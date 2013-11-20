Nazım Tural

TARİH
20 Kasım 2013
Türkiye’nin stratejik konumu, enerji hatları üzerinde oluşu, bölgede artan rolü, AB’nin stratejik hedefleri ile uyuşmakta, AB’nin son yıllarda tam üyelik kavramını pek kullanmadan Türkiye’nin stratejik önemine vurgu yapılması, müzakere sonuçları ne olursa olsun, güçlü bağlarla Avrupa kurmlarına bağlı kalınması isteği AB’nin tercihini ortaya koymaktadır.Devamını Oku
TARİH
08 Kasım 2013
AB-Türkiye ilişkilerinin değerlendirilmesinin, AB’nin gelecekte nasıl bir genişleme öngördüğü, AB’nin stratejik hedefleri, son dönem politikaları ve yaşanan sorunlar çerçevesinde ele alınması anlamlı olacaktırDevamını Oku
TARİH
25 Ekim 2013
AB ilerleme raporu farklı bakış açıları ile değişik yorumlara konu olurken, yaşanan sorunlara karşın, AB’nin Türkiye’yi stratejik ortak olarak gören değerlendirmelerinin öne çıktığı görülmekte...Devamını Oku
TARİH
15 Ekim 2013
Afrika’da tepkilerin Afrika Birliği özel gündemine yükselmesine neden olan son gelişme, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta’nın yargılanması olarak görülmekteDevamını Oku
TARİH
07 Ekim 2013
Avrupa Konseyi ile ilişkilerimiz, AB’nin gölgesinde kalsa da, insan hak ve özgürlükleri temelinde kurulan ilişkiler oarak özel bir önem taşımaktadırDevamını Oku
TARİH
27 Eylül 2013
Anayasa tartışmalarının sürdüğü, demokratikleşme paketinin beklendiği şu günlerde, Avrupa Birliği’nin diğer eleştrileri yanında hak ve özgürlükler alanındaki eleştirileri özel bir önem taşımaktadırDevamını Oku
TARİH
20 Eylül 2013
Uluslararası toplumun, uluslararası suçlar olarak kabul edilen insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve soykırım suçlarını işleyen liderleri yargılayabilmesi uzun yıllardır...Devamını Oku
© Tüm hakları saklıdır.