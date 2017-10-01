Metin Gürcan

TARİH
01 Ekim 2017
Modern dünya ordularının ve savunma sanayilerinin ‘teknoloji manyaklığı’nı ehlileştirmek için elimizde üç silah var: Siyaset, hukuk ve moral/etikDevamını Oku
TARİH
27 Eylül 2017
YPG ile silahlı çatışmanın doğasının ve karakteristikleri, kesinlikle bundan önceki PKK ile gerçekleşenlere benzemeyecekDevamını Oku
TARİH
31 Ağustos 2017
"TSK’nın laiklik algısı ve dinle ilişkisi ne yazık ki sadece askeri değil aynı zamanda toplumu da tanımlayan sosyo-kültürel bir olgu"Devamını Oku
TARİH
12 Ağustos 2017
FETÖ sanığı tilki subay tipi tutuklu kalabalığı içinde ‘arazi olmaya’ çalışıyorDevamını Oku
TARİH
17 Temmuz 2017
TSK’da görev yapan askerlerimizin ‘asker kişi radikalleşmesi’ konusundaki farkındalıklarını nasıl arttırabiliriz?Devamını Oku
TARİH
13 Temmuz 2017
15 Temmuz nedeni ile hapiste yatan askerlerden FETÖcü olanları FETÖ radikalliğinden arındırmak mümkün mü?Devamını Oku
TARİH
12 Temmuz 2017
Seçkin subaylar arasındaki FETÖ’cü radikalleşmenin ideolojisi ile ilgili temel karakteristiklerDevamını Oku
TARİH
05 Temmuz 2017
Subayın kafasındaki işletim sisteminin nasıl çalıştığını bilemeyen her toplum yeni sürprizlerle karşılaşabilirDevamını Oku
TARİH
02 Temmuz 2017
Ankara’da askeri bürokrasinin dönüşüm konusundaki iştahı kaçtı, sivil bürokrasinin elinde ise ‘iştah açıcılar’ yokDevamını Oku
TARİH
18 Haziran 2017
Yeni dönemde nizamiyelerin içinde olanlardan kim sorumlu?Devamını Oku
TARİH
28 Mayıs 2017
Acaba kaplandan inmek yani normalleşmek için hala bir fırsatımız var mı yoksa artık inebilmek için artık çok mu geç?Devamını Oku
TARİH
19 Mayıs 2017
Bir strateji manyaklığıdır gidiyor ama ne yazık ki söylemlerimiz stratejik gerçekler taktikDevamını Oku
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