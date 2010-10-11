Uluslararası piyasalarda “bekle-gör” haftası

Geçen Cuma günü, IMF-Dünya Bankası sonbahar toplantıları ve kritik ABD istihdam verisi uluslararası piyasaları epey dalgalandırdı.

Bir FED yetkilisinden ek parasal gevşeme konusunda gelen geri adım sinyali, geçen ay faiz toplantısında verilen sinyallerden farklı olunca; FED’in gelecekle ilgili politikasına yönelik belirsizlik algısını güçlendirdi. Bu ise piyasaları iyice şaşkına çevirmiş durumda.

Öte yandan, ABD istihdam verisinin toplamda olumsuz bir görüntü yansıtması, parasal gevşeme beklentilerinin devam etmesini sağlıyor. Ancak, istihdam verisinin özel sektör tarafında göreceli bir iyimserliğe işaret etmesi, son dönemde ekonomiden gelen iyileşme sinyalleriyle birlikte, para politikası otoritesinin bir süre “bekle-gör” politikasını izleme olasılığını da arttırmakta.

Geçen haftanın bu görüntüsü, Euro-dolar paritesinde 1,38’li seviyelere hızlı bir iniş yaşattıktan sonra, tekrar 1,39’un üzerine bir toparlanma neden oldu. Ham petrol fiyatları da tekrar 83 doların üzerine çıktı.

Para politikaları ve ekonomilerden gelen karışık sinyaller, altının güvenilir olma özelliğinin koruyor.

Perşembe günkü keskin düşüşten sonra Cuma günü ABD piyasalarında işlem gören vadeli altın kontratları günü %1 değer artışıyla tamamlarken düş kırıklığı yaratan ABD’nin tarım dışı istihdam verisinin ABD’de parasal gevşeme beklentilerini de güçlendirdi.

COMEX Borsası’nda işlem gören Aralık vadeli altın kontratı Perşembe gününe göre 10.30 $’lık artışla 1,345.30 $/ons’tan kapanırken 1,325.60 – 1,350.80 $/ons aralığında seyretti. ABD’de Çalışma Bakanlığı tarafından yayınlanan rapor ABD ekonomisinin Eylül ayında dört aydır arka arkaya istihdam kaybına uğradığını, hükümet bordrolarının azaldığını ve özel sektörde de eleman alımının yavaşladığını gösterdi.

Zayıf çıkan istihdam verisinin Fed’i hazine bonosu almak ya da miktarsal gevşemeye gitmek yoluyla ekonomiyi canlandırmaya itebileceği göstermekte.

Altın Ağustos ayı başından itibaren %10 civarında değer kazanmış, Perşembe günü 1,364.60 $/ons ile rekor seviyeye ulaştıktan sonra haftayı düşüşle kapattı.

Bütün bu gelişmeler gösteriyor ki, altın enflasyona ve doların değer kaybına karşı bir hedge aracı olarak gücünü korumakta.

Altın üzerinde etkili olan döviz piyasaları da bu hafta sonundaki IMF ve Dünya Bankası toplantılarını beklemekte. Piyasada tarım dışı istihdam verileri öncesinde bir duraklama olduğu gözlenmekte. Perşembe günü sabah saatlerinde 1,364.60 $/ons ile rekor düzeye yükselen altın öğleden sonra doların toparlanmasından ve AngloGold Ashanti şirketinin hedge hesaplarını kapattığını açıklamasından sonra keskin bir düşüş kaydetti. Piyasada düzeltmenin beklendiği, ancak uzun vade de piyasanın halen iyi desteklendiği görülmekte.

Dünyanın en büyük altına dayalı borsa yatırım fonu SPDR Gold Trust Perşembe günü fonun altın varlıklarının 13.4 ton azalttı.

Bugünün gündem maddeleri

Bugün ABD piyasaları tatil. Hafta sonunda IMF-Dünya Bankası görüşmelerinden izlenmesi gereken kur politikaları konusundaki kararların daha çok sürece bırakılmış olması nedeniyle haftaya yönsüz bir başlangıç yapılabilir.

Diğer taraftan, haftanın geri kalan kısmında özellikle ABD ekonomisinden gelecek verilerin iyileşme sinyallerini desteklemesi halinde risk iştahının devam etmesi olası gözüküyor..

Bu çerçevede, bu hafta açıklanacak geçen ayın faiz toplantısına yönelik tutanak notları, Ekim IBD tüketici güveni, Michigan güven ortamı, NY Fed imalat; Eylül istihdam trendleri, enflasyon, perakende satışlar, bütçe; Ağustos iş stokları yakından takip edilmeli.

Ayrıca, geçen hafta Alcoa’nın beklentinin üzerindeki sonuçları ile başlayan üçüncü çeyrek bilanço dönemi bu hafta finansallarla daha fazla gündeme gelecektir. JP Morgan, Google, GE, Intel dikkat çekenler arasında.

