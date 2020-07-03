T24 LogoT24 Logo

Konuk Yazar

Melek Ulagay

-@t24.com.tr

TARİH

03 Temmuz 2020

Oya ve ben

Oya ile yine beraberiz, o seksen, ben yetmiş dört yaşında iki yengeç olarak hem denizde hem karada yürümeye devam ediyoruz. Bundan sonra neler yapacağımızı kimse bilemez...

Devamını Oku

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da anayasa oylaması Putin’in istediği şekilde bitti ama tartışmalar bitmedi...

TİP Başkanı Erkan Baş: Hendek'teki fabrika her patlamada adını değiştirmiş;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Patlamada eşini kaybeden Salih Çelik, "Milleti kandırıyorlar" ifadeleri için açıklama...

Ürettiği kalemlerin tanesi 175 lira; gelen siparişlere 2 ay sonrası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24