Necmiye Alpay

Bizim cumhuriyetimiz Batılı bir modern sanayi toplumu olmak iradesiyle yola çıktığı için, Avrupa ne tür faşizmlerden gelip geçtiyse biz de onların etkilerine maruz kaldık. Faşizan öğeler bağrımızdan eksik olmadı, asker kökenlisini de, sivil kökenlisini de tattık, Zincirlikuyu Mezarlığı'nın kapısındaki kullanımla. Almanya'daki SS'ler-SA'lar misali faşizan odakların kendi içindeki çatışmalar bizim ufuklarımızda da dolaştı, dolaşıyor