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Metin Gürcan

metin.gurcan@bilkent.edu.tr

TARİH

01 Ekim 2017

Robot çağı jeopolitiği ve robotik askeri devrim

Modern dünya ordularının ve savunma sanayilerinin ‘teknoloji manyaklığı’nı ehlileştirmek için elimizde üç silah var: Siyaset, hukuk ve moral/etik

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TARİH

27 Eylül 2017

Suriye kuzeyinin PKK’nın dönüşümüne etkisi

YPG ile silahlı çatışmanın doğasının ve karakteristikleri, kesinlikle bundan önceki PKK ile gerçekleşenlere benzemeyecek

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TARİH

31 Ağustos 2017

TSK’da Laiklik ve Hanımefendi’nin Şalı

"TSK’nın laiklik algısı ve dinle ilişkisi ne yazık ki sadece askeri değil aynı zamanda toplumu da tanımlayan sosyo-kültürel bir olgu"

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TARİH

12 Ağustos 2017

FETÖ yargılamaları ve kazanmamız gereken psikolojik harp

FETÖ sanığı tilki subay tipi tutuklu kalabalığı içinde ‘arazi olmaya’ çalışıyor

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TARİH

17 Temmuz 2017

TSK’da FETÖ Radikalleşmesi-3 (İten faktörler)

TSK’da görev yapan askerlerimizin ‘asker kişi radikalleşmesi’ konusundaki farkındalıklarını nasıl arttırabiliriz?

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TARİH

13 Temmuz 2017

TSK’daki FETÖ radikalleşmesi- 2 (Propaganda)

15 Temmuz nedeni ile hapiste yatan askerlerden FETÖcü olanları FETÖ radikalliğinden arındırmak mümkün mü?

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TARİH

12 Temmuz 2017

TSK’daki FETÖ radikalleşmesi- 1 (İdeoloji)

Seçkin subaylar arasındaki FETÖ’cü radikalleşmenin ideolojisi ile ilgili temel karakteristikler

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TARİH

05 Temmuz 2017

‘Sivil-asker boşlukları’ nasıl yönetilmeli?

Subayın kafasındaki işletim sisteminin nasıl çalıştığını bilemeyen her toplum yeni sürprizlerle karşılaşabilir

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TARİH

02 Temmuz 2017

15 Temmuz 2017’e doğru sivil-asker ilişkileri ve askıdaki ‘nasıl’ sorusu

Ankara’da askeri bürokrasinin dönüşüm konusundaki iştahı kaçtı, sivil bürokrasinin elinde ise ‘iştah açıcılar’ yok

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TARİH

18 Haziran 2017

Manisa asker zehirlenmesi ve öğrettikleri

Yeni dönemde nizamiyelerin içinde olanlardan kim sorumlu?

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TARİH

28 Mayıs 2017

Kaplanı sürmek

Acaba kaplandan inmek yani normalleşmek için hala bir fırsatımız var mı yoksa artık inebilmek için artık çok mu geç?

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TARİH

19 Mayıs 2017

Söylemler stratejik gerçekler taktik

Bir strateji manyaklığıdır gidiyor ama ne yazık ki söylemlerimiz stratejik gerçekler taktik

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