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Mehmet Yaşin

[email protected]@https://x.com/lezzetci

TARİH

08 Eylül 2024

Babamızı değil balığı yiyelim

Bir zamanlar, Yıldız Sarayı'nda verilen davetlerin gözde yemeği "ıstakoz çorbası" unutulalı asırlar oldu. 1800'lü yılların sonunda dolmasını bile yaptığımız ıstakoz, artık zengin sofralarına taşındı. Kalamar, sadece restoran mutfaklarında hazırlanır oldu. Biraz karidesi sevdik ama onu da evlerin mutfağına sokamadık. Yengeçlerin yüzünü bile görmek istemedik

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TARİH

01 Eylül 2024

Ağlar yine balıkla buluştu!

Yasak bitti, balıkçılar ağlarını bugün yeniden denize attılar. Rastgele!

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