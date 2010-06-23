Aşk-ı Memnu

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<p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR"></span></span><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR"></span></span></span></span></p><p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><strong>Bahçe</strong></span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Peyker:
Meraba Bihter. N’aber?</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter:
Yeter kes sesini. Sen Firdevs Hanım’ın kızı olmak ne demek
bilmiyorsun.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Peyker:
Ayol nasıl bilmem, ben de onun kızıyım.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter:
Babamız onun yüzünden öldü Peykel. Ya bu arada, senin ismin
Peykel mi Peyker mi? Ne demek peki bu isim? Bir anlamı olmalı.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Peyker:
Bihter delirdin sen iyice.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter:
Annemden intikamımı onun aşık olduğu Adnan Ziyagil’le
evlenerek alacağım.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Peyker:
Ayol adam senden 45 yaş büyük?</span></span></p>
<p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">Bihter:
Adnan’ı seviyorum ben. Çok klas adam. Evlenicez. Ama anneme
söyleme. Sürpriz olsun Firdevs Hanım’a. Sen Firdevs Hanım’ın
kızı olmak ne demek bilmiyorsun Peykeş.</span></span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Peyker:
Senden önce, benim anneme söyleyeceklerim var.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><strong>Ev</strong></span></span></p>
<p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">Peyker:
Anne, ben Niyat’la evl</span></span></span><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">enicem.</span></span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Firdevs
Hanım: Ah benim kızlarım niye böyle gerizekalı yarabbim, niye
böyle salak benim kızlarım.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Peyker:
Evlenicem. </span></span>
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Firdevs
Hanım: Kızım hasta mısın, evlenmek demek çocuk demek, çocuk
demek sizin gibi gerizekalı çocuklar demek. Onların yüzünden
hayatının zindan olması demek. Fingirdeyememek, salak gibi eve
tıkılmak demek.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Peyker:
Evlenicem çünkü hamileyim.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Firdevs
Hanım: Neyyy? Bir de beni bu yaşta anneanne mi yapacaksınız? Ben
Melih Bey Takımı çocuk bakıyo dedirtmem. </span></span>
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Peyker:
Anne, bir de evlilik sözleşmesi imzalıcam. Mümkünse kocamın
paralarını da yemiycem izninle.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">F:
Cinnnneeeettttt!</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><strong>Bahçe</strong></span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter:
N’oldu Peykür? Firdevs Hanım’ın kızı olmak ne demek bildin
mi?</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Peyker:
Ben gidiyorum. Bi daha da beni rahatsız etmeyin.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Firdevs
Hanım (pencereden): Git sen salak kız. Ben sana o evlilik
anlaşmasını kendime 5 milyon dolar almadan imzalatır mıyım?
Melih Bey Takımı para almadan kız veriyo dedirtmem.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter:
Firdevs Hanım’ın kızı diylim ben. Firdevs Hanım olmıycam ben.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül:
Sen o değilsin. Sen Bihter’sin.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Peyker:
Aaa, Behlül, eski sevgilim, sen nereden çıktın?</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül:
Bunun adı, aşk.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter:
Ben koca burun delikleriyle, pofuduk bıyıklarıyla Adnan’ı
seviyorum. Sen de bana yandan yandan bakmaya devam et sarışın
bomba Behlül.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül:
Yalnız Nihal’in mutluluğu her şeyden önemli.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter:
Nihal kim be?</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><strong>Ev</strong></span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Nihal:
Günaytın! Babam nerte? Eski mutluluğumuz hiç bitmeyecek değil mi
Matmazel?</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Adnan
Bey: Nihalcim burdayım ya, gözünün önündeyim bir tanem.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Nihal:
Bir an korktum babacım. Bazı kadınlar evimize gelicek,
mutluluğumuza limon sıkacak, annemiz olmaya çalışacak zannettim.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Adnan
Bey: Bak Nihal, bu Bihter. Kendisi annenizin yerini almayacak,
korkma. Yalnız benim karım ve aynı zamanda sultanım.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Nihal:
Ay ay ay (bayılır).</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül:
Yine bayıldı mı suratsız? Hacı yatmaz. Tatlı zombi. Kalk kız
şeker kabağı. Bak kafandan tutar sallarım seni. Sevgimi öyle
gösteriyörüm ben.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Matmazel:
Behlül, sus lütfen. Nihal’in mutluluğu her şeyden önemli.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Nihal:
N’oltu bana? Babam nerte?</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Adnan
Bey: Yahu burdayım nerde olucam Nihal, hep evin içinde bir
yerlerdeyiz işte kızım.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül:
Hah, uyandı narin vampir. Pamuk cadı. Behlül kaçar.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Adnan
Bey: Matmazel, kahvaltı hazırlansın lütfen.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Matmazel:
Durun, ben dişlek ve şaşkınım şu an. Nihal elimde büyüdü.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter:
Dur Adnancım, ben hallederim. Hüoopppp! Ayak takımı! Çabuk
kahvaltıyı hazırlayın!</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Süleyman
Efendi: Başüstüne efendim. Ednan Bey’in karısı bizim
efendimis, kıymetlimis.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><strong>Mutfak</strong></span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Cemile:
Bunlar anne-kız Adnan Bey’i yolacak.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Süleyman
Efendi: Dedikodu yapmayııııııın.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Nesrin:
Servet avcısı bunlar. Baş piskopat da o anneleri Firdevs Hanım.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Süleyman
Efendi: Dedikodi yapmoyııııın.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Şayeste
Hanım: Olur mu öyle şey, Adnan Bey öyle şeye izin vermez.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Cemile:
Ya, sen öyle san. Varını yoğunu alacaklar Melih Bey Takısı.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Nesrin:
Takısı diyl kız, takımı.</span></span></p>
<p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">Süleyman
Efendi: Dodikodi yapmayıııın. Konuşamıyorum zatin, beni
konişturmeyııın.</span></span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><strong>Kahvaltı
masası</strong></span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Hilmi
Önal: Günaydın Adnan Bey, ben hayat boyu sizinle uğraşıcam, onu
haber vermeye geldim.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Adnan
Bey: Hoşt!</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Nihal:
N’oltu? Bu kim baba? Yine bu kadının marifeti mi bunlar? Bak
bayılıcam yalnız söyliyim.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Ahsen
Hanım: Hilmi Önal sen ne arıyorsun burada? Çok önemli bir
toplantım olmasa durup dinlerdim ama çok önemli bi toplantım var
şu an şirkette.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Adnan
Bey: Tamam Ahsen Sultan, sen git, ben yine uzun bi kahvaltı eder
sonra gelirim. İşe bazen erkenden gelirim, bazen uzun uzun kahvaltı
eder gelirim, bazen hiç gelmem atölyede tahtalara çivi çakarım. </span></span>
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Hilmi
Önal: Seninle sonra hesaplaşıcaz Adnan Ziyagil. Melih Bey Takımı
sana da yaptı yapacağını.</span></span></p>
<p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">Bülent:
Aa, baba, yine gazeteye çıkmışız. Hilmi Önal bizi tehdit etmiş.
Biz niye bu kadar önemliyiz, ben çok anlamıyorum baba, niye
gazeteler durmadan bizi yazıyo?</span></span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter:
Çok önemli bir aileyiz de ondan Bülentcim. Ailenin en önemli
ferdi de benim. </span></span>
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bülent:
Tamam annecim.</span></span></p>
<p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">Nihal:
Ne? Anne mi tetin sen o kadına Bülent? Ay ay ay (bayılır).</span></span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><strong>Odalardan
biri</strong></span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül:
Şşt, Bihter sana bişi dicem, sen Bihter’sin.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter:
Bihterim, ne var?</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül:
Bunun adı, aşk.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter:
Ben de sana karşı boş değilim ama, Adnan’ı da seviyorum ama,
sen de çok bitirimsin ama, Adnan da çok iyi bir insan ama, seninle
farklı. Seni seviyorum.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül:
Nihal’in mutluluğu önemli yalnız.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter:
Böyle ortalıkta biri duymasın bizi? Gel başka bir yerde gizli
gizli buluşalım.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül:
Önce bir otel odasına gidelim sevişemeyelim, sonra domates
serasında sevişelim. Evin arka bahçesinde var ya bi sera, orda
sevişelim. Mis gibi otelde oda servisi falan varken biz tercihen
sebze camekanında yerlerde yuvarlanalım. Orda biri bizi daha rahat
görür hem, küpeni falan bulurlar, ne dersin? Sonra Riva’daki taş
evime gider orda devam ederiz.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter:
Oki doki.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR"><strong>Beşir’in
ayrılık notu</strong></span></span></span><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">:
</span></span></span>
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Çok
şey biliyorum. Her şeyi gördüm. Ben en iyisi bu yükü
taşımayayım, Nihal’i biliyorsunuz, ölür bayılır. Ben en
iyisi gideyim hayatımı zindan edeyim, gemilerde çürüyeyim.
Elveda.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Süleyman
Efendi: Alo Ednan bey, Beşür gitti.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Adnan
Bey: Benim haberim olmadan yine neler dönüyor o evde ya? Kırk
yılda bir atölyeye gitmedim, işe geldim.</span></span></p>
<p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">Süleyman
Efendi: Ednan bey, sizce ben sizin isminizi niye söylüyemiyorum ya?</span></span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Adnan
Bey: “A” de bakayım?</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Süleyman
Efendi: A</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Adnan
Bey: A-dnan!</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Süleyman
Efendi: E-dnan. Olmuyor Ednan bey. Neyse Beşür gitti. Bihter Hanım
da bizi kovdu. Bize müseede.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Adnan
Bey: Alo Matmazel? Ben iş yerindeyim. Süleyman Efendiler
gidiyormuş. Bi zahmet durduruverin.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Ahsen
Hanım: Çok önemli bir toplantım olmasa ben gider hallederdim. Ama
çok önemli bir toplantım var. Sahi biz ne iş yapıyoruz Adnan
böyle her gün kocaman bir şirkete gelip?</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Adnan
Bey: Ne bileyim Ahsen, ben zaten sürekli atölyedeyim, tahtaları
çakıyorum. Hergün buraya gelip toplantı yapan sensin.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Ahsen
Hanım: Hilmi Önal peşimizde, bir boşluk bulur diye işe
geliyorum. O girmesin diye kapıda duruyorum aslında ben. Oğlu
Nihat’ı işe almışken onu da içeri alsak bitse bu iş. </span></span>
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">Matmazel:
Alo? Adnan Bey orda mısınız?</span></span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Adnan
Bey: Ha, Matmazel, Ahsen Hanım’la lafa dalmışız. Sen evdekileri
bir sakinleştiriver.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Matmazel:
Peki ya ön dişlerim ne olacak? Ya kulağımın yanından sarkan
büklüm büklüm buklelerim? Hergün hergün aynı şekilde
şaşkınlıkla bakışlarım? Çat pat Fransızcam? Veletlerinize
dın dın verdiğim onca piyano dersi? Sizi seviyorum Adnan Bey. O
yetersiz kadının bana emanet çocuklara annelik etmesine
katlanamam. Yanlış bişi bu! Adnan Bey?</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Adnan
Bey: Ha, Matmazel, Ahsen Hanım’la lafa dalmışız. Siz Süleyman
Efendi’yle konuşursunuz. Öptüm.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><strong>Kapının
girişi</strong></span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter:
Ne o Matmazel? Kiminle konuşuyodunuz? Bi şey sorucam, sizin adınız
Matmazel mi, Deniz mi? Matmazel ne demek? Yoksa bir anlamı mı var?</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Firdevs
Hanım: Ayol konuşma Bihter şu ayak takımıyla, her şeyi
ayarladım, hepsi gidecek bu evden, korkma. Du bakim? Yoksa senin
Behlül’le ilişkin mi var?</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter:
Eee-eh! Yeter be! Pis bi iftira bu! Böyle bi şeyi ancak sen
düşünürsün! Senin koca kafandan çıkar böyle düşünceler!</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Firdevs
Hanım: Hiç çırpınma. O iş olmaz. Behlül Nihal’le evlenecek.
Bak şuraya tükürükle yazıyorum.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Katya:
Bravo hanımım çok güzel söylediniz. En az benim kırmızı
topuzum kadar güzel.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><strong>Mutfak</strong></span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Nesrin:
Behlül Nihal’le evlenecekmiş, duydunuz mu?</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Cemile:
Valla Firdevs çakalı diyorsa öyle olur ha.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Süleyman
Efendi: Dodikedi yapmayıııın. Benim bahçeyle ilgilenmem lazım
ama daha bir çiçeğe ellemişliğim yok. Bu bahçe nasıl böyle
güzel duruyor, hayret valla.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><strong>İşyeri</strong></span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Hilmi
Önal: Alo Adnan Bey selam. </span></span>
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Adnan
Bey: Ne var piserif?</span></span></p>
<p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">Hilmi
Önal: Sinirlenme sinirlenmeee. Sana anlatacaklarım var. Belgelerim
var. Riva’da bi ev var. Orda Bihter’le Behlül sevişiyo.
Anahtarı adresine gönderdim. Yastığa Bihter’in kokusunu sıktım,
nerden bulduysam artık. Bardağa da Bihter’in dudak izini
çıkarttım. Bi DNA testi yapsan tuzak olduğunu anlarsın ama nerde
sende o kafa. Git o günah evine, Melih Bey takımı sana neler
yapıyo gör bence. Yoksa hayat boyu sizle uğraşıcam bak. Benim
başka bir işim olduğu görülmedi şu dünyada.</span></span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Adnan
Bey: Behtür, Bihlel, sinirden isimlerinizi karıştırdım, doğru
mu bunlarrr!!!</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter:
Ben gidiyorum Adnan. Bu hakareti kaldıramam.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül:
Ben de gidiyörüm amcacım. </span></span>
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Nihal:
Behlül gitme. Ay ay ay (bayılır).</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül:
Nihal’in mutluluğu her şeyden önemli. Ben onunla evleneyim
olmayacak böyle ya. Ya da Bihter’le kaçalım biz. Yok yok yemez.
Bu günaha bir son vermek için ben bu suratsız şirin cüceyle
evleneyim diyörüm.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR"><strong>Nihal</strong></span></span></span><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR"><strong>’in
odası</strong></span></span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Firdevs
Hanım: Nihal, bence Behlül sana zil zurna aşık. Zurna gibi çocuk
zaten.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bülent:
Girebilir miyim ablacım?</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Firdevs
Hanım: Gel saftorik Bülent gel, biz de Nihal’e yeni gardırop
yapıyorduk.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bülent:
Ya bir şey soracağım, siz niye evin içinde durmadan kıyafet
değiştiriyosunuz?</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter:
Behlül bizi beğensin diye.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bülent:
Aa Bihter anne hoşgeldin. Ben de Behlül gibi olucam, hep kızlar
peşinde ehe ehe ehe. </span></span>
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Nihal:
Ay anne dedi kadına. Ay ay ay (bayılır).</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Adnan
Bey: Kızııııııııım! Yine n’aptınız Nihalime?</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül:
O çok saf, çok temiz, onun beyaz kollarında, kaykılık
yürüyüşünde arınmak istiyörüm.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Firdevs
Hanım: Al işte Bihter, bu istiyörüm yapıyörüm diye konuşan
çocuğu mu seviyosun sen? Bu montofonu?</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter:
Nihal’le Behlül evlenmicek anne. Sen soktun sen çıkar. Bu duruma
yani. Bizi. Geberiyorum anne ben ya. Aşkımdan valla alkolik oldum.
Durmadan mezarlığa gidiyorum, her gittiğimde de Adnan psikopat
gibi orada beni buluyo. Hergün işe diye çıkıp kabristana gidip
beni bekliyo adam anne ya.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Firdevs
Hanım: Tamam ben bu evliliği engellerim, ama o zaman sen de bana
söz ver. Behlül’den kurtulacaksın.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter:
Oki doki. Yalnız Adnan’la küstük biliyosun, bir rezidanz’a
yerleştim. Parasını Adnan ödüyo bu arada, yoksa nasıl
rezidanz’da kalayım başka türlü. Neyse, arada 7 kere çocuk
aldırdım, bi de yine hamileyim, hem de Behlül’den. </span></span>
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Firdevs
Hanım: Allahın salağı ya. Alo, Adnan Bey? Bihter hamile.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR"><strong>Mutfa</strong></span></span></span><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR"><strong>k</strong></span></span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Nesrin:
Bihter hanım hamileymiş. </span></span>
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Şayeste:
Oooh ne güzel, bebek geliyo, her şey tatlıya bağlandı.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><strong>Koridor</strong></span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bülent:
Behlül, siz nasılsa Nihal ablamla evleniyosunuz, bir de eve bebek
geliyo, gelin DVD seyredelim, bugün ailecek çıkıp on tane film
aldık yine. </span></span>
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül:
Olur.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bülent:
Keşke bir tane arkadaşım olsa benim, okuldan falan. Hayalet miyim
neyim bu evin içinde. Genç değil miyim ben, niye böyle hep
evdeyim acaba ya.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Nihal:
Günaytın! Kahvaltı etelim mi? Herkes nerte?</span></span></p>
<p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">Behlül:
Eee-eeh! Yeter be. Durmadan kahvaltı edilir mi bi evde ya? İşimiz
gücümüz yok mu? Ben de hep ‘arkadaşlarla buluşacağım’
diyörüm ama hep yalnız başıma barlara gidiyörüm. En fazla
Bihter arıyo, açmıyörüm. </span></span></span>
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bülent:
Hakkaten, sen ‘Behlül kaçar’ deyip deyip tek başına nereye
gidiyosun acaba ya?</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül:
Bu arada Bihter aradığında telefonumun ekranında kah Bob Marley
suratı, yok efendim Mona Lisa tablosu, bazen de amcamın resmi
çıkıyö. Şu iPhone’u da bir türlü çözemedim. Niye
arkadaşımız yok Bülent olm bizim? </span></span>
</p>
<p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">Nihal:
N’oltu? Neten herkes susuyo? Neler oluyor bu evte?!!</span></span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül:
Ne susması kızım sağır mısın, bangır bangır bağırıyörüz
ortalıkta ya.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><strong>Bahçe</strong></span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Matmazel:
Bana bak Beşir, sen bir şeyler saklıyorsun, Behlül’le Bihter’in
sevişmelerini videoya çektin, söylemiyosun gibi geliyor bana?
Hayır öyle tahmin ediyorum yani. Dın dın dın bütün gün
piyano, bıktım valla. Bunları düşünüyorum, anca gün geçiyo.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Beşir:
Ağlamaklı bakarım, susarım Matmazel. O kadar. Öhhö öhhö!</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Matmazel:
Aaa, sen ölüyosun? Dur atölyeye bi yatak yapıp seni oraya
yerleştirelim.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bülent:
Ya Matmazel ya, babamın orda bütün gün tahtalara çaktığı
garip garip şekiller var, n’apıcaz o tahtaları ya?</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Nihal:
Babam nerte? Atölyete yaptığı çakmalar neymiş öğrenebiltiniz
mi?</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül:
Amcacığımın çocuk ruhuyla yaptığı şirin şekiler ama yani
fenalık geldi. Atalım diyörüm.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Süleyman
Efendi: Vella atalım. Ednan Bey’in çaktığı suntalardan bir dağ
oluştu atelyede. Hem biraz işe gider Ednan Bey bu sayede, hem de
Beşir’e oyuncak hastane kurarız.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Ahsen
Hanım: Çok önemli bir toplantım olmasa ben de atölyeye giderdim
ama... Ya da dur dur ben çiftliğe gideyim. Nihal, Cemile falan
arada gelirler atlara bakarlar. </span></span>
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül:
Süper diyörüm. Ben de kaçarım oraya.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Ahsen
Hanım: Orda o kadar at var, daha bir binen görmedik. Neyse, ailece
sefa piknikleri yaparken gizli konuşmalarımızı yapıyoruz atlara
bakma numarasıyla. Kötü mü yapıyoruz?</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Nihat:
Ahsen Hanım, araya girdim ama, babamın yaptıklarından utanıyorum.
Ama onu seviyorum da. Bir de Peyker’in kocasıyım. Ne işim var
benim bu delilerin arasında ya. İki tane de çocuk yaptım o arada,
bravo bana ha.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter:
Peyker mi onun adı, Peykel mi?</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><strong>Salon</strong></span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Nihal:
Herkes gelsin de DVD seyretelim. Ehehe bence herkes bir arada ve
mutlu ve bu ailede beni üzecek hiçbir şey olmuyor. Herkes nerte?</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bülent:
Babacım benim bi sorum olacak.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Adnan
Bey: Sor bakalım aslan oğlum. İçli, ispiyoncu oğlum. Her şeyi
duyar, hemen gider Matmazel’e yetiştirir aslan oğlum.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bülent:
Babacım, biz böyle 1000 metrekare şıkır şıkır bir evde, niçin
51 ekran televizyon seyrediyoruz? Bir de niye yan yan oturarak
seyrediyoruz? </span></span>
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Adnan
Bey: Yorgunum. Ben biraz gidip dinlenicem. Atölyede sandalyede
uyucam yani. Kahvaltıda görüşürüz.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Nihal:
Kahvaltıyı bahçeye hazırlatıcam babacım. Bence en önemli konu
kahvaltı. Bi de Behlül. Bi de benim mutluluğum.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><strong>Behlül’ün
Odası</strong></span></span></p>
<p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">Biht</span></span></span><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">er:
Behlül n’aber?</span></span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül:
Bihter ödümü patlattın sinsi! Git ben Nihal’i seviyörüm.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter:
Gel bakim gel. İyice yaklaş bana bak bi şey sölücem. Gel burnun
burnuma değsin. Hah. Bak. Sen benden kaçamıyosun. Beni deli gibi
arzuluyosun. Hastasın bana.</span></span></p>
<p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">Behlül:
Eeeee-eeeh! Yeter be. Ben sana hiçbi şey yapmıyörüm.</span></span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter:
Gel bakayım gel gel. Burnumu burnuna değdir. Gel gel. Ya ben sana
bi şey sorucam. Sen niye beni burnumdan öpüyodun durmadan? Eskimo
musun sen?</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül:
Eeee-eeh! Yeter! Çık hayatımdan.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter:
Aşk dileneceksin benden sevgilim. Nihal salağıyla evlenmeyeceksin.
Ahahaha! Ehehehe! Hoşçakal.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül:
Bihter yine piskopat piskopat gülmeye başladı. Aaa eski sevgilim
aramış. Alo? Sedef? Sen aradın beni. Yok ben aramadım. Sen
aradın. Ben aradın. Sen mi ben mi. Kim aramış kim? Ben aradık.
Ehe. Ben bu karışıklıkta senin evine geleyim de gazetede
resimlerimiz çıksın, bi o eksikti, süper olur bence.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><strong>Firdevs
Hanım’ın odası</strong></span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Katya:
Haşmetlim, bana Behlül’ün telefonundan eski sevgilisini çaldırıp
kapattırmanız süper fikirdi. Ne kolaymış bu işler yahu.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Firdevs
Hanım: Defol git gerizekalı.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Katya:
Aaa. Görürsün sen. Behlül Bey, Firdevs Hanım’la Bihter size
tuzak kurdular. </span></span>
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül:
E, n’apalım, ne yapabilirim ki ben şimdi? Saf Nihal beni affetti
gitti bile.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><strong>Bahçe</strong></span></span></p>
<p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">Behlü</span></span></span><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">l:
Çok utanıyörüm Beşir, Nihal’i çok seviyörüm, kirli günahımı
bir tek sana anlatabiliyörüm. Ben bir halt yedim. Bu utançla nasıl
yaşayacağım bilmiyörüm ama Nihal’in mutluluğu konusunu
biliyosun. </span></span></span>
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Beşir:
Evet.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül:
Sahi nerden çıkmıştı o konu ya? Seviyörüm Nihal’i. Onu çok
mutlu edeceğim. Nerden böyle bir mecburiyetimiz var hepimizin, sen
hatırlıyo musun?</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Beşir:
Nihal’i sevdiğine inandım Behlül. Öhhö öhhö. Ben siz
Bihter’le sevişirken bi güzel kameraya almıştım sapık gibi.
Hem de baştan sona. Çok acayipti yalnız, neyse o konuya hiç
girmeyelim. Ondan sonra efendim, o kaseti kablolarla kameradan
bilgisayara aktarmıştım. Ondan sonra USB’ye aktarıp bir de
CD’ye yazdırmıştım. Bir de DVD vardı. Ona da aktarmıştım.
My Documents’a iki kopya yapmıştım. Değişik isimler koymuştum.
Sonra onları iPad’a attım. Sonra tekrar tekrar izledim. Arada bir
CD’den sünnet fotoğraflarım çıktı onlara baktım falan. Biraz
PSP oynadım. Facebook’ta gezdim falan. Neyse sonra hepsini sildim
gemiye gittim çalışmaya manyak gibi. Sonra geldim Recycle Bin’de
duruyo video. Bir daha izledim. Yine bi CD’ye kaydettim, CD’yi
kasaya koydum. Şimdi söyle bakalım, koyunu kanoyla karşıya nasıl
geçirirsin?</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül:
Bundan kolay ne var, önce kurdu alırım karşıya geçiririm, sonra
koyunu alırım... Aa bi dakka ya, kurt koyunu yer o sırada.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Beşir:
Hadi git kasadan CD’yi al deli oğlan. İnşallah korsan kopyaları
Beşiktaş’a düşmemiştir.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül:
Behlül hemen uçar.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Beşir:
Bankada Matmazel’e rastlarsan elinden CD’yi hop diye kap, tutamaz
CD’yi o Fransız cılızı. Hop diye kaparsın bi nehire atarsın
bitti gitti. Seyirci de 2 yıldır bunun için bekledi.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><strong>İşyeri</strong></span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Avukat:
Adnan Bey, Katya işte böyle ayrılmış işten. Bi tuzak kurmuş,
Firdevs’le Bihter sizin çocukların evlenmesini istemiyormuş.
Olay bu. </span></span>
</p>
<p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">Adnan
Bey: Dur o zaman ben yine o taş ev’e gideyim, Bihlül’le
Behtir’i o ev telefonundan arayayım, bakalım gelecekler mi. Ya bu
ikisinin ismini aynı cümle içinde bir türlü söyleyemiyorum ben
ya. </span></span></span>
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Avukat:
Peki efendim.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Adnan
Bey: Oturur o evde beklerim manyak gibi.</span></span></p>
<p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">Avukat:
Tamam efendim.</span></span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><strong>Ev</strong></span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter:
Behlül niye beni arıyosun taş ev’den?</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül:
Yok ya. Sen aradın zilli.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter:
Ben aramadım sen aradın.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül:
Ben aradın sen aradım ay neydi ya. Hep karıştırıyorum bunu ben.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter:
Kim aradı o zaman?</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül:
Hilmi Önal aradı!</span></span></p>
<p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">Bihter:
Sahi o nerelerde ya? </span></span></span>
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül:
Karısı öldürmüş onu. Yok yok öldürmemiş yaralamış. Sonra
barışmışlar. Sonra boşanmışlar. Bi de oğulları var bunların.
Bi de o oğlanın karısı var.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter:
Evet Peykür. Firdevs Hanım’ın kızı olmak ne demek göstericem
ona.</span></span></p>
<p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">Behlül:
Neyse Behlül kaçar.</span></span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter:
Bihter de arkasından gelir. Kapı kolunu tutar. İçeri bazen girer,
bazen girmez. Kapının iki yanından ikisini görürüz. Di mi
Behlül aşkım? Ehe ehe ehe ehe ehe heheheh. Ühüüüüüü.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><strong>Firdevs
Hanım’ın odası</strong></span></span></p>
<p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">Bihter:
Ben Bihter’im</span></span></span><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">.
Bu evlilik olmıycak.</span></span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Firdevs
Hanım: Valla Bihtercim düğün bugün. Kasadaki silahı da gördün,
artık gerisini sen bilirsin.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter:<strong>
</strong>Ya anne bi şey yap ya. Hafif hafif psikopata bağlıyorum ha. Behlül
yanıma gelsin çabuk.</span></span></p>
<p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">Firdevs
Hanım: Sen Adnan’la ayrılırsan olacakları biliyor musun?
Kapının önünde beş parasız kalacaksın. Sonra playboy’lar
seninle gönül eğlendirecekler. Sonra orda burda rezil rezil
gezeceksin. Sonra kimseyle göz göze gelemeyeceksin. Sonra sofralara
meze olacaksın. Bitmediiiiii. Sonra hep yataklara düşeceksin.
Sonra pis heriflerle ordan oraya sürükleneceksin. Bitmediiiiii...</span></span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bihter:
Eee-eh yeter! Bu düğün olmayacak.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Firdevs
Hanım: Valla ben de evleniyorum, bu evden çıkan üçüncü gelin
benim hah hah hay, seni iyice delirtmeye and içtim Bihtercim kusura
bakma tatlım. </span></span>
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Nihal:
Günaytııın, kahvaltıyı bahçeye hazırlattım. O kahvaltı
sofrası hep dursun orda tamam mı. </span></span>
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Firdevs
Hanım: Tamam kanka.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Nihal:
Bir de Matmazel’i kovdum. Benim mutluluğumu engellemeye kalkmış.
Neyse gitti artık. Ama yine boğaz manzaralı bi evde oturuyo. </span></span>
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Firdevs Hanım:<strong> </strong>Afferim benim şapşalım.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Nihal:
Bizim hayatımızdaki her şeyin boğaz manzaralı olmasına ne
diyosunuz ya? Bence hayatta en önemli şey boğaz manzarası. Bir de
benim mutluluğum. Babam nerte?</span></span></p>
<p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">Bihter:
Evin içinde bi yerdedir gerizekalı ya. Nerde olucak yarabbim,
herkes evin içinde bi yerlerde işte, allahın salağı.</span></span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Firdevs
Hanım: Hayydi bakalıııım, bugün büyük gün. ‘Bu düğün
olacak’ diye taaa sen babanın portakalında vitaminken demiştim
ben Nihalcim. Bu dünyada ben ne dersem o olur biliyorsun kanka.
Haydi düğüne!</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Behlül:
Memlekette çok kötü şeyler oluyör, biliyörüm. Ama biz yine
yarın akşam hep beraber şuurumuzu kaybedip TV’ye bakalım
diyörüm. Sonra Behlül kaçar, sizi gerçek dünyanızla başbaşa
bırakır... Dı end...</span></span></p><p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /></p><p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /></p><p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"></p>