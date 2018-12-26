Müjdat Gezen, Cumhurbaşkanı’na “Haddini bil” dediği için, polis refakatinde savcılığa götürüldü ve mahkeme tarafından 'yurt dışına çıkma yasağı ve haftada bir kez karakolda imza atması koşuluyla' serbest bırakıldı.

Bu bizim hukukumuzda tutuklamanın alternatifi olan bir uygulama. Daha iddianame yazılacak ve yargılama yapılacak.

Demek ki Gezen’in “Haddini bil” demesi savcılarımıza göre bir hakaret ifadesi.

Bence hakaret sayılmaz.

Bu deyimi cümle içinde kullanırsak, daha iyi anlaşılabilir diye düşündüm.

Ama tembel bir tabiata sahip olduğum için cümleleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarından aldım. Şimdi kim uğraşacak, yeni cümleler kurmak için, hazır en yetkili ağız tarafından kurulmuşları varken?

Buyurun, birlikte okuyalım ve savcılarımız da karar versin: Birisine “Haddini bil” demek hakaret sayılmalı mı, sayılmamalı mı?

Erdoğan’dan Fatih Portakal’a (17 Aralık 2018): “Birileri çıkmış portakal mıdır mandalina mıdır sokağa çağırıyor. Haddini bil. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni.”

Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na (15 Mayıs 2016): “Haddini bil, haddini ben halkımdan besleniyorum. Kandan beslenen birileri varsa 1960'da rahmetli Menderes ve arkadaşlarının idamına zemin hazırlayan CHP zihniyetidir.”

Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye (27 Mayıs 2015): “Cumhurbaşkanlığı makamındaki zırhlı Mercedeslerden bir tanesini ben Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edeceğim, dedim. Bu makama tahsis ettik. Şimdi çıkmış Bahçeli ne diyor, 'Ya istifa et ya bu arabayı iade et?' Sen kimsin?”

Erdoğan'dan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na (18 Nisan 2017): “Haddini bil!”

Erdoğan’dan, Muharrem İnce’ye (Haziran 2018): "Bay Muharrem bak yolsuzluktan falan bahsediyorsun haddini bil. Sen bizi yaptığımız yatırımlara kör müsün, görmüyor musun bu yatırımları. Adam tam kör. Adam soygundan bahsediyor. Haddini bil."

Erdoğan’dan Federal Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’e (19 Ağustos 2017): “Sen kimsin ki Türkiye Cumhurbaşkanı’na konuşuyorsun? Sen Türkiye’nin Dışişleri Bakanı ile konuş. Haddini bil!”

Erdoğan’dan, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt’a (4 Nisan 2017): "Bu adama terbiyesiz demeyeceksiniz de kime diyeceksiniz. Seni bir daha Samsun'a, Sivas'a, Amasya'ya sokmazlar. Sen kimsin be ahlaksız. Haddini bil. Kendini bil. Ceddini bil. Neslini bil. Ama bunlarda haya yok ki. Bizde edep denen bir şey var. Edeb yahu derler.”

Erdoğan’dan HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a (23 Mart 2015): “Çözüm süreci benim sorumluluğumda başlamış süreçtir. Bundan sonraki süreçte söz söylemek de hakkım ve vazifem. Birileri ‘tek adamsın diyor, yanında kimse yok’. Bunlar çok zavallı. Ben cumhurun başkanıyım. Büyüklerimizin güzel lafı var. Kendini bil, haddini bil, neslini bil.”

Erdoğan’dan gazeteci Amberin Zaman’a (7 Ağustos 2014): “Kılıçdaroğlu önceki gün bir televizyona çıkmış, AKP kitlesinin sorgulama yeteneği yok diyor. Orada da gazeteci kılıklı bir militan çıkmış. Edepsiz bir kadın. ‘Müslüman ülkede bunu beklemek zor değil mi’ diyor. Haddini bil haddini. Haddini bil, eline vermişler bir kalem, gazete köşesinde yazıyorsun.”

Erdoğan’dan YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’na (13 Ocak 2014): “Bir taraftan hukukçuyum diyeceksin bir taraftan orada konuşma yapmak isteyeceksin. Sen kimsin? Bir defa haddini bil. Senin konuşma yapacağın yer, başka yer.”

Erdoğan’dan 35. Muhtarlar toplantısında Bahçelievler Kaymakamı’na (19 Ocak 2017): “Haddini bil kaymakam. Yoksa gereği yapılır.”

Erdoğan’dan TÜSİAD Başkanı Candan Symes’e (11 Nisan 2015): “Bunlar haddini bilmiyor, çünkü bunlarda insaf yok. Sermayeleri bu dönemde 5'e katlandı. Onun şımarıklığı içinde bunları yapıyorlar.”

Erdoğan’dan, Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir’e (27 Mayıs 2014): “Nerede milletvekili olursan ol önce haddini bileceksin. Sen yaptığın açıklamalarla Türkiye'nin Başbakanının oraya gitmesinin doğru olmayacağını söylüyorsun. Buna senin gücün yetmez önce haddini bil.”

Erdoğan’dan Standart ve Poors’a (5 Mayıs 2018): “S&P diye bakıyorsunuz bir kredi derecelendirme kuruluşu siyasi kararlar alıp bizim gerilediğimizi söylüyor. Haddini bil haddini. Türkiye nerede siz nerede? Zaten biz bunları dehledik, artık onlara üyeliğimiz filan da yok ama buna rağmen bunlar rahat durmuyor.”

Erdoğan’dan Guardian gazetesine (6 Haziran 2015): "Sen kimsin ya, terbiyesiz, haddini bil.”

Erdoğan’dan New York Times gazetesine (26 Mayıs 2015): “Sen haddini bil ne zamandan beri ABD'den Türkiye'ye el uzatmaya başladın. Artık eski Türkiye yok artık yeni Türkiye var.”

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“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik”

bu değilse, nedir?

Osmanlı Ocakları isimli bir dernek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef gösterdiği Fatih Portakal’ı protesto etmek için, televizyon binasının önünde bir gösteri düzenledi.

Derneğin Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, gösteride şunu söyledi:

“Portakal seni kınıyoruz. Ülkemizi her fırsatta karıştıranlar bilmelidirler ki evinde en az yüzde 52 dişlerini sıkarak bekleyenler var.”

Şimdi bu bey ne demek istiyor, açık değil mi?

Halkın yüzde 52’si 'evinde dişini sıkarak bekliyor', tepelerinin tası atarsa sokağa çıkıp, muhalif avına girişecekler!

Peki bu durumda evinde 'dişini sıkmakta ve beklemekte olan yüzde 48’in' eli armut mu toplayacak?

Bu adamlar ne yapmak, ne demek istiyorlar?

Türkiye’de bir iç karışıklık mı çıkarmak istiyorlar?

Yine Amerika’dan işaret geldi de Türkiye’yi 12 Eylül öncesindeki günlere mi döndürmek istiyorlar?

Savcı, Metin Akpınar’ın söylediği bir cümleden bile 'Halkı TC hükümetine karşı silahlı isyana teşvik suçu' icat etti.

Bu adamın sözleri 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' değilse nedir?

Savcı beyler uyuyor mu?