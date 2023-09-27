Mehmet Yaşin

Bir zamanlar, Yıldız Sarayı'nda verilen davetlerin gözde yemeği "ıstakoz çorbası" unutulalı asırlar oldu. 1800'lü yılların sonunda dolmasını bile yaptığımız ıstakoz, artık zengin sofralarına taşındı. Kalamar, sadece restoran mutfaklarında hazırlanır oldu. Biraz karidesi sevdik ama onu da evlerin mutfağına sokamadık. Yengeçlerin yüzünü bile görmek istemedik