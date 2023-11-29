Levent Yılmaz

TARİH
29 Kasım 2023
İlyin faşizmi dünyanın gelecekteki siyasi düzeni olarak görmüştü. 1920'lerin ikinci yarısında sürgündeyken, İtalyanların faşizme Ruslardan önce ulaşmış olmasından duyduğu rahatsızlığı açık açık ifade ediyorduDevamını Oku
TARİH
22 Kasım 2023
Babasının ve aile geleneklerinin izinde, ama takiyyeci bir devlet başkanıyla karşı karşıyayız. Ve en korkuncu, elinde ölümcül güç kullanma imkanları var. Ve kullanıyor, babasının izinde...Devamını Oku
TARİH
15 Kasım 2023
Michelle Obama, "Olmaya" devam etmek niyetinde. Sizce "ne olmaya"nın yanıtı ne olabilir?Devamını Oku
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