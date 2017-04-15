T24 LogoT24 Logo

Murat Belge

muratbelge@t24.com.tr

15 Nisan 2017

Referandum

Referandumda çoğunlukla "evet" de çıksa, "hayır" da çıksa, Tayyip Erdoğan kaybetmiştir

Referandum düğümünün çözülmesine bir şey kalmadı. İşin içinde olanların çoğunun "bıçak sırtı" deyimiyle betimlediği bu gidişin nihai sonucunu pazar gecesi almış oluruz: Şu kadar "evet", şu kadar "hayır..." Bu sayılar pazar gecesi "ayan" olsa da, somut hayatımıza hangi sonuçları getireceği hiç açık değil. Ancak, kısa ve belki orta vadede, bunların mutluluk getirecek sonuçlar olmayacağını hissediyorum.

Bu konuda benim düşündüğüm şeyi bir süre önce Oya Baydar dile getirmişti: Referandumda çoğunlukla "evet" de çıksa, "hayır" da çıksa, Tayyip Erdoğan kaybetmiştir, diyordu Oya. Aynı fikirdeyim. 

Daha önceki "belediye" yıllarını saymasak bile Tayyip Erdoğan 2002'den beri kazanıyor. Hiç azımsanmayacak bir  başarı! Bizim tarihimizde benzeri de yok. Böyle böyle, "seçim kazanmak" Tayyip Erdoğan'ın gözünde bir "iptilâ" haline geldi. Dolayısıyla durmadan bir seçim atmosferi yaşıyoruz. Zaten yüklü bir seçim takvimi var, ama haziranda olduğu gibi Tayyip Erdoğan'ı mutlu etmeyen sonuç alındığında "yenisi" yapılıyor.

Seçim kazanıyor Tayyip Erdoğan. Bu referandumu kazanma ihtimali de yüksek -en azından "yarı yarıya", "bıçak sırtı" vb. Elinde her türlü devlet imkânı, OHAL koşullarında, yüklendikçe yükleniyor.

Bunca yıldır gördüğümüz, tanıdığımız bu kişi sözgelişi "hayır"la karşılaşsa da kavgayı bırakmaz. Hazirandan beri yaşadığımız süreç, seçim sonuçlarına nasıl yaklaştığını gösteriyor. Ama tabii 17 Aralık olgularına karşı takındığı tavır da unutulmamalı. Bu tür bir "kazanma"nın yeni biçimlerini de bulur. 

Bu bir "kazanma"dır ve şüphesiz önemlidir. Ama şu "kazanma" kelimesini genişlemesine ele aldığımızda neler görüyoruz? Bir şeyi kazanmanın başka ve çok zaman daha değerli bir şeyi kaybetmek anlamına geldiği çok olay görüyoruz tarihte. Zaten "kazanma"nın nihaî anlamı da tarih karşısında beliriyor.

"Benim görüşüme göre" diyerek gireyim söze, ama sonuçta bunun çok "öznel" bir yargı olduğu kanısında değilim: Benim görüşüme göre Tayyip Erdoğan Gezi direnişi karşısında aldığı tavır nedeniyle, o tarihten itibaren kaybetmeye başladı. O tarihten itibaren, gün geçtikçe bu "kaybettiren" tavrına, söylemine daha sıkı sarıldı. Böylece onu katladıkça katladı.

Siyasette sivrilmiş insanlardan bazıları, hayatı boyunca, çizgisini pek değiştirmez - bu çizgi olumlu da olabilir, olumsuz da. Nehru gibi biri 1925'te ne idiyse, 1955'te de oydu. Hayatta, tarihte, baştan sona ak ya da kara kariyer olmaz. Nehru bence tarihin iyi işler başarmışlar kümesine gönderdiği önderlerdendi. Ama buna karşılık Endonezya'nın "kurtarıcı"sı Sukarno 1942'de işgalci Japonlara kucak açarken de 1956'da demokrasiyi yok ederken de, aynı adamdı: Tarihin kara şeritinden giden biri. Diyorum, hayat ve tarih her zaman düzenli, simetrik akan şeyler değil. Örneğin Tayyip Erdoğan da belki Nehru gibi başlayıp bir zaman sonra Sukarno'nun yolunu benimseyen biri. Tabii asıl belirleyici olan, nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin. Burada, Erdoğan'ın arkadaşları, Nehru, Sun Yat-sen, Lumumba vb. olmayacak. Ama daha kalabalık olacaklarından şüphem yok, Salazar'ından İdi Amin'ine, aralarından daha "samimi arkadaş" bulup seçmek daha kolay olabilir. 

Referandum sonucu somut hayatımızı ciddi bir biçimde etkileyecek. Ama Tayyip Erdoğan'ın bu dediğim anlamda ve düzeyde kazanacağı ya da kaybedeceği o sonuç değiştirmeyecek. 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

murat belgereferandumt24köşe yazısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

Yazarın Diğer Yazıları

Hrant’ı özlemek

Barışmadan cezalandırma değil de gerçekten barışmayı anlamaya onun kadar yakın ve istekli birini bulabilir misiniz?

"Devlet baba"

Toplumsal gelişme açısından önemli, çok da ilginç bir aşamadayız. Bu önemli aşamada 'sefine'nin dümeninin Tayyip Erdoğan gibi 'derin muhafazakar' birinin elinde olması yeterince sorunlu

Yönetme aşkı

İyice özetleyerek söyleyecek olursak, bir imparatorluk kurmuş, sonra da bunu kaybetmiş bir toplumun insanlarıyız. Neden kaybettiğimizi gerçekten anlayabilmiş değiliz. Ama kaybetmiş olmanın öfkesini epey keskin biçimde yaşamaya devam ediyoruz

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24