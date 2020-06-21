T24 LogoT24 Logo

Konuk Yazar

Mehmet Ali Bayar

bilgi@t24.com.tr

TARİH

21 Haziran 2020

Avrasya'nın Sokrat'ı Süleyman Demirel

Süleyman Demirel'in kalpten gelen hülyâsının altında yatan felsefe, bu güzel ülke için olduğu kadar, insanlık için de barış, kardeşlik, ortak refah, işbirliği ve umut felsefesidir…

Devamını Oku

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya sandık başında: Putin’e 2036’ya kadar iktidar yolu açılıyor...

7. Gün: Yargıdaki çelişkili uygulamalar, baro tartışmaları ve Kaftancıoğlu davası...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

CNN Türk spikeri, canlı yayında görevine veda ettiğini açıkladı...

Erdoğan gençlerle konuşurken "Oy yok" yorumları geldi; yayın yorumlara kapatıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24