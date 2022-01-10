Yarım yüzyılı aştı siyaset izliyorum.

Erdoğan kadar ağzı bozuk siyasetçi

anımsamıyorum.

Yazıya başlarken gazetecilikteki duayenim

Altan Öymen'i aradım, acaba o hatırlıyor mu diye.

Gazetecilikteki kıdemi 70 yılı bulan

Altan Abi de hatırlamıyor

bu kadar seviyesizliği...

Küfürbaz!

Gerçekten akıl alır gibi değil.

Hale bakın:

Havlayanlar...

Anıranlar...

Cibiliyeti bozuklar...

Lan!

Kız mıdır, kadın mıdır?..

"Siz gazetecileri tasmalarınızdan kurtardık..."

"Ölü seviciler..."

Soma'da yakasından tuttuğu vatandaşa:

"Niye kaçıyorsun ulan İsrail dölü?..."

2014'de Devlet Bahçeli'ye:

"Ağzından salyalar akıyor."

2014'te canlı yayında:

"Benim için Gürcü dediler.

Affedersin, daha çirkinini söylediler,

Ermeni dediler."

Satılmış adam!

2017'de Man Adası belgelerini

gündeme getiren Kılıçdaroğlu’na:

“Man Adası Man Adası diyor mankafa..”

Sen geri zekâlı mısın?

Kılıçdaroğlu’na:

“Haysiyetsiz, onursuz, şerefsiz,

alçak, hain...”

Meral Akşener’e:

“Ahlak yoksunu, bayansın bayan...”

Osman Kavala’ya:

"Soros artığı...”

"Anırsalar da anırmasalar da

elhamdülillah biz doğru yoldayız!"

Kılıçdaroğlu’na:

"Kalibresi bozuk, cinsi,

cibilliyeti bozuk, siyasi eşkiya...”

TÜSİAD'a:

"Sizin cinsinizi de, cibiliyetinizi de

iyi biliyorum."



Çizgi: Tan Oral

Bu küfürler, bu hakaretler

bir "Cumhurbaşkanı"nın ağzından çıkıyor.

Gerçekten hazin, acıklı...

Seviye yerlerde sürünüyor.

Anlaşılan o ki, Erdoğan'ın içinde

kıvrandığı çıkmaz ya da çaresizlik

diline vurmuş durumda...

Ama ne kadar küfür etse, ne kadar hakaret etse,

enflasyon mu düşecek?

Hayır.

Para mı kıymetlenecek?

Hayır.

İşsizlik mi azalacak?

Hayır.

Mutfaktaki yangın mı sönecek?

Hayır.

Pazarda file mi dolacak?

Hayır.

Demokrasi mi gelecek?

Hayır.

Hukuk mu kapıyı çalacak?

Hayır.

Yargı mı düzelecek?

Hayır.

Özgürlük dönemi mi açılacak?

Hayır, hiçbiri olmayacak?

Erdoğan da farkında,

çöküş gitgide hızlanıyor.

Erdoğan'ın ağzını bozmakta olan,

bu çöküş karşısındaki çaresizliği...

Kılıçdaroğlu'nun geçen akşam Fatih Altaylı'nın

TekeTek programındaki şu sözlerinin

altını çiziyorum:

Gidici olduğunu gayet iyi biliyor,

çatışma, gerginlik istiyor.

O nedenle her türlü hakareti yapıyor.

Sadece gülümsüyorum.

Bütün yetkilere sahip olan birisi

rakibine hakaret ediyorsa

bu acizliğin görüntüsüdür.

Ne yazık.