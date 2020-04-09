Ben kalender meşrebim

Ben galiba farkında olmadan Kalenderiye tarikatına mensupmuşum.

Ali Püsküllüoğlu'nun Türkçe Sözlük'ünü karıştırırken bunun farkına vardım.

Kalender kelimesini arıyordum. Altındaki "Kalenderiye" kelimesine takılıp şu bilgilerle karşılaştım:

Kimin ne amaçla kurduğu bilinmeyen Kalenderiye, dünya malına ve gösterişe önem vermeyen bir İslam tarikatıymış. On ikinci Yüzyıl’da Şeyh Cemaleddini Savi (?-1232/1233) tarikatın kurallarını saptamış, belli bir düzene koymuş. Hindistan, Orta Asya, İran, Irak, Suriye, Mısır ve Selçuklular devrinde Anadolu'da yandaş bulmuş.

Kalenderler derin bir Alevi inancı taşırmış.

Kalender dervişleri her türlü kural ve bağlantıdan kopmuş, canlarının istediği gibi yaşar, giyim kuşama, gösterişe önem vermez, kalenderce davranırlarmış. (Aşağı yukarı ben.)

Saç, sakal, bıyık ve kaşlarını tamamıyla kazırlarmış. (Kaş ve saç hariç.)

Tanrı'nın her varlıkta bulunduğuna, güzel olanı sevmenin Tanrı'yı sevmek olduğuna inanırlarmış. (Tamamen ben.)

Özetle, kalender (veya Kalender) "yaradılışça alçakgönüllü ve gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan ve öyle yaşayan kimsedir." (Aşağı yukarı gene ben.)

Demek ki, ben kendimi bugüne kadar kalender sanırken meğer Kalender'mişim.

Artık "kış geliyor" dendiğinde "titremeye hazırım" diyebileceğim.

Acaba tekke veya zaviyemiz var mı?

Varsa da yasak olduğu için gizlidir.

Ama önemli değil.

Dünyadaki tek Kalender olmak kötü mü? Belki daha bile iyi. Hem tarikat, hem şeyh, hem de mürit olurum. Evim ve bahçesi, deniz kenarları, dağlarda dolaştığım yerler de tekkem.

Tanrı'nın her varlıkta bulunduğuna, güzel olanı sevmenin Tanrı'yı sevmek olduğuna inanmak.

Bunu kaç kişi becerebiliyor acaba, dini ve mezhebi ne olursa olsun?

Tanrı'nın yarattığı her şey güzeldir. Doğada çirkin hiçbir şey yoktur. Tanrı'nın yarattığı hiçbir şey gizli değildir. Ortadadır. Geceleyin yıldızların önüne perde çekilmez. Gündüzün başınızı her kaldırdığınızda gökyüzü oradadır. Kuşlar kafesle doğmaz. Çiçekler peçe takmaz, ağaçlar örtünmez, yaratıklar giyinmez.

Yarattığı hiçbir güzelliği gizlemeyen, gizlenmesini istemeyen Tanrı, neden kadının örtünmesini ve saklanmasını istemiş olsun?

İlginç bir sual. Ama beni ilgilendirmez. Ben Kalenderim. Kim ne giyerse giysin. Ne olursa olsun. Ne düşünürse düşünsün.

Kimse bana karışmasın, ben de kimseye karışmayayım.

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