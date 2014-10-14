Siz karar verin

“Alçaklık” ve “hainlik” suçlamalarının yeniden artmaya başladığı şu günlerde yapılması gereken tek şey somut bilgilerle konuşup, kimin ne olduğuna bu bilgiler ışığında karar vermektir...

“Uzun”, insanları alçaklık ve hainlikle suçlamaya bayılıyor… Son olarak, “oyuncak başbakanı” ile birlikte, Türkiye’nin IŞİD’e ya da diğer terör örgütlerine yardım ettiğini söyleyenlere bu suçlamalarla saldırdı…

Peki, ben de o halde görüyorum ve eli arttırıyorum…

Bakalım gerçek neymiş...

“IŞİD petrolü Türkiye üzerinden dağıtılıyor”

Tarih 19 Eylül 2014

“ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nde düzenlenen IŞİD ile ilgili oturuma Türkiye damga vurdu. Oturumda senatörlere IŞİD ile mücadele stratejisi ve örgütün mali kaynakları hakkında bilgi veren ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, IŞİD’in, işgal ettiği bölgelerden elde ettiği kaçak petrolü Türkiye ve Lübnan üzerinden ihraç ettiğini söyledi.” (Kaynak: Taraf)

CHP’li vekilden IŞİD iddiası

Tarih 13 Haziran 2014

“CHP Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu, IŞİD’in Türkiye’de 800 milyon dolarlık petrol sattığını söyledi. Taraf gazetesinden Güler Yılmaz’ın haberine göre; IŞİD hakkındaki araştırmalarının sonuçlarını anlatan Ediboğlu şunları ifade etti: ‘IŞİD bu sene işgal ettiği petrol bölgelerinden elde ettiği 800 milyon dolarlık petrolü Türkiye’de satıyor. Hatay sınırına yakın köylerden borular çekiyorlar. Benzer boru hatları Kilis, Urfa ve Gaziantep’te de var. Bunu Türkiye tarafına aktarıp paraya dönüştürüyorlar. Petrolü rafinerilerden getiriyorlar, maliyet sıfır. Suriye’de sınıra yakın yerlerde ilkel yöntemlerle rafine ediyorlar ve Türkiye üzerinden satıyorlar…..” (Kaynak: Sözcü)

“Örgütün petrolünü hangi işadamları alıyor?”

Tarih 11 Eylül 2014

“Suriye Ulusal Koordinasyon Kurulu, IŞİD’in Irak ve Suriye’de petrolü nasıl sattığını bir raporla BM’ye sundu. Petrolün Kuzey Irak’ta ikamet eden 4 işadamı aracılığıyla Türk işadamlarına satıldığı vurgulandı. CHP’li Mehmet Ali Edipoğlu Meclis’e ‘Bu işadamları kim?’ diye önerge verdi…..” (Kaynak Taraf)

“New York Times: IŞİD petrolünden bazı AKP’liler nemalandı”

Tarih 14 Eylül 2014

“Wall Street Journal ve Newsweek’ten sonra bir skandal iddia da New York Times’tan geldi. NY Times, ABD hükümetinin, IŞİD’in parasal kaynağının kurutulmasında en büyük engeli Türkiye’nin oluşturduğunu yazdı. ABD’li resmi kaynakların ifadelerine yer verilen haberde, IŞİD’in milyonlarca dolar tutarındaki petrol ticaretinin karaborsaya düştüğünü ve bundan bazı AKP’li hükümet yetkililerinin de rant sağlamış olabileceği vurgulandı…..” (Kaynak: Taraf)

Söz, ABD eski Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone’de…

Tarih 13 Eylül 2014

“Amerikan yayın organı McClatchy internet sitesinin haberine göre, emekli olduktan sonra Atlantic Council düşünce kuruluşunda çalışan ABD eski Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone’ye katıldığı bir konferansta Suirye’deki Türk-Amerikan işbirliği soruldu. Ricciardone, Türkiye’ye Suriye’deki bazı muhalif gruplara “yardım edilmemesi gerektiğini” söylediklerini ancak bu uyarıya rağmen Türk hükümetinin söz konusu örgütlerle birlikte çalıştığını söyledi…..” (Kaynak: Hürriyet)

New York Times: “Türkiye, IŞİD’e ve silah geçişine izin verdi, durmalı”

Tarih 26 Ağustos 2014

“ABD’nin New York Times gazetesi başyazısında Türkiye’yi terör örgütü IŞİD’e destek vermekle suçladı. Yazıda, “IŞİD, Kuveyt ve Katar’daki bağışçılardan finansal destek aldı. Suudi Arabistan Suriyeli muhaliflere adeta silah yağdırdı ve IŞİD’e gidip gitmediğini hiç umursamadı. Türkiye, IŞİD’li militanlara ve sınırlarından silahların geçişine müsaade etti. Bunların hepsi durmalı” denildi…..” (Kaynak: T24)

“IŞİD’e ihracat yüzde 79 arttı”

Tarih 27 Ağustos 2014

“………… Türkiye’nin Irak ve Suriye ile devlet düzeyindeki ticareti büyük darbe alsa da IŞİD’in kontrolüne geçen bölgelerle olan ticaretin artması ise dikkat çekiyor. Kilis’in karşısındaki Suriye’nin Halep İli’ne bağlı Azez İlçesi’nin kontrolü 2013 yılı Eylül’ünde IŞİD’in eline geçti. Burada bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı’ndaki ticaret hacmi ise IŞİD’in bölgedeki kontrolü ele geçirmesiyle iki katına çıktı. Bölgedeki iktidar zaman zaman el değiştirse de, IŞİD’in hakimiyetini ilan ettiği günden bu yana ticaret rakamları artıyor. 2013 Eylül’ünde IŞİD’in hakimiyet kurmasına kadar olan süreçte Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan aylık ihracat miktarı şöyle gerçekleşti (bin dolar): Ocak 46.815, Şubat 61.994, Mart 69.616, Nisan 75.258, Mayıs 62.436, Haziran 57.446, Temmuz 60.819, Ağustos 434.384. Söz konusu rakamlar IŞİD hakimiyetinin yerleşmesinin ardından yüzde 79 artış göstererek 2014’ün aynı döneminde şöyle gerçekleşti: Ocak 96.808, Şubat 112.050, Mart 138.280, Nisan 106.506, Mayıs 113.313, Haziran 111.193, Temmuz 100.489, Ağustos 778.639.” (Kaynak: Taraf)

“Alman medyasından IŞİD için şok iddia”

Tarih 29 Ağustos 2014

“Almanya’nın birinci devlet kanalı ARD, Avrupa’dan Ortadoğu’ya savaş için giden IŞİD militanlarının önce İstanbul’a uğradığını tespit etti. Konu hakkında rapor hazırlayan Avrupa Komisyonu üyeleriyle de görüşen ARD, Avrupa ülkelerinin adeta ‘IŞİD’in askere alma merkezi’ haline geldiğini vurguladı. Haberde, Avrupalı militanların Suriye ve Irak’a gitmeden önce İstanbul’a uğradığı, Fatih’te bulunan gayrı resmi IŞİD bürosuna gelen militanlara da adam başı 400 dolar harcırah verildiği iddia edildi. Avrupalı istihbarat birimlerine dayandırılarak verilen habere göre, militanlar bu büroda Suriye’ye geçiş konusunda da destek alıyorlar. Daha önce de IŞİD militanlarının Türkiye sınırından Suriye’ye sadece 10 dolara geçtikleri ortaya çıkmıştı…..” (Kaynak: Bugün)

“MİT TIR’larında silah olduğunun belgesi”

Tarih 01 Ağustos 2014

“CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın, Adana’da durdurulan MİT TIR’larında füze bulunduğu iddiasına ilişkin tutanak ortaya çıktı. T24’ten Arzu Yıldız’ın haberine göre aramayı yapan güvenlik güçlerince hazırlanan tutanak, Tezcan’ın TIR’larda onlarca roket, füze ve bomba atar olduğu iddiasını doğruladı. Öte yandan aramanın görüntülü yapıldığı da tutanakta anlatıldı……”

“IŞİD militanları devlet kesesinden tedavi oldu”

Tarih 11 Eylül 2014

“……. IŞİD’in operasyonlar sonrasında yaralanan militanlarını Şanlıurfa’daki hastanelerde tedavi ettiği belirlendi. Bu çerçevede Ağustos ayı başında gerçekleşen operasyonlarda yaralanan 8 IŞİD militanının Şanlıurfa’ya getirilerek tedavi ettirildiği saptandı. Türkiye’de tedavi olan IŞİD militanları arasında, örgütün lideri Bağdadi’nin sağ kolu Ahmet El. H.’nin de bulunduğu öğrenildi. Söz konusu IŞİD üyelerinin tedavi giderlerinin ise devlet tarafından üstlenildiği kaydedildi. Kayıtlara da geçen ve tedavi edilen 8 IŞİD militanının isimleri şöyle: Mustafa A., Yusuf El R., Mustafa H., Halil El M., Muhammet El H., Hasan H., Salim El D.” (Kaynak: Taraf)

“Hemşire , IŞİD’çileri tedavi etmekten bıktı”

Tarih 17 Eylül 2014

“IŞİD militanlarının Türkiye’deki hastanelerde tedavi edilmesi bölge illerinde bulunan sağlık çalışanlarını isyan ettirdi. Mersin’deki özel bir hastanede hemşire olarak çalışan E.G de bunlardan biri. E.G, çalıştığı hastanede tedavi edilen IŞİD militanları ve komutanları ile ilgili tanıklıklarını aktaran bir ihbar mektubu kaleme aldı. Hemşire E.G, TBMM ve emniyet birimlerine gönderilen mektubunda vicdanının çok rahatsız olduğunu ifade ediyor ve ‘IŞİD militanlarını tedavi etmekten bıktım’ diyor…..” (Kaynak: Taraf)

“IŞİD komutanı: Silahları sınırdan geçirdik, yaralılarımızı Türkiye’de tedavi ettirdik”

Tarih 14 Ağustos 2014

“IŞİD’in Türkiye’deki faaliyetleriyle ilgili şoke edici bir haber yayımlayan Washington Post, örgütün bu güce ulaşmasında Ankara’nın payı olduğunu yazdı. Reyhanlı’da röportaj yapılan IŞİD komutanı, ‘Bazı üyelerimiz Türk hastanelerinde tedavi edildi. Savaşın başında bize katılan yabancıların çoğu ile teçhizat ve erzakımız Türkiye üzerinden geldi’ dedi…..” (Kaynak: Zaman)

BİLD’den MİT raporu iddiası: IŞİD’i Türkiye’de kontrol altına alamıyoruz

Tarih 23 Eylül 2014

“Alman Bild gazetesi, IŞİD’in Türkiye’deki yapılanmasına ilişkin MİT tarafından hazırlandığını öne sürdüğü bir raporu açıkladı. Bild, haberini ‘Tecavüz, kafa kesmeler ve yeni katılımcılar. Türk istihbaratının korkutucu raporunda Türkiye’deki IŞİD teröristlerinin nasıl ilerlediği gözler önüne serildi’ sözleriyle duyurdu. MİT’in, IŞİD tehlikesine karşı hükümeti uyarmak için hazırladığı öne sürülen 100 sayfalık raporda ‘IŞİD’i kontrol altına alamıyoruz’ ifadeleri yer alıyor. Öne sürülen istihbarat raporunun iç sayfalarında IŞİD’in yeni savaşçılarının Türkiye’nin güneyinden Suriye’ye girdiği belirtildi.....” (Kaynak: T24)

“Newsweek Cihatçıların izini sürdü”

Tarih 13 Eylül 2014

“IŞİD’in izini İstanbul’da süren haftalık haber dergisi Newsweek, örgüte katılanların aileleriyle görüştü. IŞİD’in İstanbul’dan birçok militan topladığını belirten dergi, örgütün Türkiye’de büyük bir yıkıma yol açabileceğini belirtti. İki çocuğu IŞİD’e katılan eski eşi tarafından kaçırılan Deniz Şahin, Newsweek’e dört yaşındaki Halil İbrahim ve 10 yaşındaki Esma Sena adlı çocuklarının fotoğraflarını gösterdi. Çocuklar, şu anda Suriye’nin IŞİD’in kontrolü altındaki Rakka kentinde Cihat’çı babalarıyla yaşıyor. Geçen ay IŞİD’e katılan 25 yaşındaki araba tamircisi Ahmet Beyaztaş’ın ailesi ise hükümeti eleştirdi. Ahmet, geçen ay mahalleden IŞİD’e katılmak amacıyla Suriye’ye giden iki minibüsten birindeymiş…..” (Kaynak: Taraf)

“IŞİD’e MKE damgalı mühimmat”

Tarih 09 Eylül 2014

“IŞİD’in terör örgütünün elinde Makine Kimya Endüstrisi damgalı mühimmat olduğu ortaya çıktı. IŞİD üyelerinin elinde MKE damgalı mühimmat bulunduğuna yönelik bilgiler, IŞİD militanlarının Erbil’de ABD güçleri ve peşmergelerle girdikleri çatışmalarda elde edildi. Çatışma sırasında öldürülen militanların silahlarını inceleyen ABD’li uzmanlar, mühimmatlar üzerinde MKE damgasını görünce şaşırdı. Ankara’da, ABD’nin konuyla ilgili olarak “ek dosya” hazırladığı konuşulmaya başlandı…..” (Kaynak: Taraf)

Ve son olarak tabii ki Joe Biden…

Tarih 04 Ekim 2014

“ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, IŞİD’in yükselişinden, ülkesinin Ortadoğu’daki müttefiklerini sorumlu tuttu. Biden, Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin, Esad’ı devirme hırsıyla aşırılıkçıları para ve silahla desteklediklerini söyledi. Joe Biden’ın diğer mesajları şöyle: ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan, ki eski bir dosttur, bana dedi ki, siz haklıydınız, çok fazla insanın (Suriye’ye) geçişine izin verdik, şimdi sınırı mühürlemeye çalışıyoruz…..” (Kaynak: Zaman)

Bu son madde için şu kısa açıklamayı yapmak zorundayım; Biden daha sonra özür diledi dilemesine ama o özrü söyledikleri için değil anlatmaması gereken şeyleri anlattığı için diledi…

Daha bunların rehine takası var, Hacıbayram mahallesi var… Var da var…

Fakat öncelikle kendimi sonra da sizleri de daha fazla sıkmamak için buradaki iddiaların ve haberlerin çok daha fazlasına yer vermiyorum…

Zaten bu kadarı da kimin ne olduğuna karar verebilmek için yeterli…

Buyurun karar sizin…