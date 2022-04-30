Osman Kavala'ya mektuplar...

Sevgili Osman,

Günaydın kardeşim, nasılsın?..

Ben sabahtan beri

sana yazdığım mektupların,

daha doğrusu seninle ilgili

yazılarımın arasında dolaşıyorum.

Sana ilk mektubum, ilk yazım

2017 yılı Ekim ayından.

19 Ekim 2017

Sevgili Osman Kavala,

yalnız değilsin,

yanındayız.

Gözaltı haberin gece yarısı geldi.

Polis seni Atatürk Havalimanı'nda

Gaziantep uçağından gözaltına almış...

Gece yarısından sonra başka haberler

de ulaştı: Bir haftalık gözaltı süresi...

Başka isimlerin de bulunduğu bir liste...

15 Temmuz... Anayasal düzeni zorla

değiştirmeye teşebbüs...

Sevgili Osman, senin yerin hep demokrasi, hukuk

ve özgürlük saflardaydı

Yoksa seni de darbeci mi

ilan edecekler?

"Teröristlik"ten mi yargılayacaklar?

İnşallah bunlar söylentidir.

Kısa zamanda özgürlüğüne kavuşursun.

Sevgili Osman;

Senin yerin her zaman demokrasi,

hukuk ve özgürlük saflarıydı.

Bu ülkede insan hakları savunucusu deyince,

senin adın ön sıralarda geliyordu.

Çünkü hep "itiraz"ın vardı. Bu memlekette,

devletin hoyratlığı konusundaki itirazların...

Sen de biliyorsun. İtiraz sahibi insan olmak,

bu memlekette öteden beri belalı bir iştir.

Şimdi daha da belalı hâle geldi. Baksana,

kaç kişi insan haklarını savunmaktan,

ifade özgürlüğünü savunmaktan hapis yatıyor.

Eski zamanlarda askeri darbe dönemlerinde

dolardı hapishaneler. Bugün sivil darbe

döneminde doluyor. Ve şimdi galiba daha da

kötüsü yaşanmakta... Bir zamanlar ikinci

sınıf da olsa kör topal bir demokrasimiz,

bir hukuk devletimiz vardı. Şimdi o kör topal

demokrasinin kaleleri

teker teker düşmekte. Ya da düştü bile...

Yargı, yürütme, yasama, medya her geçen gün

biat kurumları hâline geliyor.

"Tek adam"ın emrine giriyor.

20 Ekim 2018

Osman Kavala 1 yıldır

iddianame bile olmadan hapiste;

sonra da hukukmuş, adaletmiş...

Hiç mi utanma duygusu kalmadı?..

Sevgili Osman Kavala 1 yıldır hakkında iddianame

bile olmadan hapiste... Sonra da hukukmuş, adaletmiş...

Hiç mi utanma yok? O kadar tantana,

o kadar Kasımpaşa kabadayılığı derken

Rahip Brunson serbest... Sonra da hukukmuş,

bağımsız yargıymış... Hiç mi utanma yok?

Sonra da hukukmuş, adaletmiş...

Hiç mi utanma yok? Rahip Brunson serbest

bırakılıyor. Annesi babası, Erdoğan'a teşekkür

ediyor. Başkan Trump, Erdoğan'a teşekkür ediyor.

Erdoğan padişah mı?.. Saray'daki Sultan mı?..

Erdoğan başını önüne eğer gibi duruyor,

öyle değilim yapıyor, ben değil yargı serbest bıraktı

demeye getiriyor. Ama inandırıcı olamıyor.

Herkesi güldürüyor. Çünkü, bu memlekette yargının

bağımsız olmadığını aklı başında herkes biliyor.

O kadar çok örnek var ki.

Bir tek Osman Kavala örneği bile

bu memlekette hukuka, adalete

çoktan veda edildiğini ele güne gösteriyor.

16 Kasım 2018

İkinci Kavala Operasyonu...

New York, 16 Kasım 2018

Otel odamda kötü bir haberle uyanıyorum.

Saat sabahın beş buçuğu.

Karlı, kül rengi bir sabah vakti

Doğan Akın'ın İstanbul'dan telefonu:

İkinci Osman Kavala Operasyonu!

Bir büyük gözaltı dalgası daha:

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Betül Tanbay...

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Turgut Tarhanlı...

Anadolu Kültür'den Yiğit Ekmekçi...

Çiğdem Mater... Ali Hakan Altınay...

Asena Günal... Meltem Aslan...

Bora Sarı, Ayşegül Güzel,

Filiz Hande Özhabeş,

Yiğit Aksakoğlu, Yusuf Cıvır...

Ne yapmışlar?

Osman Kavala'yla hiyerarşik düzen içinde

hareket etmişler.

Ne yapmışlar?

"Gezi Parkı olaylarını

Türkiye geneline yaymak ve yurt genelinde

kaos ve kargaşa ortamı meydana getirmek"

için çalışmışlar...

Ne yapmışlar?

"Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti

hükümetini ortadan kaldırmayı veya

görevlerini yapmasına kısmen

veya tamamen engellemeyi" amaçlamışlar...

Emniyet'ten yapılan açıklamaya göre,

anlaşılan o ki, hepsi darbecilik yapmış.

Akıl alır gibi değil.

Hayır, inandırıcı olamazsınız.

İnanmayacağız.

Çünkü asıl darbeci onlar değil sizlersiniz.

Gerçek darbeyi hukuka vuran sizlerden başkası değil.

Özgürlükleri yerle bir eden onlar değil sizlersiniz.

Bu ülkede demokrasi ve hukuk sizlerin indirdiği

ölümcül darbelerle kaç yıldır yok olup gidiyor.

Ve gitgide derinleşen bir "sivil darbe"yi yaşamaya

devam ediyor Türkiye.

17 Temmuz 2019

Osman Kavala'ya kelepçe,

özgürlüğe zincir!

O çaresizlik duygusu hep içimi acıtır.

Hapisteki dostlar... Mahkemelerde

uzaktan el sallarım. Bazen alkışlarım

onları, duruşma salonuna girdiklerinde.

Sonra oturup bir iki satır yazı.

Adaletsizliği, hukuksuzluğu, yaşadıkları

acımasızlığı kınarım. Adalet, özgürlük,

hukuk sözcükleri uçuşur yazımdan...

Hepsi o kadar. Bilgisayarımı kapattığımda

her seferinde yasak savmış gibi,

vicdan temizlemiş gibi bir duygu kımıldar

içimde. Ama elimden gelen budur. Yazmaktan

başka ne yapabilirim ki? Sonra o çaresizlik

hâli içimi yine kemirmeye başlar. Onlar yine

hücrelerine, zindanlarına döner,

demir kapılar kapanır arkalarından...

Bizler de günlük hayatın akışına kapılır gideriz,

bir dahaki duruşmaya kadar... Çaresizlik

içimi acıtır. Bu duyguları, Osman Kavala'nın

Silivri'de 24 Haziran'daki ilk duruşmasında da

hissetmiştim. Osman Kavala 624

gündür hapiste. Tek başına bir hücrede

yaşıyor. Herhangi bir somut kanıttan

yoksun zavallı bir iddianameyle hakkında

ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası

isteniyor. "Anayasal düzeni ve hükümeti

yıkmak isteyen bir darbeci"

çıkarmak istiyorlar Osman Kavala'dan.

Gerçekten akıl alır gibi değil.

Sevgili Osman, T24'te Şirin Payzın'a Silivri

günlerini anlatırken şöyle diyor:

Silivri'de fiziki şartlara kendimi alıştırdım,

cezaevi şartları çok zorlayıcı gelmiyor.

Odamda kitap okuyarak, düşünerek,

hayal kurarak, kendimi başıma gelenlerden

uzak tutmaya çalışıyorum. En çok zoruma

giden hastaneye gidiş gelişlerde kelepçe takılması.

Elleriniz kelepçeli, yanınızda jandarma,

Silivri Devlet Hastanesi'nde dolaşıyorsunuz.

Görenler bu adam acaba hangi kötülüğü

yapmıştı diye düşünüyor olmalı.

18 Temmuz 2019

Osman Kavala ' nın

kelepçesini çıkarmadılar!

Silivri'de duruşma salonu.

Saat sabahın 10'u. Osman Kavala,

iki kolunda iki jandarma

ve iki yanındaki uzun jandarma kordonuyla

ve güleryüzüyle tünelin ucunda gözüküyor.

Herkes ayakta. Alkış tutuyoruz sevgili Osman'a.

O da kollarını jandarmalardan kurtarınca,

aramızda selamlaşma faslı başlıyor.

Gezi davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'ya

bugün tahliye kararı çıkabilir mi

sorusunda düğümlenen iyimser bir

hava esiyor salonda... Sevgili Osman'a

tahliye gelecek mi? Bu arada,

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın

Cumhuriyetçiler'in beraatini isteyen görüşü

etrafa yayılınca umut çıtası biraz daha yükseliyor.

Yüzler gülüyor. Avukatlara kulak veriyorum.

Hepsi çok iyi. İddianameyi delik deşik ediyorlar.

Aslında, zavallı bir iddianameyi madara etmenin

o kadar güç olmadığını düşünüyorum.

Osman Kavala en sakin haliyle,

yumuşak üslubuyla savunma yapıyor:

Gezi protestolarını, hükümeti devirmeye değil,

yanlış kararlardan döndürmeye yönelik

demokratik bir kampanya olarak gördüm.

İddianamedeki suçlamalarla ilişkin sorgulanmadım.

Şüphe ile delil arasındaki kopukluk daha belirgin hâle geldi.

Bu nedenle tahliyemi talep ediyorum.

Duruşma salonu boşalıyor. Karar için heyecanlı

bekleyiş sonrası saat beş buçukta büyük

bir hayal kırıklığı:

Tahliye yok!

10 Aralık 2019

Sevgili Osman, inşallah yine

hayal kırıklığına uğramayız.

Sevgili Osman,

Şimdi günleri saymaya başladık,

senin özgürlüğe kavuşacağın günleri...

Bugün 10 Aralık. Avrupa İnsan Hakları

Mahkemesi'nden Osman Kavala kararı

böyle bir günde çıktı. Türkiye'yi insan

hakları açından mahkûm eden mahkeme,

kararında özetle dedi ki:

Osman Kavala'nın 770 gündür demir parmaklık

arkasında yatıyor olması,

Avrupa İnsan Hakları S ö zleşmesi 'ne aykırıdır. Osman Kavala, 770 gündür siyasal nedenlerle hapistir. Kavala'nın hapse at ılmasını n alt ında,

Türkiye'de insan hakları savunucularının

sindirilmek, susturulmak istenmesi yatmaktadır. Osman Kavala'nın hak ihlali

sona erdirilmeli, derhal tahliye edilmelidir!

Çizim: Murat Başol

Sevgili Osman Kavala;

Gözaltı haberin 770 gün önce,

19 Ekim 2017'nin gece yarısı gelmişti.

60 yaşına yeni basmıştın. Bileklerine

kelepçe takılarak götürüldüğün hastaneleri,

bileklerine kelepçe takılarak getirildiğin

Silivri'deki adaletten yoksun mahkeme

salonlarını, duruşmalarda göz göze

geldiğimizde koparıldığın yakınlarına,

dostlarına el sallamalarını hiç unutmayacağız.

Tahliye taleplerinin onlarca kez reddedildiğini,

azılı bir cani gibi bir hücreye hapsedildiğini

unutmayacağız. Sana yapılanları da,

sadece fikirleri nedeniyle hapsedilen

gazetecilere, yazarlara, sanatçılara,

siyasetçilere de yapılanları unutmayacağız.

Haktan, hukuktan, adaletten, demokrasiden

tutkuyla nefret edenleri de unutmayacağız.

Asla unutmayacağız. Hafıza aklımızın,

vicdanımızın bekçisidir.

Sevgili kardeşim;

Şimdi günleri saymaya başladık.

Özgürlüğe kavuşacağın günleri...

Umudumuz, en geç 24-25 Aralık'a kadar

AİHM'nin hak ihlali kararının uygulanması

ve senin tahliye edilmeni, özgürlüğüne

kavuşmanı bekliyoruz. İnşallah yine

bir büyük hayal kırıklığına uğramayız;

Türkiye de senin tahliyenle korkunç

bir hukuk ayıbından kurtulur.

24 Aralık 2019

Kavala ' nın tutukluluğuna

devam kararı bir hukuk

ve adalet katliamıdır,

yazıklar olsun!

Demek, Osman Kavala'nın tutukluluğuna devam...

Öyle mi? Yazıklar olsun. Adalet bu kadar

çiğnenir mi? Hukuk bu kadar hiçe sayılır mı?

Anayasa bu kadar yok sayılır mı?

AİHM kararının üstünde bu kadar tepinmek

olur mu? Yuh olsun. Evet öyle. Zavallı bir

iddianameyle 784 gündür demir parmaklık

arkasında yatacaksın. Avrupa İnsan

Hakları Mahkemesi "derhal tahliye" kararı

verecek. Ve 784 gün sonra yine "tutukluluğa

devam" diyeceksin. Bu bir hukuk katliamıdır.

Yazık. Bu kadarına layık değil bu memleket.

Sen hepsini hiçe sayıp "tutukluluğa devam"

diyorsun. Ve sen, Kavala'yı cezaevinde

tutmaya devam ederken, Ali İsmail Korkmaz

cinayetinden hüküm giymiş bir polisi 'mağdur'

sıfatıyla davaya müdahil ediyorsun.

Tarihe şimdiden kapkara harflerle geçiyorsun.

Adalet ve hukuk adına utanç verici bir

durum Bir daha yazıklar olsun.

Yanındayız sevgili Osman,

yanındayız,

daha başka ne diyebilirim ki…

28 Ocak 2020,

Yazıklar olsun, böyle hukuk,

böyle yargı olmaz olsun!

Hasan Cemal Silivri'den,

Osman Kavala davasından bildiriyor.

Salı, 28 Ocak, saat dört suları...

Berbat bir hava. Yağmur şakır şakır.

Duruşma salonu tıklım tıklım.

Her seferinde olduğu gibi,

uzaktan Osman Kavala'ya

el kol hareketleriyle selam sarkıtıyoruz.

İzleyiciler arasından bir çığlık!

Salon birden dalgalanıyor, elektrikleniyor.

Bir ananın çığlığı bu. Gezi'de polis tekmeleriyle

hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın

annesi ayakta, mahkemeye itirazını bir çığlıkla

dillendiriyor. Oğlunu öldüresiye döverek

ölümüne neden olan polislerin

ve oğlunun katili olarak mahkûm olan polisin

mağdur olarak davaya katılmasının mahkeme

tarafından kabul edilmesine, acılı sesiyle karşı çıkıyor.

Mahkeme Başkanı "Oturun yerinize, acınızı

anlıyorum" diye seslenince, Ali İsmail Korkmaz'ın

annesi Emel Korkmaz sesini yükseltiyor:

Siz benim acımı anlayamazsınız!

Ve Osman Kavala bir kez daha kendi başına

Silivri'deki hücresine dönüyor.

Ben de bir tweet atabiliyorum, o kadar:

BÖYLE HUKUK OLMAZ OLSUN!

Osman Kavala'ya yine tahliye yok!

Silivri'deyim. Avukatlar mahkemeyi reddetti

ve duruşmadan çekildi; avukatların protestosunu

alkışladık, mahkemeyi alkışlarla protesto ettik

ve dışarı atıldık. Böyle hukuk olmaz olsun,

böyle yargı olmaz olsun, yazıklar olsun!

Bir defa daha sevgili Osman'ı alamadan

Silivri'yi arkamızda bırakıp

İstanbul'a dönüyoruz, büyük bir hayal kırıklığıyla...

27 Temmuz 2020

1000 gündür bir hücrede

tek başına yatıyor;

Osman Kavala'ya özgürlük!

Daha kaç gün dayanabilir bir insan...

Bir hücrede, kurtarılmadan...

Daha kaç gün dayanabilir bir insan

Bir hücrede kurtarılmadan?

Daha kaç gün yaşayabilir bir insan

Özgürlüğüne kavuşmadan?

Daha kaç kez döneceğiz yönümüzü

Sanki hiç görmüyormuşuz gibi?

Cevabı rüzgardaysa dostlar, esen rüzgarda

Kalbimiz rüzgarları dinlesin!

Osman Kavala bir hücrede yatıyor

1000 günden beri!

Ne zaman silkinip ayağa kalkacağız?

Ne zaman özgürlüğe kavuşturacağız onu?

Osman Kavala'ya bile Yapılabiliyorsa bu

Size, kime ne yapılmaz?

Ses verin! İtiraz edin!

23 Aralık 2021

Eyy Erdoğan,

Kavala hapisteyken

demokrasi ve hukuk sözcüklerini

sakın ola ağzına alma!

Eyy Erdoğ an!

Şunu iyi bil. Osman Kavala hapis

yatarken demokrasi, hukuk ve özgürlük

sözcüklerini sakın ola ağzına alma.

Sakın... Kavala'nın hapislik hâli,

bu memlekette demokrasinin de,

hukukun da, özgürlüğün de köküne

kibrit suyunun ekildiğini gösterir.

Biat yargısı bu sabah bir kez daha

sevgili Osman kardeşimin tutukluk

hâlinin devamına karar vermiş. Çok yazık.

Çok hazin. Türkiye bu hallere düşmemeliydi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de,

Avrupa Konseyi de yok sayılıyor, Türkiye

devlet olarak attığı imzaları inkar ediyor,

yükümlülüklerini yerine getirmiyor.

Dünyadaki demokrasi sıralamalarında

Türkiye artık en sonlara düşmüş durumda.

Farkında mısın bu acı gerçeğin?..

Adaletsizlik bu kadar mı umurunda değil?..

Hiç mi rahatsız değilsin, Türkiye'yi içine

düşürdüğün bu çukurdan?..

25 Nisan 2022

Kavala ve Gezi tutukluları

özgürlüklerine kavuşana kadar

direneceğiz!

Bugünün tarihini unutmayın.

25 Nisan 2022.

Gezi davasında mahkeme kararı

akşama doğru geldi. 1637 gündür tutuklu

olan Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış

ömür boyu hapis... Yani idam cezası olsa idam...

Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman,

Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay,

Mine Özerden, Can Atalay ve

Yiğit Ali Emekçi'ye 18'er yıl hapis cezası

ve haklarında tutuklama...

Osman Kavala çok haklı:

Karar,

yargı kullanılarak yapılan

bir suikast eylemidir...

Bu kararları verenlerin, başından beri

bu kararların arkasında duranların

alınlarına kapkara bir leke vurulmuş durumda.

Bu kapkara leke, adaletin katletilmesidir.

Bu kapkara leke, hukukun katledilmesidir.

Bu kapkara leke, özgürlüğün katledilmesidir.

Bu kapkara leke, altında Türkiye Cumhuriyeti

devletinin imza koyduğu uluslararası

anlaşmaların hiçe sayılmasıdır.

Bu kapkara leke, hukukun üstünlüğünün

hiçe sayılmasıdır.