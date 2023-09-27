İrfan Yalın | Koleksiyoncu

TARİH
29 Aralık 2024
Hindi, Amerika'nın keşfi sonrasında Avrupa’ya getirildiğinde şaşkınlıkla karşılanmışDevamını Oku
TARİH
22 Aralık 2024
Yılbaşı ağaçları ve süslemeleri Hristiyanlıktan çok önce ortaya çıkan pagan adetlerinden biriDevamını Oku
TARİH
08 Aralık 2024
The Economist dergisinin gelecek yıl için beklentileri “belirsizlik” ve “istikrarsızlık” içerikleriyle doluDevamını Oku
TARİH
01 Aralık 2024
Kimliği doğrulamak, metni onaylamak, bir fikre katılmak ve yapılanı sahiplenmek için atılan imzanın ardında 5 bin yılı aşkın bir tarih varDevamını Oku
TARİH
24 Kasım 2024
“Son Akşam Yemeği” temalı çizimler Leonardo Da Vinci’den tam 1300 yıl önce de tasarlanmışDevamını Oku
TARİH
17 Kasım 2024
İnsan kurabiye ile yüzlerce yıl öncesinde tanışmış; kurabiye sevince de kedere de eşlik etmişDevamını Oku
TARİH
03 Kasım 2024
Geçmişin gelecekle bağını kuran “eski gazete koleksiyonları” kültür hazinelerini sararmış sayfalarında saklıyorDevamını Oku
TARİH
27 Ekim 2024
Yumurta, yüzbinlerce yıldır sofrada olmuş; tek başına yenilmesi yanında, çok şeyle birlikte de pişirilmişDevamını Oku
TARİH
11 Ekim 2024
Kış saati uygulaması -bizde kabul görmese de- 70’ten fazla ülkede enerji tasarrufu yapmak için uygulanıyorDevamını Oku
TARİH
06 Ekim 2024
Sirke 5. yüzyıldan sonra tam bin yıl boyunca tüm coğrafyalarda üretilen, günlük yaşamda çok yönlü bir ürün olarak kullanılan ana ihtiyaç malzemelerinden biri olmuşDevamını Oku
TARİH
29 Eylül 2024
Medeniyetinin kendisi kadar eski olan sirkeyi insan binlerce yıl boyunca değişik amaçlarla kullanmış; farklı tatlarda ve farklı renklerde üretilen sirkeler her dönemde sofralarda yer almışDevamını Oku
TARİH
22 Eylül 2024
Doğanın aşındırıcı gücü insanlığın evrimsel sürecine örnek olmuş; yöntemi değişse de “zımparalama” ihtiyacı ve uygulama alanı artarak gelişmişDevamını Oku
Daha Fazla
© Tüm hakları saklıdır.