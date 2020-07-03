Melek Ulagay

Diğer
Konuk Yazar
TARİH
03 Temmuz 2020
Oya ile yine beraberiz, o seksen, ben yetmiş dört yaşında iki yengeç olarak hem denizde hem karada yürümeye devam ediyoruz. Bundan sonra neler yapacağımızı kimse bilemez...
Rusya’da anayasa oylaması Putin’in istediği şekilde bitti ama tartışmalar bitmedi...
TİP Başkanı Erkan Baş: Hendek'teki fabrika her patlamada adını değiştirmiş;...
Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...
Patlamada eşini kaybeden Salih Çelik, "Milleti kandırıyorlar" ifadeleri için açıklama...
Ürettiği kalemlerin tanesi 175 lira; gelen siparişlere 2 ay sonrası...
© Tüm hakları saklıdır.