgeldin. Ben de Behlül gibi olucam, hep kızlar peşinde ehe ehe ehe. </span></span> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Nihal: Ay anne dedi kadına. Ay ay ay (bayılır).</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Adnan Bey: Kızııııııııım! Yine n’aptınız Nihalime?</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül: O çok saf, çok temiz, onun beyaz kollarında, kaykılık yürüyüşünde arınmak istiyörüm.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Firdevs Hanım: Al işte Bihter, bu istiyörüm yapıyörüm diye konuşan çocuğu mu seviyosun sen? Bu montofonu?</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter: Nihal’le Behlül evlenmicek anne. Sen soktun sen çıkar. Bu duruma yani. Bizi. Geberiyorum anne ben ya. Aşkımdan valla alkolik oldum. Durmadan mezarlığa gidiyorum, her gittiğimde de Adnan psikopat gibi orada beni buluyo. Hergün işe diye çıkıp kabristana gidip beni bekliyo adam anne ya.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Firdevs Hanım: Tamam ben bu evliliği engellerim, ama o zaman sen de bana söz ver. Behlül’den kurtulacaksın.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter: Oki doki. Yalnız Adnan’la küstük biliyosun, bir rezidanz’a yerleştim. Parasını Adnan ödüyo bu arada, yoksa nasıl rezidanz’da kalayım başka türlü. Neyse, arada 7 kere çocuk aldırdım, bi de yine hamileyim, hem de Behlül’den. </span></span> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Firdevs Hanım: Allahın salağı ya. Alo, Adnan Bey? Bihter hamile.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR"><strong>Mutfa</strong></span></span></span><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR"><strong>k</strong></span></span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Nesrin: Bihter hanım hamileymiş. </span></span> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Şayeste: Oooh ne güzel, bebek geliyo, her şey tatlıya bağlandı.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><strong>Koridor</strong></span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bülent: Behlül, siz nasılsa Nihal ablamla evleniyosunuz, bir de eve bebek geliyo, gelin DVD seyredelim, bugün ailecek çıkıp on tane film aldık yine. </span></span> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül: Olur.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bülent: Keşke bir tane arkadaşım olsa benim, okuldan falan. Hayalet miyim neyim bu evin içinde. Genç değil miyim ben, niye böyle hep evdeyim acaba ya.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Nihal: Günaytın! Kahvaltı etelim mi? Herkes nerte?</span></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">Behlül: Eee-eeh! Yeter be. Durmadan kahvaltı edilir mi bi evde ya? İşimiz gücümüz yok mu? Ben de hep ‘arkadaşlarla buluşacağım’ diyörüm ama hep yalnız başıma barlara gidiyörüm. En fazla Bihter arıyo, açmıyörüm. </span></span></span> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bülent: Hakkaten, sen ‘Behlül kaçar’ deyip deyip tek başına nereye gidiyosun acaba ya?</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül: Bu arada Bihter aradığında telefonumun ekranında kah Bob Marley suratı, yok efendim Mona Lisa tablosu, bazen de amcamın resmi çıkıyö. Şu iPhone’u da bir türlü çözemedim. Niye arkadaşımız yok Bülent olm bizim? </span></span> </p> <p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">Nihal: N’oltu? Neten herkes susuyo? Neler oluyor bu evte?!!</span></span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül: Ne susması kızım sağır mısın, bangır bangır bağırıyörüz ortalıkta ya.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><strong>Bahçe</strong></span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Matmazel: Bana bak Beşir, sen bir şeyler saklıyorsun, Behlül’le Bihter’in sevişmelerini videoya çektin, söylemiyosun gibi geliyor bana? Hayır öyle tahmin ediyorum yani. Dın dın dın bütün gün piyano, bıktım valla. Bunları düşünüyorum, anca gün geçiyo.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Beşir: Ağlamaklı bakarım, susarım Matmazel. O kadar. Öhhö öhhö!</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Matmazel: Aaa, sen ölüyosun? Dur atölyeye bi yatak yapıp seni oraya yerleştirelim.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bülent: Ya Matmazel ya, babamın orda bütün gün tahtalara çaktığı garip garip şekiller var, n’apıcaz o tahtaları ya?</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Nihal: Babam nerte? Atölyete yaptığı çakmalar neymiş öğrenebiltiniz mi?</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül: Amcacığımın çocuk ruhuyla yaptığı şirin şekiler ama yani fenalık geldi. Atalım diyörüm.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Süleyman Efendi: Vella atalım. Ednan Bey’in çaktığı suntalardan bir dağ oluştu atelyede. Hem biraz işe gider Ednan Bey bu sayede, hem de Beşir’e oyuncak hastane kurarız.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Ahsen Hanım: Çok önemli bir toplantım olmasa ben de atölyeye giderdim ama... Ya da dur dur ben çiftliğe gideyim. Nihal, Cemile falan arada gelirler atlara bakarlar. </span></span> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül: Süper diyörüm. Ben de kaçarım oraya.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Ahsen Hanım: Orda o kadar at var, daha bir binen görmedik. Neyse, ailece sefa piknikleri yaparken gizli konuşmalarımızı yapıyoruz atlara bakma numarasıyla. Kötü mü yapıyoruz?</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Nihat: Ahsen Hanım, araya girdim ama, babamın yaptıklarından utanıyorum. Ama onu seviyorum da. Bir de Peyker’in kocasıyım. Ne işim var benim bu delilerin arasında ya. İki tane de çocuk yaptım o arada, bravo bana ha.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter: Peyker mi onun adı, Peykel mi?</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><strong>Salon</strong></span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Nihal: Herkes gelsin de DVD seyretelim. Ehehe bence herkes bir arada ve mutlu ve bu ailede beni üzecek hiçbir şey olmuyor. Herkes nerte?</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bülent: Babacım benim bi sorum olacak.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Adnan Bey: Sor bakalım aslan oğlum. İçli, ispiyoncu oğlum. Her şeyi duyar, hemen gider Matmazel’e yetiştirir aslan oğlum.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bülent: Babacım, biz böyle 1000 metrekare şıkır şıkır bir evde, niçin 51 ekran televizyon seyrediyoruz? Bir de niye yan yan oturarak seyrediyoruz? </span></span> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Adnan Bey: Yorgunum. Ben biraz gidip dinlenicem. Atölyede sandalyede uyucam yani. Kahvaltıda görüşürüz.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Nihal: Kahvaltıyı bahçeye hazırlatıcam babacım. Bence en önemli konu kahvaltı. Bi de Behlül. Bi de benim mutluluğum.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><strong>Behlül’ün Odası</strong></span></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">Biht</span></span></span><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">er: Behlül n’aber?</span></span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül: Bihter ödümü patlattın sinsi! Git ben Nihal’i seviyörüm.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter: Gel bakim gel. İyice yaklaş bana bak bi şey sölücem. Gel burnun burnuma değsin. Hah. Bak. Sen benden kaçamıyosun. Beni deli gibi arzuluyosun. Hastasın bana.</span></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">Behlül: Eeeee-eeeh! Yeter be. Ben sana hiçbi şey yapmıyörüm.</span></span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter: Gel bakayım gel gel. Burnumu burnuna değdir. Gel gel. Ya ben sana bi şey sorucam. Sen niye beni burnumdan öpüyodun durmadan? Eskimo musun sen?</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül: Eeee-eeh! Yeter! Çık hayatımdan.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter: Aşk dileneceksin benden sevgilim. Nihal salağıyla evlenmeyeceksin. Ahahaha! Ehehehe! Hoşçakal.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül: Bihter yine piskopat piskopat gülmeye başladı. Aaa eski sevgilim aramış. Alo? Sedef? Sen aradın beni. Yok ben aramadım. Sen aradın. Ben aradın. Sen mi ben mi. Kim aramış kim? Ben aradık. Ehe. Ben bu karışıklıkta senin evine geleyim de gazetede resimlerimiz çıksın, bi o eksikti, süper olur bence.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><strong>Firdevs Hanım’ın odası</strong></span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Katya: Haşmetlim, bana Behlül’ün telefonundan eski sevgilisini çaldırıp kapattırmanız süper fikirdi. Ne kolaymış bu işler yahu.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Firdevs Hanım: Defol git gerizekalı.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Katya: Aaa. Görürsün sen. Behlül Bey, Firdevs Hanım’la Bihter size tuzak kurdular. </span></span> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül: E, n’apalım, ne yapabilirim ki ben şimdi? Saf Nihal beni affetti gitti bile.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><strong>Bahçe</strong></span></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">Behlü</span></span></span><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">l: Çok utanıyörüm Beşir, Nihal’i çok seviyörüm, kirli günahımı bir tek sana anlatabiliyörüm. Ben bir halt yedim. Bu utançla nasıl yaşayacağım bilmiyörüm ama Nihal’in mutluluğu konusunu biliyosun. </span></span></span> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Beşir: Evet.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül: Sahi nerden çıkmıştı o konu ya? Seviyörüm Nihal’i. Onu çok mutlu edeceğim. Nerden böyle bir mecburiyetimiz var hepimizin, sen hatırlıyo musun?</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Beşir: Nihal’i sevdiğine inandım Behlül. Öhhö öhhö. Ben siz Bihter’le sevişirken bi güzel kameraya almıştım sapık gibi. Hem de baştan sona. Çok acayipti yalnız, neyse o konuya hiç girmeyelim. Ondan sonra efendim, o kaseti kablolarla kameradan bilgisayara aktarmıştım. Ondan sonra USB’ye aktarıp bir de CD’ye yazdırmıştım. Bir de DVD vardı. Ona da aktarmıştım. My Documents’a iki kopya yapmıştım. Değişik isimler koymuştum. Sonra onları iPad’a attım. Sonra tekrar tekrar izledim. Arada bir CD’den sünnet fotoğraflarım çıktı onlara baktım falan. Biraz PSP oynadım. Facebook’ta gezdim falan. Neyse sonra hepsini sildim gemiye gittim çalışmaya manyak gibi. Sonra geldim Recycle Bin’de duruyo video. Bir daha izledim. Yine bi CD’ye kaydettim, CD’yi kasaya koydum. Şimdi söyle bakalım, koyunu kanoyla karşıya nasıl geçirirsin?</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül: Bundan kolay ne var, önce kurdu alırım karşıya geçiririm, sonra koyunu alırım... Aa bi dakka ya, kurt koyunu yer o sırada.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Beşir: Hadi git kasadan CD’yi al deli oğlan. İnşallah korsan kopyaları Beşiktaş’a düşmemiştir.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül: Behlül hemen uçar.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Beşir: Bankada Matmazel’e rastlarsan elinden CD’yi hop diye kap, tutamaz CD’yi o Fransız cılızı. Hop diye kaparsın bi nehire atarsın bitti gitti. Seyirci de 2 yıldır bunun için bekledi.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><strong>İşyeri</strong></span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Avukat: Adnan Bey, Katya işte böyle ayrılmış işten. Bi tuzak kurmuş, Firdevs’le Bihter sizin çocukların evlenmesini istemiyormuş. Olay bu. </span></span> </p> <p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">Adnan Bey: Dur o zaman ben yine o taş ev’e gideyim, Bihlül’le Behtir’i o ev telefonundan arayayım, bakalım gelecekler mi. Ya bu ikisinin ismini aynı cümle içinde bir türlü söyleyemiyorum ben ya. </span></span></span> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Avukat: Peki efendim.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Adnan Bey: Oturur o evde beklerim manyak gibi.</span></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">Avukat: Tamam efendim.</span></span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><strong>Ev</strong></span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter: Behlül niye beni arıyosun taş ev’den?</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül: Yok ya. Sen aradın zilli.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter: Ben aramadım sen aradın.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül: Ben aradın sen aradım ay neydi ya. Hep karıştırıyorum bunu ben.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter: Kim aradı o zaman?</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül: Hilmi Önal aradı!</span></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">Bihter: Sahi o nerelerde ya? </span></span></span> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül: Karısı öldürmüş onu. Yok yok öldürmemiş yaralamış. Sonra barışmışlar. Sonra boşanmışlar. Bi de oğulları var bunların. Bi de o oğlanın karısı var.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter: Evet Peykür. Firdevs Hanım’ın kızı olmak ne demek göstericem ona.</span></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">Behlül: Neyse Behlül kaçar.</span></span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter: Bihter de arkasından gelir. Kapı kolunu tutar. İçeri bazen girer, bazen girmez. Kapının iki yanından ikisini görürüz. Di mi Behlül aşkım? Ehe ehe ehe ehe ehe heheheh. Ühüüüüüü.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><strong>Firdevs Hanım’ın odası</strong></span></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">Bihter: Ben Bihter’im</span></span></span><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">. Bu evlilik olmıycak.</span></span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Firdevs Hanım: Valla Bihtercim düğün bugün. Kasadaki silahı da gördün, artık gerisini sen bilirsin.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter:<strong> </strong>Ya anne bi şey yap ya. Hafif hafif psikopata bağlıyorum ha. Behlül yanıma gelsin çabuk.</span></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">Firdevs Hanım: Sen Adnan’la ayrılırsan olacakları biliyor musun? Kapının önünde beş parasız kalacaksın. Sonra playboy’lar seninle gönül eğlendirecekler. Sonra orda burda rezil rezil gezeceksin. Sonra kimseyle göz göze gelemeyeceksin. Sonra sofralara meze olacaksın. Bitmediiiiii. Sonra hep yataklara düşeceksin. Sonra pis heriflerle ordan oraya sürükleneceksin. Bitmediiiiii...</span></span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter: Eee-eh yeter! Bu düğün olmayacak.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Firdevs Hanım: Valla ben de evleniyorum, bu evden çıkan üçüncü gelin benim hah hah hay, seni iyice delirtmeye and içtim Bihtercim kusura bakma tatlım. </span></span> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Nihal: Günaytııın, kahvaltıyı bahçeye hazırlattım. O kahvaltı sofrası hep dursun orda tamam mı. </span></span> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Firdevs Hanım: Tamam kanka.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Nihal: Bir de Matmazel’i kovdum. Benim mutluluğumu engellemeye kalkmış. Neyse gitti artık. Ama yine boğaz manzaralı bi evde oturuyo. </span></span> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Firdevs Hanım:<strong> </strong>Afferim benim şapşalım.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Nihal: Bizim hayatımızdaki her şeyin boğaz manzaralı olmasına ne diyosunuz ya? Bence hayatta en önemli şey boğaz manzarası. Bir de benim mutluluğum. Babam nerte?</span></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">Bihter: Evin içinde bi yerdedir gerizekalı ya. Nerde olucak yarabbim, herkes evin içinde bi yerlerde işte, allahın salağı.</span></span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Firdevs Hanım: Hayydi bakalıııım, bugün büyük gün. ‘Bu düğün olacak’ diye taaa sen babanın portakalında vitaminken demiştim ben Nihalcim. Bu dünyada ben ne dersem o olur biliyorsun kanka. Haydi düğüne!</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül: Memlekette çok kötü şeyler oluyör, biliyörüm. Ama biz yine yarın akşam hep beraber şuurumuzu kaybedip TV’ye bakalım diyörüm. Sonra Behlül kaçar, sizi gerçek dünyanızla başbaşa bırakır... Dı end...</span></span></p><p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /></p><p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /></p><p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"></p>