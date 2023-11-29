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Levent Yılmaz

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TARİH

29 Kasım 2023

Putin'i anlamak için: İvan Aleksandroviç İlyin'i iyi bilmek

İlyin faşizmi dünyanın gelecekteki siyasi düzeni olarak görmüştü. 1920'lerin ikinci yarısında sürgündeyken, İtalyanların faşizme Ruslardan önce ulaşmış olmasından duyduğu rahatsızlığı açık açık ifade ediyordu

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TARİH

22 Kasım 2023

Babasının izinde bir oğlan: Benjamin Netanyahu

Babasının ve aile geleneklerinin izinde, ama takiyyeci bir devlet başkanıyla karşı karşıyayız. Ve en korkuncu, elinde ölümcül güç kullanma imkanları var. Ve kullanıyor, babasının izinde...

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TARİH

15 Kasım 2023

ABD'nin gelecek başkanı; belki de Michelle

Michelle Obama, "Olmaya" devam etmek niyetinde. Sizce "ne olmaya"nın yanıtı ne olabilir?

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