T24 LogoT24 Logo

T24 Haftalık Yazarı

İrfan Yalın | Koleksiyoncu

[email protected]

TARİH

29 Aralık 2024

Hindinin tarih içindeki yolculuğu

Hindi, Amerika'nın keşfi sonrasında Avrupa’ya getirildiğinde şaşkınlıkla karşılanmış  

Devamını Oku

TARİH

22 Aralık 2024

Yılbaşı ağaçlarının öyküsü

Yılbaşı ağaçları ve süslemeleri Hristiyanlıktan çok önce ortaya çıkan pagan adetlerinden biri

Devamını Oku

TARİH

08 Aralık 2024

Koleksiyoncunun kaleminden: 2025 öngörüleri tahmin mi, kehanet mi?  

The Economist dergisinin gelecek yıl için beklentileri “belirsizlik” ve “istikrarsızlık” içerikleriyle dolu

Devamını Oku

TARİH

01 Aralık 2024

Koleksiyoncunun kaleminden: İmzanın tarihi

Kimliği doğrulamak, metni onaylamak, bir fikre katılmak ve yapılanı sahiplenmek için atılan imzanın ardında 5 bin yılı aşkın bir tarih var

Devamını Oku

TARİH

24 Kasım 2024

Koleksiyoncunun kaleminden: Da Vinci’den önceki ve sonraki “Son Akşam Yemeği” tablolarının öyküsü

“Son Akşam Yemeği” temalı çizimler Leonardo Da Vinci’den tam 1300 yıl önce de tasarlanmış

Devamını Oku

TARİH

17 Kasım 2024

Koleksiyoncunun kaleminden: Kurabiyenin öyküsü

İnsan kurabiye ile yüzlerce yıl öncesinde tanışmış; kurabiye sevince de kedere de eşlik etmiş

Devamını Oku

TARİH

03 Kasım 2024

Koleksiyoncunun kaleminden: Eski gazetelerden kasım ayı gündemleri

Geçmişin gelecekle bağını kuran “eski gazete koleksiyonları” kültür hazinelerini sararmış sayfalarında saklıyor

Devamını Oku

TARİH

27 Ekim 2024

Koleksiyoncunun kaleminden: Yumurtanın öyküsü

Yumurta, yüzbinlerce yıldır sofrada olmuş; tek başına yenilmesi yanında, çok şeyle birlikte de pişirilmiş

Devamını Oku

TARİH

11 Ekim 2024

Koleksiyoncunun Kaleminden: “Kış saati” uygulamasının tarihi

Kış saati uygulaması -bizde kabul görmese de- 70’ten fazla ülkede enerji tasarrufu yapmak için uygulanıyor

Devamını Oku

TARİH

06 Ekim 2024

Koleksiyoncunun kaleminden: Sirkenin öyküsü (2)

Sirke 5. yüzyıldan sonra tam bin yıl boyunca tüm coğrafyalarda üretilen, günlük yaşamda çok yönlü bir ürün olarak kullanılan ana ihtiyaç malzemelerinden biri olmuş

Devamını Oku

TARİH

29 Eylül 2024

Koleksiyoncunun kaleminden: Sirkenin kültür tarihi

Medeniyetinin kendisi kadar eski olan sirkeyi insan binlerce yıl boyunca değişik amaçlarla kullanmış; farklı tatlarda ve farklı renklerde üretilen sirkeler her dönemde sofralarda yer almış

Devamını Oku

TARİH

22 Eylül 2024

Koleksiyoncunun kaleminden: Zımpara yapmanın kültür tarihi

Doğanın aşındırıcı gücü insanlığın evrimsel sürecine örnek olmuş; yöntemi değişse de “zımparalama” ihtiyacı ve uygulama alanı artarak gelişmiş

Devamını Oku
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24