Mehmet Yaşin

TARİH
08 Eylül 2024
Bir zamanlar, Yıldız Sarayı'nda verilen davetlerin gözde yemeği "ıstakoz çorbası" unutulalı asırlar oldu. 1800'lü yılların sonunda dolmasını bile yaptığımız ıstakoz, artık zengin sofralarına taşındı. Kalamar, sadece restoran mutfaklarında hazırlanır oldu. Biraz karidesi sevdik ama onu da evlerin mutfağına sokamadık. Yengeçlerin yüzünü bile görmek istemedikDevamını Oku
TARİH
01 Eylül 2024
Yasak bitti, balıkçılar ağlarını bugün yeniden denize attılar. Rastgele!Devamını Oku
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