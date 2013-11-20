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Nazım Tural

turaltr@yahoo.com

TARİH

20 Kasım 2013

AB’nin stratejik hedefleri ve Türkiye ilişkileri -2

Türkiye’nin stratejik konumu, enerji hatları üzerinde oluşu, bölgede artan rolü, AB’nin stratejik hedefleri ile uyuşmakta, AB’nin son yıllarda tam üyelik kavramını pek kullanmadan Türkiye’nin stratejik önemine vurgu yapılması, müzakere sonuçları ne olursa olsun, güçlü bağlarla Avrupa kurmlarına bağlı kalınması isteği AB’nin tercihini ortaya koymaktadır.

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TARİH

08 Kasım 2013

AB’nin stratejik hedefleri ve Türkiye ilişkileri -1

AB-Türkiye ilişkilerinin değerlendirilmesinin, AB’nin gelecekte nasıl bir genişleme öngördüğü, AB’nin stratejik hedefleri, son dönem politikaları ve yaşanan sorunlar çerçevesinde ele alınması anlamlı olacaktır

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TARİH

25 Ekim 2013

AB, sorunlu ilişkiler ve stratejik ortaklık

AB ilerleme raporu farklı bakış açıları ile değişik yorumlara konu olurken, yaşanan sorunlara karşın, AB’nin Türkiye’yi stratejik ortak olarak gören değerlendirmelerinin öne çıktığı görülmekte...

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TARİH

15 Ekim 2013

Afrika, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden çekilmeyi tartışmakta

Afrika’da tepkilerin Afrika Birliği özel gündemine yükselmesine neden olan son gelişme, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta’nın yargılanması olarak görülmekte

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TARİH

07 Ekim 2013

Avrupa Konseyi'nin Türkiye'yi izleme kararının olası sonuçları

Avrupa Konseyi ile ilişkilerimiz, AB’nin gölgesinde kalsa da, insan hak ve özgürlükleri temelinde kurulan ilişkiler oarak özel bir önem taşımaktadır

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TARİH

27 Eylül 2013

Demokatikleşme paketi beklenirken, insan hakları kurumlarının özerklik sorunu

Anayasa tartışmalarının sürdüğü, demokratikleşme paketinin beklendiği şu günlerde, Avrupa Birliği’nin diğer eleştrileri yanında hak ve özgürlükler alanındaki eleştirileri özel bir önem taşımaktadır

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TARİH

20 Eylül 2013

Uluslararası adalet ve Esad’ın yargılanma konusu

Uluslararası toplumun, uluslararası suçlar olarak kabul edilen insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve soykırım suçlarını işleyen liderleri yargılayabilmesi uzun yıllardır...

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